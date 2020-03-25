Негры на службе Ходорковского

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Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

Итальянское здравоохранение пожинает плоды политических ошибок своего правительстваФото: Zuma/ТАСС
Мировой эпицентр пандемии коронавируса прямо на наших глазах переместился из Китая в Италию. Ситуация настолько критическая, что итальянцы решились принять помощь даже России и Кубы. А ведь еще месяц назад заявлялось, что Италия в безопасности. Почему же эта страна оказалась столь не готова встретить глобальную эпидемию?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Негры на службе Ходорковского

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Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку – «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...

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              Максим Соколов

              Негры на службе Ходорковского

              Максим Соколов
              публицист
              		 25 марта 2020, 09:14

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              Директор сгоревшего в 2015 г. Института научной информации по общественным наукам, а после пожара – научный руководитель развалин акад. Ю.С. Пивоваров выступил с отзывом большой силы на вышедшую в феврале книгу М.Б. Ходорковского.

              «Текст М.Б. Ходорковского многое проясняет и объясняет. Это тот идейный плацдарм, с которого мы можем начать строить новую Россию. Он вселяет оптимизм и веру в возможность переустройства общества и государства.

              Я давно не читал по-русски столь содержательного, глубокого текста. Это – плод ума, опыта и совести совершенно незаурядного уровня.

              В пафосе миролюбия, толерантности, милосердия Михаил Борисович прямой наследник А.Д. Сахарова. Но не только традиции этого праведника продолжает М.Б. Ходорковский. Человек высокой русской культуры, он творит в ее русле. Причем даже стилистически».

              Казалось бы, «Надежды померкли. Но приходит Михаил Борисович и вновь дает нам уроки мужества. Вот путь, по которому мы можем и должны пойти…», – считает академик.

              Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

              Конечно, «когда хочешь польстить, главное – не оказаться в этом деле гомеопатом». Но академик оказался таким не гомеопатом, что вчуже оторопь берет.

              Комментаторы трудов Ленина-Сталина тоже не чурались похвал гениям марксизма, но до таких высот редко у кого доходило – хотя, казалось бы, чего стесняться.

              Стилистически академический текст можно сравнить разве что с фольклорными сборниками Института мировой литературы, академические работники которого сочиняли былины, сказания, песни и частушки о вождях –

              «Куплю Ленина портрет,
              Золотую рамочку.
              Вывел он меня на свет,
              Темную крестьяночку»

              или

              «Приходи, весна красна,
              Времечко весеннее.
              Сталин партию ведет
              По заветам Ленина».

              Представить себе, что реальный колхозник, пребывая в здравом уме и в трезвой (а равно и в нетрезвой) памяти вздумает музицировать таким образом, было крайне затруднительно, но ведь сотрудники ИМЛИ и не гнались за правдоподобием, а всего лишь отрабатывали пайку. Если не допускать, что погорелый академик впал в пионерское детство, остается тот вариант, что работодателем был применен принцип, открытый еще в середине 90-х гг. министром экономики РФ Е. Г. Ясиным – «Плати деньги, и люди потянутся к тебе».

              Тем более, что и прецедент уже был. В 2007 г. вышла книга В. В. Панюшкина «Узник тишины: История про то, как человеку в России стать свободным и что ему за это будет», в которой М.Б. Ходорковский был изображен в розовой краске, чрезмерной даже для святочного ангела.

              Но рецензиями и житийными биографиями вопрос не исчерпывается. М.Б. Ходорковский оказался крайне плодовитым автором, причем в тот период его жизни, когда он находился во глубине сибирских руд, что вроде бы недостаточно способствует писательству. За это время вышли в свет книги: «Кризис либерализма» (2004), «Левый поворот» (2005), «Левый поворот 2» (2006), «Введение в будущее. Мир в 2020 году» (2006), «Постчеловечество» (2007), «Михаил Ходорковский. Статьи. Диалоги. Интервью: Авторский сборник» (2010), «Тюрьма и воля» (в соавторстве с Н. П. Геворкян), (2012). Тут всякому было бы не до шитья рукавиц.

              Разумеется, бывали случаи духовного преображения в тюрьме. Карбонарий Сильвио Пеллико стал в заточении ревностным католиком и описал свое покаяние в книге «Мои темницы». Но считать, что и с бывшим главой ЮКОСа было нечто подобное, мешает его последующая активность в интернете. Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку – «Моргала выколю! Рога пообломаю!». Что плохо вяжется с сообщением акад. Пивоварова, что автор пишет на уровне и в манере «Записки о древней и новой России» Н.М. Карамзина, «Философических писем» П.Я. Чаадаева, книг и статей Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.Б. Струве и др.

              Если не считать, что в душе М.Б. Ходорковского постоянно борются священный старец и уголовник Доцент, остается предположить, что на старца-уголовника работают негры. Вещь довольно обыденная. Собственно, и первую книгу М.Б. Ходорковского «Человек с рублем» (1992) писал журналист Вахмянин.

              Да и вообще можно вспомнить «Шахматную новеллу» Цвейга, один из героев которой – чемпион мира босниец Мирко Чентович, чрезвычайно тупой во всех отношениях – кроме передвигания фигурок на доске. «Не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, которым было известно, что он с трудом может написать связно два слова, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную бедным галицийским студентом по заказу какого-то предприимчивого издателя». При этом у Чентовича было чрезвычайно развито чувство собственного величия, ибо «Весьма легко считать себя великим человеком, если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете жили когда-то Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон».

              Вероятно, и М.Б. Ходорковский считает себя таковым, ибо его последняя книга носит подзаголовок «Десять политических заповедей России XXI века» – новый Моисей от скромности не умрет. Кстати, если судить о т. Сталине исключительно по поэтике названий его трудов – «Вопросы ленинизма», «О диалектическом и историческом материализме», «Экономические проблемы социализма в СССР», – нельзя не подивиться удивительной скромности вождя по сравнению с М. Б. Ходорковским.

              Но известен принцип литературного негра – «Любая ваша фантазия за ваши деньги». Главное, чтобы негра устраивал гонорар, а М.Б. Ходорковский платит щедро.

              В разные времена такими неграми преклонных годов называли культуртрегера А.Н. Архангельского, писательницу Л.Е. Улицкую, политолога С.А. Белковского. По стилистике и содержанию «Десять заповедей» отчасти напоминают Г.Ш. Чхартишвили (Б. Акунина). Правда, раньше он был достаточный человек, и у него у самого были негры, но времена меняются. А может быть, М.Б. Ходорковский решил сэкономить и нанял негритятами бедных галицийских студентов, нам вовсе неведомых.

              В любом случае, найти плодовитого стилиста с пониженной социальной ответственностью не является проблемой, и акад. Ю.С. Пивоварову отдадут еще много гениальных книг на рецензию.


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