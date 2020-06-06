Как нам обустроить Америчку

Девочка улыбается и размахивает руками, сидя на плечах у своего дяди: «Мой папа изменил мир! Я горжусь своим папой!» Папа – это погибший в результате жестокого полицейского захвата афроамериканец Джордж Флойд, в память о котором вот уже почти неделю дневные мирные протесты чередуются ночными погромами.

Говорить о том, что эта история расколола американское общество, неправильно – оно никогда и не приходило к согласию в отношении расового вопроса. Сейчас отношение к людям с другим цветом кожи напоминает тест Карлсона: «Отвечай, ты перестала пить коньяк по утрам? Да или нет?» Вариант, при котором ты всегда будешь виноват – на том простом основании, что родился не того цвета.

Поэтому сейчас белые американцы помладше прилюдно каются за то, что совершили (или не совершили, но кто ж там теперь, за давностью лет, разберет) их потенциальные предки-рабовладельцы. А белые американцы постарше в основном помалкивают, потому что задать неудобный вопрос или поставить под сомнение необходимость преклонять колени перед уличными грабителями только потому, что они другого цвета кожи – это гарантированно получить клеймо расиста.

Наш человек не такой. Воспитанный родителями, жившими в советские времена, он называет вещи своими именами и задает вопросы в лоб. Например: Флойда душил коленом белый коп, но рядом стояли его коллеги-полицейские, афроамериканец, латиноамериканец и азиат. Настоящий интернационал. Они-то почему бездействовали? И почему, если они фактически являются пособниками удушения, гнев толпы направлен только на белого? И кто привозит ящики с камнями и брусчаткой к местам погромов?

А кто оплачивает переезды погромщиков из штата в штат? И если «жизни черных важны», то почему протестующие в Сент Луисе убили 77-летнего полицейского в отставке, афроамериканца Дэвида Дорна, который пытался остановить уличное насилие? Или жизнь Флойда важнее жизни Дорна? А двое полицейских, раненых в ночь на 4 июня в Бруклине – что насчет их жизней? Кто вообще решает, чья жизнь более ценна и почему эта ценность должна зависеть от цвета кожи?

Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции, чей Крым, кто кормится с «руки Москвы» – все это не способствует объединению.

Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Сейчас есть те, кто призывает вспомнить чуждый нам опыт рабовладельчества и покаяться за вековое превосходство белых. И есть те, кто собираются в отряды самообороны и выходят ночью патрулировать свои районы, вспоминая более близкий опыт советских дружинников.

– Нельзя, – говорят первые с легким налетом снобизма. – Нельзя задавать такие вопросы. Если вы спрашиваете, то вы тупой, малообразованный иммигрант, непригодный для такого прекрасного и свободного американского общества. Смотрите на фотографии угнетенных рабов времен Гражданской войны! Неужели вам не стыдно?!

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– Не стыдно, – недоуменно отвечают вторые. – Мы лично никого не угнетали, у нас у самих крепостное право было, но зачем же стулья ломать?

– Вы не понимаете! – драматически заламывают перья в Фейсбуке первые. – Социальное неравенство! Люди живут в гетто! У них нет доступа к медицине и образованию!

– Впервые слышим, – пожимают плечами вторые. – Как насчет введенных «процентных норм», по которым представителям цветного населения легче поступить в колледжи и спецшколы? И кто отказывает в медицинском обслуживании на основании цвета кожи? А то, что политики вместо того, чтобы вкладывать деньги в широкодоступное хорошее образование, тратят бюджет на организации очередных «расовых комитетов», так мы в том не виноваты. И вообще, почему гибелью одного человека оправдывают погромы и грабежи?

– Ой, все, – бросают перья первые. – С этим народом невозможно разговаривать. Понаехали и портят нашу Америку. Вот вам мемасик с плачущей Статуей Свободы и чемодан.

– Конечно, – незлобиво соглашаются вторые. – Сейчас поужинаем, да и пойдем защищать нашу Америчку от погромщиков, и неважно, какого они цвета, к нам не сунутся!

Я лично не спорю. Я наблюдатель. Мне нравится смотреть на то, как первые в своей попытке из иммигрантов стать «своими американцами» примеряют на себя грехи чужих предков. И нравится смотреть на то, как во вторых просыпается вековое, почти уничтоженное советским прошлым, уважение к праву собственности.

А еще мне нравится читать посты моих американских друзей. Например, одна приятельница, владелица сети дорогих стоматологических клиник, наполовину латиноамериканка, наполовину афроамериканка, еще пару дней назад писала: «Наш гнев справедлив! Если вы сравниваете разрушенные магазины с потерянной жизнью, то вы расист!».

Вчера ночью одну из ее клиник «вынесли» начисто. Ничего не осталось – ни кресел, ни стоматологических ламп, даже эти наводящие дрожь инструменты кому-то понадобились. Витрины разбили, про бар с напитками для уважаемых клиентов и говорить нечего. И утром она растерянно написала: «Все это так больно. Ребята, смотрите, вы же уничтожаете свой район и громите своих! Причинение вреда другим и разрушение нашего бизнеса – это не ответ! Давайте действовать правильно!»

А как правильно – знают сегодня все и, по сути, не знает никто.

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