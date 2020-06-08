Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

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8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Иван Кожедуб не гнался за рекордами, но ему действительно невероятно везлоФото: Вельяшев Борис/ТАСС
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Каким чудом Кожедуб остался жив в своем первом же воздушном бою и верна ли легенда, что знаменитому асу приходилось сбивать даже американские истребители? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...

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Какой протекционизм нужен России

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              Дмитрий Грунюшкин

              Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 8 июня 2020, 17:30

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              Затянувшаяся борьба с коронавирусом сломала некоторые, казалось бы, устойчивые формы сетевой народной экспертизы. Все мы помним, что любое значимое событие в мире и стране мгновенно вызывает к жизни полчища диванных экспертов. Специалисты по безопасности полетов переквалифицируются в знатоков конституции, эксперты по Ближнему Востоку легко становятся матерыми советчиками в деле тушения лесных пожаров.

              Схема эта работает вовсе не только для интернета, и верховодят тут отнюдь не только мудрецы, оторвавшиеся от выполнения домашнего задания, чтобы раскрыть истинную правду остальным недалеким людям. В телевизоре картина та же – журналисты, кинорежиссеры, актеры и прочие украинские политологи с умным видом рассуждают на абсолютно любые темы с равной долей важности и уверенности. Мы к этому давно привыкли, и никого это не удивляет и даже перестало раздражать. Но что-то изменилось за время пандемии.

              Дело в том, что яркие события – вещь потому и яркая, что краткосрочная. Мозг человека, если он не занят реальным делом, не может удерживать внимание на чем-то одном сколь-нибудь долгое время. Рыбак может говорить о рыбалке часами и в любой из дней недели. Любитель кулинарии всегда готов авторитетно поддержать разговор о национальной принадлежности борща и деталях его приготовления в разных частях страны, а из-за окрошки на кефире может устроить настоящую охоту на ведьм. Интерес летчика к небу не исчерпывается новостью о какой-то катастрофе, он о нем думает всегда. И каждый из них готов поделиться своими мыслями о борьбе с паводком. Но только когда этот паводок на слуху. Через неделю никто из них не вспомнит, о чем говорил.

              А «ковид» все изменил. Повестка дня не меняется уже с января, а с марта он и вовсе вытеснил из сферы нашего внимания все остальное. И даже полумайдан в США лишь немного отвлекает от главного, чем занят наш мозг – когда же, блин, все это закончится и мы заживем как прежде. Пусть нежирно, но без этого ада, высасывающего все жизненные силы и болезненно действующего даже на крепкую психику. И вот в этой неменяющейся обстановке народная экспертиза начала претерпевать необычные изменения. Вспомните, как раньше распределялись по группам эти «эксперты».

              Первая группа – настоящие эксперты. Люди, которые разбираются в теме профессионально. Они всегда появляются позже остальных. Никогда реальный эксперт не будет объяснять, что случилось и как дальше быть, пока не получит исчерпывающую информацию, на основе которой проведет анализ и выдаст заключение. На это нужно как минимум пару дней, а чаще – больше.

              Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

              Первыми же всегда появляются «чемпионы всего на свете». Самые продвинутые из них успевают нагуглить что-то по теме и козыряют профессиональными терминами, которые узнали 15 минут назад. Остальные просто несут лютую чушь, зато с очень уверенным видом.

              Еще одна группа, к которой я отношу себя – малограмотные (в конкретной теме, а не вообще) гуманитарии, но обладающие трезвым умом, которые многие вещи оценивают, опираясь исключительно на здравый смысл. Часто это помогает, но не всегда. Знание материальной базы иногда бывает незаменимо. Зато очень играет на эту категорию способность не увлекаться и не подтягивать решение к заданному ответу.

              Но специалисты по точным наукам этим грешат, вернее, грешили намного реже. В эту категорию входят всякие инженеры, системщики, физики, математики и т. п. Пусть даже работающие сейчас в «сфере обслуживания», некоем абстрактном бизнесе или торгующие фастфудом. Речь не столько о профессии, сколько об образовании, которое влияет на склад ума. Эти люди как-то чаще понимают, что гайки надо закручивать, руководствуясь чертежом, а не здравым смыслом.

              Давайте для простоты назовем их «точники», в противовес «гуманитариям». Понятно, что это не исчерпывающая характеристика и отнюдь не всеобъемлющая – среди «гуманитариев» хватает людей, которые глубоко изучают тему, прежде чем высказаться, а среди «точников» полно истероидов. Но общее представление эта классификация дает.

              Так вот, сейчас я вижу, как ситуация уверенно меняется на противоположную. «Гуманитарии», подавленные массой противоречивой информации, все чаще начинают отгораживаться от этого вала со словами «достало уже, ни фига не понимаю, пусть идет как идет, посижу на карантине, пока во всем не разберутся, береженого бог бережет». Нам, «гуманитариям», понимать, что мир сложнее, чем мы умеем понять, дело привычное.

              А вот «точники» совершено не приучены жить в непонятном мире. Они привыкли к четкой картине, обусловленной знаниями. И именно они в информационном пространстве теперь уверенно занимают нишу, которую ранее занимали «гуманитарии», принимая какую-то одну точку зрения на происходящее, убежденные каким-то специалистом, и напрочь отрицая иные точки зрения, потому что «это противоречит здравому смыслу». То есть, не обладая даже минимальными знаниями в области эпидемиологии и вирусологии, они руководствуются в выборе позиции этим самым «здравым смыслом», апелляцию к которому ранее так высмеивали в «гуманитариях». При этом метод здравого смысла в проектировании, скажем, мостов они по-прежнему с гневом отвергают. И правильно делают.

              Стоит уточнить, что «точники» бывают разные. Назовем их условно «инженеры» и «ученые». Сказанное выше относится к «инженерам». «Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Самые «трезвые» из них пытаются прибиться к одному из островков здравого смысла и там переждать нынешнюю бурю.

              Остальные же, прибившись к «островку», хозяин которого выдаст им не истинную картину, а ту, которая лучше ложится в их мироощущение, начинают проповедовать и с гневом обрушиваться на обитателей другого «островка». То есть делают то, чем раньше занимались «гуманитарии», которых они за это презирали. Именно они зачастую несут самый заскорузлый бред про эпидемию. Нет, некоторые «гуманитарии» продолжают отжигать, но именно техническая подкованность дает эту «мужскую», насмешливую безапелляционность.

              А вот «ученые» живут в мире, в котором все непонятно как устроено. Их задача не описать этот мир формулой раз и навсегда (это невозможно), а найти такую формулу, которая будет хорошо моделировать процессы реального мира, исходя из знаний, имеющихся на данный момент. Их из равновесия не выведешь, им не привыкать к тому, что ньютоновская механика вдруг становится абсолютно непригодна для квантовых частиц.

              А ведь когда здравый смысл пытается заместить знания, он знанием не становится, а здравым смыслом быть перестает. Воистину, время удивительных метаморфоз...


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