«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Массовые ограничительные меры, связанные с необходимостью давать ответ на вызов пандемического распространения коронавирусной инфекции – это, весьма возможно, тот необходимый ингредиент, которого не хватало для признания «либерального мирового порядка» окончательно распавшимся.

Растерянность по поводу его угасания уже достаточно давно главенствует на форумах, где доминируют страны Запада. Хотя отсутствие чётких представлений о том, как жить дальше – это не меньшая озабоченность даже для «ревизионистов» из Китая или России. Возможность, хотя и временно, закрыться для очного общения (в онлайн всё не переведёшь), прекрасно отражает чаяния и запрос многих мировых лидеров. Прежде всего на Западе. Главная жертва массового замыкания в себе – те порядки, которые были созданы во времена относительной стабильности. Согласимся, что на фоне первой глобальной пандемии и падения котировок, сравнимого с 1929 годом, все потрясения последних 15 лет выглядят мягкой разминкой.

Эти порядки возникли в ходе холодной войны и по её итогам. Они были достаточно справедливыми, поскольку опирались как на объективное глобальное соотношение сил, так и на правила и нормы, созданные международной практикой в условиях блокового противостояния. То есть были во многом идеальными с точки зрения опыта отношений между сильными и слабыми, накопленного в ходе истории отношений суверенных государств. Сильные – США и их союзники – были ограничены в своём произволе международным правом и полномочиями Совета Безопасности ООН. То, что США многократно это право нарушали, уже само по себе является доказательством их неспособности им управлять.

Иначе реформа СБ ООН в соответствии с тогдашним распределением сил была бы проведена ещё в 1990-е годы, когда Китай и Россия не представляли собой значимых международных игроков. Это не могло продолжаться вечно. Сильные неизбежно слабели, а остальные наращивали свои возможности. Необходимое соотношение силы и морали в международной политике разрушалось за счёт нестабильности первого, самого важного, элемента. Мораль в одиночестве выступать надёжным регулятором не может.

Среди всех глобальных игроков основной удар приходится на Европу. Она была очень могущественной в том мире, где военная сила не имела значения, а государство всеобщего благосостояния достигло небывалых высот в своём развитии.

Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга, проявляют примеры национального эгоизма в масштабах, которые раньше невозможно было представить. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать?

Импотенция институтов ЕС в общих драматических условиях – это не только и не столько отсутствие у них необходимых полномочий. Эти безмерно милые и профессиональные люди – Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Давид Сассоли и даже Кристин Лагард – оказались на своих должностях уже вследствие внутреннего распада. Представляли ли себе европейские лидеры вероятность эпидемии, когда заставляли власти Италии, Испании или Греции кардинально сокращать расходы на здравоохранение ради преодоления кризиса евро в 2013 году? Этот вопрос на самом деле гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд, к другому вопросу: думали ли они о возможных последствиях для европейской безопасности, когда втягивались в конфликт с Россией в своём стремлении любой ценой захватить рынки и ресурсы Украины? В обоих случаях причина – это разрыв между политическим действием и минимальной ответственностью за его последствия. Но это не вина европейских государств. Они потерпели разгром во Второй мировой войне и оказались лишены права на самостоятельную силовую политику. Все вопросы безопасности, где центральной оставалась военная сила, были выведены в область глобального взаимодействия США и России, позже к ним добавился Китай. На эту тему Читатель резонно возразит, что это же не могло изменить природы государства и его обязанностей перед гражданами. Основные характеристики этой природы мы знаем из главного произведения Томаса Гоббса. А обязанности – это, собственно то, ради чего государство гражданам вообще нужно. Сейчас европейские государства эти обязанности пытаются выполнять, невзирая на то, что отдельные члены их сообщества наций остаются лежать на дороге, задыхаясь от смертельной агонии. Было бы странно, если бы Франция или Германия поступали менее эгоистично. Но вся конструкция европейской интеграции была выстроена на гипотезе о том, что свойственное человеческой природе себялюбие преодолимо ради общего блага.

Предупреждения о последствиях того, что Европа становится «экономическим гигантом, оставаясь политическим карликом», оказались гораздо серьёзнее и обращены внутрь европейского сообщества.