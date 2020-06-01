Один из главных уроков любого успеха мне преподал наш самый первый издатель, сделавший состояние на самом глупом фейк-байопике за всю историю фейк-байопиков – «Как я стал Лёней Голубковым». Процитировав: «Лесть – это искусство говорить людям то, что они сами о себе думают» – он стал первым в череде очень богатых людей это повторявших: «Хочешь действительно большие деньги – научись льстить массовой аудитории».

С 2001 года и до последней недели, когда ту же фразу произнес китайский миллиардер и профильный медиа-инвестор, я еще продолжала тихо радоваться своей способности всегда создать личный пузырик «в уголочке неба». Чтобы и комфортно, и массовой аудитории льстить всё же не приходилось. Вот какая у нас есть – немассовая ни разу – довольнее некуда.

Однако последние несколько дней безжалостно раздавили мою иллюзию безопасности, показав, что я живу в мире, где слишком много очень способных людей сделали другой, чёткий, однозначный выбор – льстить.

Потому что массовая аудитория – это избиратели, покупатели, фолловеры. Хочешь быть сверху и богатым – говори им то, что они сами о себе думают и хотят услышать. И поскольку все твои конкуренты делают то же самое – изобретай новые способы «отражать и выражать» массовую аудиторию. Потому что охотнее всего она покупает свои собственные заблуждения и оправдания.

И вот я в аду. Реальность, в которой одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки и несоблюдение социальной дистанции. А уже на этой – они же плотными стадами, без всякой дистанции, исполненные всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины, причём не снимая белого пальто «справедливость для всех!». Не испытывая даже тени когнитивного диссонанса. И в ответ на сарказм: «А как же чума-смерть? Спасение пожилых и врачей? А чего мы тогда зря говна-то наелись?» – то же любимое праведное возмущение, только в профиль «Расист!». На прошлой неделе, напомню, это было «Убийца пожилых и врачей!».

И люди, которых это смущает – в абсолютном меньшинстве. Я уверена, что этот пост сейчас встретит шквал праведного негодования, не имеющего никакой логической связи с его содержанием.

Потому что из-за ковровой бомбардировки массовой аудитории лестью от всех, кто хотел денег – теперь это мир, где полицию заставляют вставать на колени, потому что мародёры и им сочувствующие – это большинство избирателей. Где селебы, типа Джастина Тимберлейка, собирают деньги на залоги тем, кто был арестован за мародёрство, а не владельцам семейных сожженных и разграбленных магазинчиков, потому что это то, что понравится его аудитории. Где все, кто хочет больше подписчиков, пишут, что мародёрам надо сочуствовать, потому что они правы в своем праведном гневе, их довели, поэтому на колени, суки, на колени, потому что это увеличит их платформы.

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Иногда я очень завидую невозмутимым людям с цепким взглядом и тонкими губами, которые могут просто всегда и во всём видеть возможности и делать бизнес (включая политику) с холодным носом. Один потомственный высший аппаратчик как-то сказал на душевном ужине для ближнего круга: «Не надо принимать пропаганду на свой счёт, она не для вас делается».

Блогер-миллионник, что в эфире порет концентрат из популярных среди его аудитории заблуждений, – в жизни обладает прекрасным системным критическим мышлением. Популярная психологиня – продающая в инсте одно и то же бесполезное «вы этого достойны!» в десятках разных формулировках – в жизни-таки, действительно, отличница социальной психологии.

И вот все вместе – эти сами по себе умные и способные люди по всему миру и на всех языках – столько лет талантливо льстили массовой аудитории, что все вместе в итоге создали самого большого и самого испорченного ребёнка, когда-либо существовавшего.

Прямо как в истории про судью, который за взятку отпустил преступника, который от радости упоролся и тем же вечером вломился в чей-то дом, ограбил и убил хозяев и поджёг. И только из газет понял, что это был дом отпустившего его судьи. Karma is a bitch.

Источник: Блог Лили Ким