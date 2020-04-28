Как заставить британский суд уважать суверенитет России

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

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Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Разработки советских биологов угрожают России с Украины

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На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...

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Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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              Геворг Мирзаян

              Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 28 апреля 2020, 12:02

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              Дмитрий Смычковский – по мнению следствия, воровской «решала». Именно через него, как считает обвинение, передавались средства для высокопоставленных сотрудников российского МВД (в том числе и для печально известного полковника Захарченко). Попался он на передаче почти миллиона долларов бывшему главе ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову, его заместителю Денису Никандрову, бывшему главе УСБ СКР Михаилу Максименко и экс-руководителю СУ СКР по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко с целью освобождения из тюрьмы криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

              Почти все фигуранты дела были задержаны, однако Смычковский скрылся на территории Великобритании. Своей вины бизнесмен не признавал (уверял, что только дружил со следователями, а делом Итальянца интересовался исключительно в некоммерческих целях – по просьбе друзей), и в Россию возвращаться отказывался.

              Тогда Генпрокуратура решила его вернуть силой, для чего подала соответствующий запрос британским коллегам. Те выполнили свой долг - в конце 2018 года Смычковский был задержан в Лондоне. Больше года британцы решали, что с ним делать – и, в конце концов, Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал в экстрадиции бизнесмена. Боле того, и сейчас власти Великобритании собираются вернуть Смычковскому издержки, понесенные в судебном процессе (830 тысяч фунтов), а затем взыскать их с Российской Федерации.

              Конечно, российские власти посылают британцев с подобными требованиями по известному адресу – например, в направлении текста Европейской конвенции о выдаче 1957 года, на основании которой и ведутся подобные дела. В Генпрокуратуре РФ пояснили, что конвенция «не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны», а значит «с учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ».

              Проблема в том, что, во-первых, в указанной конвенции не указано и обратное – что государство не обязано компенсировать затраты лицу, которое выиграло дело об экстрадиции. Значит, вопрос о компенсации становится дискуссионным, и британская сторона свою позицию в отношение него высказала.

              Фото: Markus Schreiber/AP/ТАСС

              Да, Москва имеет право послать Британию с подобными требованиями по другому известному адресу – например, в направлении российского законодательства. Как только снимут «самоизоляцию» и люди смогут прийти на участки для голосования, пункт о приоритете национального законодательства над международным перекочует в Конституцию. И в главном законе страны будет прописано право России не выполнять подобные судебные решения.

              Однако – и это во-вторых – положения российского законодательства не помешают британской стороне начать процедуру ареста и изъятия российской собственности в счет долга. Прецеденты в Европе уже были – из последних можно вспомнить проигранный Газпромом Украине Стокгольмский арбитраж, нежелание «Национального достояния» платить и начавшийся процесс отъема этой собственности (остановленный после урегулирования «Нафтогазом» и «Газпромом» разногласий).

              Ситуация с британцами, безусловно, неприятная. Однако, с другой стороны, поучительная. Из нее можно и даже нужно сделать ряд выводов.

              Во-первых, не участвовать в заранее проигрышных авантюрах. Если кто-то надеялся, что Великобритания – на фоне наших очень сложных отношений, да еще и после «дела Скрипалей» – станет дискредитировать свой весьма прибыльный статус «страны-убежища» для всякой мрази и выдавать нам беглых преступников, то этот кто-то большой оптимист. Даже несмотря на международные соглашения, у Лондона достаточно оснований для того, чтобы отказать в любой выдаче.

              Да, Смычковского нельзя подвести под «политическую» статью. Он не оппозиционер и не диссидент. Однако достаточным основанием для отказа от выдачи могут стать сомнения в том, что заключенный будет транспортироваться и содержаться в достойных условиях. Для того, чтобы этих сомнений не было, британские власти хотят иметь возможность проводить проверки российских тюрем и качества содержания в них переданных лиц (даже не имеющих британского гражданства). Такой возможности британскому посольству ФСИН, по понятным политическим причинам, не дает. А значит, у британского суда есть все основания сомневаться и не выдавать Смычковского, а также других лиц (к тому же представляющих для Лондона ценность в плане имеющихся у них связей и компромата на представителей российских элит).

              Во-вторых, если уж ввязываться в эти баталии, то проводить их стоит по всем правилам юридической науки. Российские юристы потребовали выдачи Смычковского – однако не потрудились железобетонно обосновать необходимость этой выдачи. По мнению судей, Москва не предоставила достаточных доказательств вины бизнесмена (аудио- и видеозаписей процесса передачи взятки, признательных показаний участников сего мероприятия и т.п).

              Более того, в некоторых материалах якобы имел место подлог. Так, британцам показали фотографии владимирской колонии, где в случае экстрадиции будет отбывать срок Смычковский - просторные светлые камеры с холодильниками и телевизорами. Однако российские правозащитники выяснили, что на них изображена не владимирская колония, а женский изолятор в Печатниках.

              Наконец, в-третьих – и это самое главное – в России должны понять, как правильно реагировать на западную «судебную инквизицию».

              Судебные процессы против России будут инициироваться даже без инициативы со стороны Москвы. Судебные приговоры будут выноситься даже без серьезной мотивировочной части (искренне верующим в торжество закона на Западе можно напомнить ошеломивший всех вердикт Стокгольмского арбитража, где было указано, что украинский Нафтогаз не должен выполнять свои договорные обязательства перед Газпромом потому, что находится в сложном экономическом положении). А значит, российская собственность за рубежом становится потенциальной заложницей, жертвой нового, «судебного» направления прохладной войны Запада против России.

              Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Отвечать на изъятие изъятием, на санкции санкциями, на судебные решения судебными решениями.

              Но сможем ли? Сложность тут не в том, что мы тем самым испортим отношения с Лондоном – за все века двусторонних отношений они практически никогда не были партнерскими и уж точно никогда дружескими. Сложность в том, что для подобного подхода нужно сломать об колено хотелки части российской элитки, привыкшей жить, отдыхать и шоппинговаться в Лондоне. Ведь именно эта элитка, трясущаяся за свои британские активы, аристократический образ жизни и статус «европейцев» является главным защитником лондонских инквизиторов и их наглых требований.


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