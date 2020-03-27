Вирус – это не живая материя, а идея

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Китай ответит за коронавирус в американском суде

Чем больше Китай будет сопротивляться Америке, тем лучше это отвечает российским интересамФото: Xie Huanchi/Global Look Press
США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – шесть триллионов долларов. Как американцы собираются доказывать, что в происходящем виновато правительство Китая, а не силы природы? И почему некоторые считают, что этот процесс может принести выгоду России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Герман Садулаев

              Вирус – это не живая материя, а идея

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 27 марта 2020, 09:10

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              Никакой практической ценности данный текст не имеет. Спастись от инфекции не поможет. Запасы гречки не увеличит. Просто интересно. Потому что человек все явления существования приучен осмыслять идейно, философски, даже политически.

              И вот вирус – это не то, что мы думаем. Не такой микроорганизм, как бактерия. Учёные тактично называют вирусы «неклеточной формой жизни» или «неклеточным инфекционным агентом». Как бы оставляя в стороне тот факт, что жизнь – это, собственно говоря, клетки. Значит, вирус не форма жизни, скорее, это форма антижизни, регулирующий жизнь механизм. Именно механизм, так как вирус с философской точки зрения более механистичен, чем биологичен.

              Вирус сам по себе есть не живая материя, а идея. Он не размножается в том смысле, в каком размножаются живые существа, он реплицирует себя «из материала хозяина», то есть пользуясь готовой клеткой живого организма. Реплицирует. Это важно понять. То есть вирус накладывает свою матрицу на живую клетку и переделывает живую клетку в себя. Но сам он не существует. Каждый физический вирус – это переходная форма, модель для сборки вирусов в заражённом организме. Ни единая частичка живой материи не принадлежит самому вирусу.

              У вируса нет важнейших свойств жизни: у него нет обмена веществ со средой, нет энергетического обмена и живого размножения тоже нет, только механистическая репликация, использующая РНК и реже ДНК, но использующая как бы «пиратски». Вместе с тем количество вирусов превосходит количество всех остальных организмов на планете. По большому счёту эта Земля принадлежит не нам и даже не бактериям, а вирусам.

              Происхождение вирусов окутано тайной, большей даже, чем происхождение жизни. Есть несколько гипотез, ни одна из которых не признана удовлетворительной. Одни говорят, что вирус – это деградировавший одноклеточный организм. Другие считают, что вирус – это «оторвавшийся» ген. Третьи полагают вирусы возникшими как альтернативная форма организации белковых молекул. Может быть, жизнь сначала возникала путём «самосборки», как вирус, и только потом часть вирусов стали клетками, а прочие так и остались белковыми полимерами, которые приноровились реплицироваться в по-настоящему живой материи. Тогда вирус оказывается древнейшей формой до-жизни.

              Фото: Cdc/Global Look Press

              Помимо натурфилософской проблемы вирус ставит перед человеческой мыслью вопросы теологического характера. Есть ли у вируса душа? Христианам проще, они считают, что даже у животных нет бессмертной души. Хотя поглядите в глаза своей собаке: вы правда верите, что это всего лишь какой-то биологический механизм, что у неё нет души, чувств, мыслей, эмоций, что вы чем-то принципиально, качественно, а не количественно отличаетесь от собаки, что вы пойдёте в рай, а она просто сдохнет? Как правило, люди, не будучи сильно подкованы в догматике, на уровне здравого смысла понимают, что какая-то «душа» у животных тоже есть. Даже растения проявляют признаки сознания и воли.

              И каждый простой одноклеточный организм так же, как и очень сложный многоклеточный, хочет жить, обменивается со средой, размножается. Понятие «душа» очень спорное и многозначное, но и слона, и бактерию мы признаём живыми существами.

              А что же вирус? А вот вирус, кажется, не существо. А механизм. Хотя и он стремится продлить себя в будущее путём репликации, но эта функция у вируса выглядит механистически, как копирование на ксероксе. Идейно вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Скажем так: любой микроорганизм, бактерия или грибок, паразитирующий на другом организме, убивает, чтобы жить. Он убивает клетки хозяина, иногда самого хозяина, для того, чтобы жить самому.

              Иногда, конечно, бывают такие глупые паразиты, которые убивают хозяина, не задумываясь: а на чём же они сами будут потом, паразитируя, жить? Они, как наши либералы, противники российской государственности, но речь не о либералах. Однако вирус, наоборот – он «живёт», вернее, существует, чтобы убивать. Собственной жизни вне чужой клетки у вируса просто нет. Он не форма жизни, он форма убийства жизни, форма переноса чистой смерти. Это как тот же либерал, но в форме своего Telegram-канала, у которого на самом деле, как оказывается, никакого автора вообще нет, и который продуцирует активность только путём компиляции и репоста-репликации чужих идейных фантомов, отобранных бот-программой по ключевым словам. То есть вирус – это даже не блогер, блогер – это грибок или бактерия, а вирус – это бот.

              Наверное, следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея.

              Противоречия всегда запрограммированы в реальность. Вирус убивает, но он встроен в общую систему жизни на планете, он способствует сохранению и развитию жизни. Современная наука видит уже несколько функций вирусов, которые условно «полезны» для жизни вообще, хотя могут быть губительны для отдельного живого организма, популяции или вида.

              Вирусы осуществляют горизонтальный перенос генов, регулируют численность вида и вообще нагрузку на экосистему. У каждого вида живых существ есть «свои» вирусы, настроенные, как персональные регуляторы. Однако есть вирусы, которые способны поражать множество видов: видимо, их цель в регуляции всего биоценоза.

              В этом смысле, наверное, близки к истине теологи, провозглашавшие пандемии «божьей карой», то есть средством, которое универсальный разум применяет для того, чтобы откорректировать неправильное поведение, например, человека, и снизить совокупную нагрузку на экосистему. Но мы-то люди, мы не на стороне «природы вообще», мы на стороне человечества.

              Поэтому вирус мы продолжим изучать как своего необходимого сожителя на планете и как потенциального противника, которого мы, конечно, опять победим, отбросим и удержим на далёких подступах. И ничего «антиприродного» в таком нашем поведении нет. Думаю, что природа, как тонкий самонастраивающийся механизм, давно включила все человеческие стратегии в свои сценарии. И может быть, правда, об этом страшно подумать, даже предвосхищает и провоцирует нас.

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