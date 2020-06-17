«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

Кашмир футурологи часто называют местом, с которого может начаться третья мировая войнаФото: Umer Asif/Zuma/ТАСС
Индийская армия потеряла по меньшей мере 20 солдат в результате конфликта с китайскими пограничниками в одном из самых взрывоопасных регионов планеты − Ладакхе. Этот край высоких гор и буддийских монастырей давно стал яблоком раздора для крупнейших держав мира. Их первая война унесла жизни более чем двух тысяч человек. Будет ли вторая?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

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              Денис Палецкий

              «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

              Денис Палецкий
              член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
              		 17 июня 2020, 12:00

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              После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай города Пекина, в СМИ появились новости о введении в китайской столице военного положения. Проблема с этими сообщениями в том, что на фоне уже привычных нарративов (мол, «в Китае публично коррупционеров расстреливают» или «Китай жесткими карантинными мерами эффективно справился с эпидемией») утверждение о «военном положении» в Пекине не кажется неправдоподобным. А если кому-то и кажется, то типичная реакция – обвинить в допущенных искажениях горе-переводчиков. 

              Переводчиков я в данном случае защищать не стану, потому что они действительно демонстрируют незнание контекста – это профессиональная ошибка. Но в контексте и впрямь разобраться непросто, поэтому предлагаю сделать это вместе.

              В Китае предусмотрено четыре уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения (этот термин совпадает с тем, что записано в Международных медико-санитарных правилах ВОЗ), высший уровень – первый. Обычно первый уровень такого режима вводится в отдельных провинциях, затронутых крупной катастрофой или природным бедствием (например, тропическим тайфуном), но во время вспышек атипичной пневмонии в 2003 году и новой коронавирусной инфекции в городе Ухане в 2020 году (в период с 25 января по 5 мая) он действовал на территориях всех провинций КНР.

              Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.

              Но только теоретически. Потому что на практике всем понятно, что военное положение – это приведение в полную боевую готовность прежде всего армии, а также объявление мобилизации гражданского населения для отражения агрессии противника. То есть налицо нестыковка. Сообщений о действиях китайской армии в Пекине пока нет. Гражданское население, правда, «мобилизуется» активно. Вот лишь один пример: организованные дружинники обошли все жилые микрорайоны и населенные пункты на территории трех пекинских районов (общей площадью около 2800 кв. км) с тем, чтобы «постучать в дверь» и зарегистрировать каждого, кто 14 июня посещал злополучный рынок или контактировал с теми, кто на нем бывал или работал. Это в китайских репортажах называют «ковровыми» проверками (очевидная аллюзия на другой термин из военной лексики – «ковровые бомбардировки»).

              Фото: Roman Pilipey/EPA/ТАСС

              Кто же начал использовать этот милитаристский новояз? Не журналисты, не переводчики – сами китайские чиновники. Еще 12 февраля местное правительство одного из районов города Шиянь провинции Хубэй опубликовало «приказ о положении военного времени». Специально перевожу это название дословно, чтобы было понятно: это не военное положение, это меры контроля, которые местные муниципальные власти определили, как соответствующие «военному времени», дабы подчеркнуть беспрецедентность как ситуации, так и принимаемых для ее урегулирования мер.

              Этот термин юридически некорректный, что уже тогда отметили в самом Китае. Но 13–15 июня на пресс-конференциях ответственных чиновников пекинских районов Фэнтай, Мэньтоугоу и Дасин, а также граничащего с Пекином города Баодина вновь прозвучали слова о введении в действие «режима (механизмов) военного времени», и такая согласованность не может быть случайной.

              Очевидно, местные власти руководствуются данной Си Цзиньпином еще в феврале установкой: борясь с COVID-19, китайцы ведут «решительную народную войну до победного конца». Что же, после объявленной в мае победы «война» с коронавирусом в Китае снова в разгаре?

              О том, начинается ли в Пекине «вторая волна», или ее приход еще впереди, судить пока рано. Но об уровне беспокойства и тревожности в обществе может свидетельствовать еще одна произошедшая в эти дни история. В китайском мессенджере WeChat появились перепосты короткой публикации под заголовком «С 15 июня Китай снова становится закрытой страной!». В ней «цитируется» (для убедительности с приложением копии «оригинала») сообщение МИДа и Государственного управления по делам иммиграции КНР о временном прекращении въезда на территорию Китая иностранных граждан, имеющих действительные въездные визы и разрешения на временное проживание. Фокус в том, что такое информационное сообщение действительно существует, только датируется оно 26 марта, а запрет на въезд введен с 28 марта. И он до сих пор не отменен.

              Довольно странная «новация»: фейковая новость, которая, во-первых, давно не новость, во-вторых – не фейк (подделана только дата). Все иностранные граждане, кроме владельцев дипломатических и служебных паспортов, на законных основаниях получившие до конца марта право въехать в КНР для бизнеса, работы, посещения родственников... с любыми, в общем, целями, уже два с половиной месяца этого права лишены. Может быть, эта история и вовсе не заслуживала бы внимания (кого сейчас удивишь запретами?), если бы не одна деталь: о мартовских ограничениях на въезд в страну, объявленных официально, китайские обыватели в массе своей почти не знали. Проблемы иностранцев на фоне эпидемии в своем доме их не слишком интересовали. Но появление «фронтовых сводок» из находящегося как бы на «военном положении» Пекина совпало по времени с чьим-то расчетливым вбросом о том, что Китай «закрыл» себя от мира. Как в «горячий период» эпидемии. Как в эпоху правления последней императорской династии Цин («закрытая страна» – это в том числе и отсылка к штампам из учебников об истории Нового времени).

              Когда создатели нарративов игнорируют (по небрежению или сознательно) разницу между имеющими четкие границы применения терминами (эпидемия, пандемия, карантин, изоляция, обсервация... военное положение, чрезвычайная ситуация – список можно продолжить), они тем самым, согласно Конфуцию, убирают из-под слов основания. Спутывают столь необходимый для управления государством порядок. Увы, для того чтобы распутать последствия, одних только лингвистических средств будет недостаточно.


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