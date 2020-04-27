Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...

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          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

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          • Скорее положительно

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              Ирина Алкснис

              Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 27 апреля 2020, 18:35

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              Я не знаю, могут ли в православных храмах размещаться изображения, не относящиеся с христианским духовным доктринам или жизни Церкви. Просто потому, что не владею необходимой квалификацией и могу высказаться по теме максимум в формате «мне так кажется».

              По существу же это вопрос к профессионалам в данной сфере. Полагаю, эксперты Русской православной церкви обладают соответствующими знаниями и могут квалифицированно судить о предмете.

              Я не знаю, насколько хороши – с профессиональной и художественной точки зрения – витражи, которые создаются для главного храма Российской армии. Будучи профаном в искусстве, я оцениваю любые произведения по шкале «нравится – не нравится», а появившиеся фотографии создающихся работ пока создают слишком фрагментарное впечатление, чтобы на их основе я могла вынести суждение.

              Но есть одна вещь, о которой я могу говорить с достаточно высокой степенью уверенности: если в будущем храме будут размещены изображения знаковых страниц военной истории России и государственных деятелей-военачальников, связанных с ними, присутствие там портрета Иосифа Сталина совершенно естественно.

              Тут нет повода для политических или идеологических споров. Есть просто короткий набор фактов. Первый: Великая Отечественная война – ключевое событие отечественной истории, краеугольный камень современной российской нации и государства. Второй: Сталин был верховным главнокомандующим, под руководством которого наша страна победила в этой войне.

              Фото: Яков Халип/РИА Новости

              Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. У нашей страны слишком обширный и печальный опыт вымарывания неудобных и не укладывающихся в догмы «единственно верного учения» страниц истории, чтобы его стоило повторять.

              Собственно, ровно об этом сказал и председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московской патриархии протоиерей Леонид Калинин, который отстаивает необходимость отображения «исторической правды, из которой произвольно нельзя вырывать страницы».

              Но даже более значимыми лично мне показались другие его слова. Он отметил, что «в воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому и Сталин там – вынужденно, может быть».

              И вот это «вынужденно, может быть» крайне важно. Эти слова прозрачно дают понять, что протоиерей и сам не слишком рад появлению изображения генералиссимуса в храме – в свете мрачной роли, сыгранной советским лидером в судьбе православия, но он счел необходимым и верным переступить через свои личные взгляды и принять решение, основываясь на национальных и общественных интересах. Так, как он их понимает.

              Может ли это его понимание быть ошибочным? Разумеется. Но согласитесь, что, когда во имя общего блага человек идет на уступки в собственных убеждениях, это выглядит куда более внушительно и вызывает больше доверия, чем люди, бескомпромиссно и страстно настаивающие, что их мнение и есть единственно правильное, гарантирующее счастье всем остальным.

              К сожалению, примеры второго встречаются куда чаще первого, хотя государство на самом высоком уровне старается переламывать более привычные нам «стенка на стенку» и «либо так, как я считаю правильным, либо вообще никак».

              Несколько месяцев назад Путин отвечал на вопрос, который вот уже несколько десятилетий является предметом жесточайших споров в российском обществе – о судьбе Мавзолея и тела Ленина. Он тогда заявил, что, на его взгляд, нужно оставить все как есть, «во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет».

              На ваш взгляд

               
              Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?


              Обсуждение: 138 комментариев
              Из его слов вполне очевидно, что лично бы он – гражданин России Владимир Путин – в соответствии со своими личными убеждениями и эмоциями предпочел тело Ленина захоронить, но он считает правильным в подобном вопросе руководствоваться не собственными хотелками, а более высокими и масштабными соображениями общественного блага. И в соответствии со своим видением таковых он полагает верным пока ничего не трогать.

              Жаль, что подобная гражданская ответственность и мудрость у нас по-прежнему не в чести. Так что вопрос, можно ли размещать портрет Сталина в храме, вообще не должен возникать.

              Можно спорить, допустимы ли там в принципе изображения светской, военной и не религиозной тематики. Или все-таки Богу – Богово, а кесарю – кесарево? Но выделять – и исключать – одного «неудобного» и «неправильного» правителя из череды прочих нельзя. Просто нельзя. В том числе и потому, что абсолютно любому государственному деятелю, включая св. Дмитрия Донского, есть возможность предъявить длинный список допущенных им ошибок и несправедливо обиженных.

              Впрочем, одно исключение из этого правила все-таки есть – и касается оно живых современников, которые продолжают свою деятельность и могут сами высказаться по поводу помещения собственного изображения в храме. Кстати, мнение Путина по этому поводу известно.


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