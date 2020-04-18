Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...

Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

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Цензурировать Facebook поручили русофобам

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Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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              анестезиолог-реаниматолог
              		 18 апреля 2020, 15:20

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              В Центре 201 пациент, в реанимации – 18, на ИВЛ уже 4. Пациенты, как мы и читали в заметках врачей, лежат в отделениях в состоянии средней тяжести, потом резко теряют насыщение крови кислородом, заезжают в реанимацию, и после этого, в ряде случаев, попадают на ИВЛ. Таксист (их много), заболевший несколько дней назад, совсем плох, бабушка, попавшая на ИВЛ первой – тоже. Похоже, близится сепсис.

              Сколько из «аппаратных» больных будет успешно с ИВЛ снято, зависит не только от нашего мастерства, но и от чего-то еще. Не оставляет ощущение, что мы по-прежнему двигаемся к кащеевой игле коронавируса наощупь, впотьмах. Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям, но насколько будет каждый из них успешен в этом – не скажет никто.

              Все ищут. Весь мир. И китайцы, и итальянцы, и американцы, и мы.

              Видимо из спектра новых средств offlabel мы будем использовать гидроксихлорохин и тоцилизумаб. Оба препарата уже прошли второй этап клинических исследований (на людях), показали свою эффективность и близится третий этап – мультицентровое исследование. Имея второй этап, мы можем их использовать, не опасаясь потом обнаружить, что вводили не полезное лекарство, а вредное, такое бывало (бывало такое, правда, и с препаратами, прошедшими все этапы исследований, но то нечасто уже).

              Сегодня впервые вводил тоцилизумаб. Женщина сорока с лишним лет, заразилась, по-видимому, от коллег на работе. Дома дочь с внуком, тоже кашляют, но переносят не очень тяжело. Женщина плачет, просит написать дочери, понимает, что дело плохо. После подтверждения ПЦР – комиссия, которая решает, можно ли вводить каждому конкретному пациенту эти препараты – у них много побочек, некоторые из которых сами могут сгубить пациента, если назначать лекарства, не обращая внимания на сопутствующие заболевания.

              Комиссия решает вводить тоцилизумаб. Аппарат дорогой, но в данных реалиях на цену уже не обращаем внимания, основное – помочь, а не навредить пациенту. Иду в красную зону, препарат уже передали туда, он лежит в холодильнике – строгий температурный режим, это моноклональное антитело. До хрипа спорим с клинфармакологом над шприцами, повлияет ли 1-2 мл физраствора для разведения лекарства на его эффект, если миллилитров целых сто. Сам вскрыл самоотстреливающиеся шприцы тоцилизумаба и ввел их в пакет с физраствором, не в силах отвязаться от мысли, что сейчас, возможно, у меня в шприце будущее этого человека. Скрестив пальцы, ставим в инфузомат.

              В действии лекарства на вирус еще много неизвестного, бывали случаи и ухудшения состояния, очень бы хотелось этого избежать. В час, которое капается лекарство, далеко не отходишь, смотришь на пациентку, на ее сатурацию, мнешься у монитора. Минут пятнадцать прошло, сверхбыстрой реакции на препарат нет, уже немножечко спокойней. Женщина лежит на животе, ей тяжело. Опять говорит о семье, просит передать, что у нее корона, чтобы дочь позаботилась о себе и внуке, сдала тесты.

              Лекарство закончили. Женщина чувствует себя немного лучше, это ни о чем пока не говорит, состояние оценивается через несколько часов, до полусуток и никто не сможет дать гарантию, что нее все пойдет хорошо, около 60% легочной ткани поражено и сколько удастся вернуть в газообмен, неизвестно. Но уже спокойней, уже добавилось надежды.

              Ухожу из красной зоны, меня обдают холодным азрозольным дождиком антисептика, начинает бить нервная дрожь. Разоблачаюсь с помощью инструктора (наши строгие спасители) иду к себе – и накрыло...

              Последний раз плакал на похоронах отца. Это слезы не бессилия, а ненависти. Я вдруг понял, что этот вирус, забирающих и стариков и молодых, выедающий с чавканьем их легкие, я ненавижу как ненавидели Гитлера в 41-м. И эта женщина – ей по возрасту столько, сколько моей жене – я не могу не проецировать. Это мерзость может забрать дорогих мне людей. У меня нет права отступить.

              Источник: Блог Михаила Чуйко


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