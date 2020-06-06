Как нам обустроить Америчку

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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...

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              Виктория Авербух

              Как нам обустроить Америчку

              Виктория Авербух
              журналист, Нью-Йорк
              		 6 июня 2020, 13:55

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              Девочка улыбается и размахивает руками, сидя на плечах у своего дяди: «Мой папа изменил мир! Я горжусь своим папой!» Папа – это погибший в результате жестокого полицейского захвата афроамериканец Джордж Флойд, в память о котором вот уже почти неделю дневные мирные протесты чередуются ночными погромами.

              Говорить о том, что эта история расколола американское общество, неправильно – оно никогда и не приходило к согласию в отношении расового вопроса. Сейчас отношение к людям с другим цветом кожи напоминает тест Карлсона: «Отвечай, ты перестала пить коньяк по утрам? Да или нет?» Вариант, при котором ты всегда будешь виноват – на том простом основании, что родился не того цвета.

              Поэтому сейчас белые американцы помладше прилюдно каются за то, что совершили (или не совершили, но кто ж там теперь, за давностью лет, разберет) их потенциальные предки-рабовладельцы. А белые американцы постарше в основном помалкивают, потому что задать неудобный вопрос или поставить под сомнение необходимость преклонять колени перед уличными грабителями только потому, что они другого цвета кожи – это гарантированно получить клеймо расиста.

              Наш человек не такой. Воспитанный родителями, жившими в советские времена, он называет вещи своими именами и задает вопросы в лоб. Например: Флойда душил коленом белый коп, но рядом стояли его коллеги-полицейские, афроамериканец, латиноамериканец и азиат. Настоящий интернационал. Они-то почему бездействовали? И почему, если они фактически являются пособниками удушения, гнев толпы направлен только на белого? И кто привозит ящики с камнями и брусчаткой к местам погромов?

              А кто оплачивает переезды погромщиков из штата в штат? И если «жизни черных важны», то почему протестующие в Сент Луисе убили 77-летнего полицейского в отставке, афроамериканца Дэвида Дорна, который пытался остановить уличное насилие? Или жизнь Флойда важнее жизни Дорна? А двое полицейских, раненых в ночь на 4 июня в Бруклине – что насчет их жизней? Кто вообще решает, чья жизнь более ценна и почему эта ценность должна зависеть от цвета кожи?

              Фото: Jonas Ekstromer/Keystone Press Agency/Global LookPress

              Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции, чей Крым, кто кормится с «руки Москвы» – все это не способствует объединению.

              Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Сейчас есть те, кто призывает вспомнить чуждый нам опыт рабовладельчества и покаяться за вековое превосходство белых. И есть те, кто собираются в отряды самообороны и выходят ночью патрулировать свои районы, вспоминая более близкий опыт советских дружинников.

              – Нельзя, – говорят первые с легким налетом снобизма. – Нельзя задавать такие вопросы. Если вы спрашиваете, то вы тупой, малообразованный иммигрант, непригодный для такого прекрасного и свободного американского общества. Смотрите на фотографии угнетенных рабов времен Гражданской войны! Неужели вам не стыдно?!

              – Не стыдно, – недоуменно отвечают вторые. – Мы лично никого не угнетали, у нас у самих крепостное право было, но зачем же стулья ломать?

              – Вы не понимаете! – драматически заламывают перья в Фейсбуке первые. – Социальное неравенство! Люди живут в гетто! У них нет доступа к медицине и образованию!

              – Впервые слышим, – пожимают плечами вторые. – Как насчет введенных «процентных норм», по которым представителям цветного населения легче поступить в колледжи и спецшколы? И кто отказывает в медицинском обслуживании на основании цвета кожи? А то, что политики вместо того, чтобы вкладывать деньги в широкодоступное хорошее образование, тратят бюджет на организации очередных «расовых комитетов», так мы в том не виноваты. И вообще, почему гибелью одного человека оправдывают погромы и грабежи?

              – Ой, все, – бросают перья первые. – С этим народом невозможно разговаривать. Понаехали и портят нашу Америку. Вот вам мемасик с плачущей Статуей Свободы и чемодан.

              – Конечно, – незлобиво соглашаются вторые. – Сейчас поужинаем, да и пойдем защищать нашу Америчку от погромщиков, и неважно, какого они цвета, к нам не сунутся!

              Я лично не спорю. Я наблюдатель. Мне нравится смотреть на то, как первые в своей попытке из иммигрантов стать «своими американцами» примеряют на себя грехи чужих предков. И нравится смотреть на то, как во вторых просыпается вековое, почти уничтоженное советским прошлым, уважение к праву собственности.

              А еще мне нравится читать посты моих американских друзей. Например, одна приятельница, владелица сети дорогих стоматологических клиник, наполовину латиноамериканка, наполовину афроамериканка, еще пару дней назад писала: «Наш гнев справедлив! Если вы сравниваете разрушенные магазины с потерянной жизнью, то вы расист!».

              Вчера ночью одну из ее клиник «вынесли» начисто. Ничего не осталось – ни кресел, ни стоматологических ламп, даже эти наводящие дрожь инструменты кому-то понадобились. Витрины разбили, про бар с напитками для уважаемых клиентов и говорить нечего. И утром она растерянно написала: «Все это так больно. Ребята, смотрите, вы же уничтожаете свой район и громите своих! Причинение вреда другим и разрушение нашего бизнеса – это не ответ! Давайте действовать правильно!»

              А как правильно – знают сегодня все и, по сути, не знает никто.

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