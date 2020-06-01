Говори им то, что они сами о себе думают

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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...

Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Лиля Ким

              Говори им то, что они сами о себе думают

              Лиля Ким
              сценарист,Лос-Анджелес
              		 1 июня 2020, 13:30

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              Один из главных уроков любого успеха мне преподал наш самый первый издатель, сделавший состояние на самом глупом фейк-байопике за всю историю фейк-байопиков – «Как я стал Лёней Голубковым». Процитировав: «Лесть – это искусство говорить людям то, что они сами о себе думают» – он стал первым в череде очень богатых людей это повторявших: «Хочешь действительно большие деньги – научись льстить массовой аудитории».

              С 2001 года и до последней недели, когда ту же фразу произнес китайский миллиардер и профильный медиа-инвестор, я еще продолжала тихо радоваться своей способности всегда создать личный пузырик «в уголочке неба». Чтобы и комфортно, и массовой аудитории льстить всё же не приходилось. Вот какая у нас есть – немассовая ни разу – довольнее некуда.

              Однако последние несколько дней безжалостно раздавили мою иллюзию безопасности, показав, что я живу в мире, где слишком много очень способных людей сделали другой, чёткий, однозначный выбор – льстить.

              Потому что массовая аудитория – это избиратели, покупатели, фолловеры. Хочешь быть сверху и богатым – говори им то, что они сами о себе думают и хотят услышать. И поскольку все твои конкуренты делают то же самое – изобретай новые способы «отражать и выражать» массовую аудиторию. Потому что охотнее всего она покупает свои собственные заблуждения и оправдания.

              И вот я в аду. Реальность, в которой одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки и несоблюдение социальной дистанции. А уже на этой – они же плотными стадами, без всякой дистанции, исполненные всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины, причём не снимая белого пальто «справедливость для всех!». Не испытывая даже тени когнитивного диссонанса. И в ответ на сарказм: «А как же чума-смерть? Спасение пожилых и врачей? А чего мы тогда зря говна-то наелись?» – то же любимое праведное возмущение, только в профиль «Расист!». На прошлой неделе, напомню, это было «Убийца пожилых и врачей!».

              Фото: Liu Jie/Global Look Press

              И люди, которых это смущает – в абсолютном меньшинстве. Я уверена, что этот пост сейчас встретит шквал праведного негодования, не имеющего никакой логической связи с его содержанием.

              Потому что из-за ковровой бомбардировки массовой аудитории лестью от всех, кто хотел денег – теперь это мир, где полицию заставляют вставать на колени, потому что мародёры и им сочувствующие – это большинство избирателей. Где селебы, типа Джастина Тимберлейка, собирают деньги на залоги тем, кто был арестован за мародёрство, а не владельцам семейных сожженных и разграбленных магазинчиков, потому что это то, что понравится его аудитории. Где все, кто хочет больше подписчиков, пишут, что мародёрам надо сочуствовать, потому что они правы в своем праведном гневе, их довели, поэтому на колени, суки, на колени, потому что это увеличит их платформы.

              Иногда я очень завидую невозмутимым людям с цепким взглядом и тонкими губами, которые могут просто всегда и во всём видеть возможности и делать бизнес (включая политику) с холодным носом. Один потомственный высший аппаратчик как-то сказал на душевном ужине для ближнего круга: «Не надо принимать пропаганду на свой счёт, она не для вас делается».

              Блогер-миллионник, что в эфире порет концентрат из популярных среди его аудитории заблуждений, – в жизни обладает прекрасным системным критическим мышлением. Популярная психологиня – продающая в инсте одно и то же бесполезное «вы этого достойны!» в десятках разных формулировках – в жизни-таки, действительно, отличница социальной психологии.

              И вот все вместе – эти сами по себе умные и способные люди по всему миру и на всех языках – столько лет талантливо льстили массовой аудитории, что все вместе в итоге создали самого большого и самого испорченного ребёнка, когда-либо существовавшего.

              Прямо как в истории про судью, который за взятку отпустил преступника, который от радости упоролся и тем же вечером вломился в чей-то дом, ограбил и убил хозяев и поджёг. И только из газет понял, что это был дом отпустившего его судьи. Karma is a bitch.

              Источник: Блог Лили Ким


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