ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...

Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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      В России отметили день пограничника

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              Владимир Добрынин

              ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

              Владимир Добрынин
              журналист
              		 3 июня 2020, 19:02

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              Комиссия ПАСЕ по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ на предмет соответствия их нормам Венецианской комиссии.

              Я это воспринял сначала, как чью-то претензию на шутку. Знаете, есть такие сайтики, где любят сочинять фейковые новости: потроллить читателей, авось кто за чистую монету примет, в соцсети запостит, а сайту – трафик. Но углубился в текст – нет, господа из европейской совещательной (!) конторы, не имеющей права законодательной инициативы и существующей ради того, чтобы языком почесать с трибуны, вдруг возомнили себя лицами, облеченными доверием и имеющими право. Сунуть свой нос во внутренние дела суверенного государства и попытаться поучить его жить. Я не сомневаюсь, что у нас их слова никто всерьез не воспримет.

              Хотя вряд ли это озабоченных возрастающей степенью суверенности нашей Конституции остановит. Им же надо не только кипучую деятельность изображать (а то финансировать перестанут): они в глубине души надеются, что «этих русских» – нет, не сломать, это бесполезно – удастся облапошить, заставить стесняться своей силы и самостоятельности.

              Откуда она взялась, эта инициатива? Да из самой России, как выяснилось. Нашлись 128 гордых граждан нашей Родины, которым не за державу обидно, а перед Европой стыдно, что заставить Россию платить и каяться никак не могут. 128 подписантов, среди которых экс-премьер Михаил Касьянов (известный в некоторых кругах, как «Миша-два процента»), экономист Владислав Иноземцев, правозащитник Лев Пономарев… Знакомые все лица. Обратились, призвали, разместили петицию на американской платформе Change.org, собрали 200 тысяч подписей.

              Вы, господа, против поправок? Ну так идите и голосуйте против, это ведь не возбраняется. Но… Растворятся же господа в массе тех, кто за поправки. Не увидят кураторы их результатов работы, потому как не результат – это вовсе на фоне десятков миллионов принимающих поправки. А 200 тысяч подписей на сайте заметят. Там же отметки «против» не принимают.

              Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

              Ну ладно, с персоналиями инициаторов и их побудительными мотивами все понятно. А европейцам-то что за интерес? Так ведь все просто. В статью 79 предлагается добавить неприятные для многих на Западе слова: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

              То есть, ребята, мы тут, в России, конечно, международное право и сообщество уважаем. Но если вы нам хотите свои ценности навязывать (вроде пропаганды добродетелей ЛГБТ и необходимости выплатить злостному налогонеплательщику 50 млрд), то даже и не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Кстати, у США именно так. Ну и почему бы нам не перенять что-нибудь хорошее у Запада?

              А если захотите силой в наш монастырь со своим уставом, то читайте статью 79-1, где будет черным по белому: «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства». То есть не надо нам тут советовать, какие нормы принимать, а какие нет.

              И конечно, господам нижеподписавшимся сильно не нравится положение, когда членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы «в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации» (поправка к статьям 95 и 97).

              И в дополнение к этой неприятности еще другая – насчет того, что депутатом ГД и членом СФ имеет право быть гражданин РФ, «не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание (…) на территории иностранного государства» (там же).

              Мало того, закрепленные в Конституции, такие положения поставят заслон попыткам госслужащих переводить нажитое непосильным трудом в офшоры и создавать резервы в виде иностранного гражданства и зарубежной недвижимости. Господ из ПАСЕ, а главное, всех тех, кто за ними стоит и ими управляет, беспокоит не судьба отработанных «кротов», «засланных казачков» и просто предателей – переживают они, что человеком, не имеющим ни ВНЖ, ни личных интересов за границей РФ, невозможно управлять. Ни из Брюсселя, ни из Страсбурга, ни из Вашингтона. Шантажировать такого российского гражданина особо нечем.

              Да и «доставить в Гаагу» независимого от внешнего управления и не поддающегося зарубежному влиянию президента нашей страны, даже бывшего, не удастся. По причине поправки к статье 92-1, гласящей: «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью».

              Норма, в большинстве государств принятая и не вызывающая у народов изжоги. Причем во многих странах лиц, по выходу на покой становящихся неприкасаемыми, существенно больше, чем прописано в нашей Конституции. В Испании таких набирается около 10 тысяч – кроме премьеров и всех министров, в эту же категорию попадают бывшие судьи, прокуроры всех уровней и политики не только государственного масштаба, но и помельче. В 2016 году тогдашний глава МВД Рафаэль Катала предлагал сократить эту когорту хотя бы на 20%, но ничего из той инициативы не вышло. И в ПАСЕ никто не выглядел обеспокоенным этим фактом и про Венецианскую комиссию (она же – Европейская комиссия за демократию через право) никто не вспоминал.

              Нет сомнений в том, что Россия не прибежит «на ковер» в ПАСЕ и не спросит, понурив голову: «чего изволите?» с готовностью «исправить недостатки в Конституции», которые европроверяющие непременно найдут. Но оставить без внимания эту попытку вмешательства извне во внутренние российские дела оставлять нельзя. Как минимум, следует зарвавшихся господ-поучающих щелкнуть по носу (я не про наших подписантов – они-то российские граждане, имеющие право выразить свое мнение и проголосовать против). Россия уже однажды писала свою Конституцию с оглядкой на Запад – в 1993-м. Теперь тот документ предстоит исправить.


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