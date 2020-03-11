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Как живет родина Ильича из Little Big

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К нефтяной войне в Кремле были готовы

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              Владимир Добрынин

              К нефтяной войне в Кремле были готовы

              Владимир Добрынин
              журналист
              		 11 марта 2020, 13:00

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              Нефтяные цены ушли в резкое пике, а вслед за ними упал и рубль. Это было ожидаемо – с момента, когда в минувшую пятницу 26 стран ОПЕК не договорились с девятью государствами-союзниками альянса (теми самыми, с Россией и Казахстаном во главе, что составляют пресловутый «плюс»).

              Еще в субботу американское информационное агентство Bloomberg оповестило всех, что Саудовская Аравия встала на тропу нефтяной войны, собираясь залить мир дешевой нефтью. Аналитики агентства Хавьер Блас и Энтони Дипаол сообщили, что саудиты уже предложили «потенциальным покупателям на рынках Азии, Америки и Европы баррель на 8 – 10 долларов дешевле биржевого».

              «Саудовская стратегия шока и страха может быть попыткой максимально быстро причинить России и другим производителям максимальную боль и заставить их вернуться за стол переговоров, а затем быстро обратить вспять всплеск производства и начать сокращать объемы производства, если договорённость о сокращении добычи на условиях Эр-Рияда будет достигнута», – выразили свое мнение авторы.

              Вот все у них так. Любят составить свое мнение и даже не пытаться помыслить, что может быть и альтернативное. А оно есть, и, на мой взгляд, не самое бредовое.

              Не следует думать, что наши стратеги ничего не просчитывают. Министр энергетики Александр Новак, сдается мне, покидал венские переговоры в среду совсем не для того, чтобы поменять рубашку на свежую и сбрызнуться парфюмом. Понятно, что «сверить часы» с Москвой, так ли все идет, как запланировано, нет ли изменений. И вернулся в австрийскую столицу с информацией, что позиция России остается прежней – добычу больше, чем было согласовано, не сокращать.

              Фото: Петр Ковалев/ТАСС

              Чем это обернется, московские стратеги не то, чтобы догадывались – знали и были уверены и подготовлены. Кто предупрежден – тот вооружён. Ничего нового.

              Я не буду про задачи захватить новые доли на рынке, выбить американскую сланцевую (более дорогую в производстве) нефть и тому подобное. Об этом расскажут доктора экономических наук и аналитики со степенями и наградами. И подчеркнут, почему это надо было сделать. Я о том, что ничего нет случайного, и к ситуации, которая возникнет после неподписания соглашения с ОПЕК, в Кремле и правительстве были готовы и пакет мер составили заранее (хотя нам об этом и не скажут).

              Сомнений в том, что вслед за баррелем на снижение пойдёт и рубль, тоже ни у кого не было – фондовые рынки давно и с удовольствием старательно выискивают любой повод, на котором можно сыграть вниз или вверх. Падение цен на нефть вполне достойно того, чтобы считать его подходящим событием.

              Объективно говоря, для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся из-за повышения стоимости € и $. Наши компании, работающие на экспорт, обязаны продавать валютную выручку на внутреннем рынке. В результате в бюджет поступает большее количество рублей (в виде налогов, акцизов, сборов и т.д.). Предприятия даже получают возможность увеличить рублевую зарплату своим сотрудникам. А также вырастают суммы, отчисляемые в пенсионный фонд. Последнее дает возможность не только объявить о повышении пенсий, но и реально их выплачивать в увеличенном виде.

              Чёрные четверги, вторники и прочие тёмные дни недели мы за последние 30 лет переживали не раз и прекрасно знаем, что после неприятного всплеска наступает плавный откат на позиции, близкие к прежним. Эти уроки истории не забыли ни в Центробанке, ни в Минфине. Первый уже заявил о приостановлении на 30 дней закупок валюты на внутреннем рынке для второго. Уменьшение количества рублей, направляемых на приобретение валюты, повлечет за собой снижение цен на неё.

              Минфин, со своей стороны, объявил о продаже имеющихся у него валютных запасов. Не всех, разумеется, а только части, необходимой для пополнения бюджета в запланированных размерах. Новость дважды положительная: во-первых, бюджет получит свое, а во-вторых, увеличение валютной массы на торгах собьет цену евро и доллара.

              Правительство к этому добавило, что накопленные резервы позволят России покрывать социальные нужды населения страны в ближайшие 6 – 10 лет даже если все это время нефть будет торговаться на уровне $25 - $30. Для того резервы и создавались.

              Теоретически ситуация с дешёвым рублем может привлечь дополнительное количество туристов в Россию. Тем более, что европейские страны все больше нас пугают коронавирусом, легко множащимся на их просторах, у нас эту заразу держат в ежовых рукавицах.

              Например, по данным Конфедерации отелей Испании, количество зарезервированных поездок на пасхальные каникулы уже сейчас сократилось, как минимум, на 25%-30%, а в некоторых районах достигло даже 40% (особенно в крупных туристических кластерах). А приток зарубежных туристов сегодня составляет лишь 20% от того количества, что было в это же время год назад. В России кошмара с закрытием городов на карантин нет, как нет и изоляций от мира отелей с вирусоносителями (как это было на Канарах, где в гостинице H10 Costa Adeje Palace заблокировали почти тысячу человек). Иностранцев к поездке в Россию ситуация с дешевым рублем только подтолкнет.

              Да, это не надолго – подойдет сезон отпусков россиян, которым потребуется валюта для зарубежного отдыха и «там на самом верху» просто обязаны будут опустить курсы конвертации, чтобы туристическая отрасль страны не загнулась от отсутствия желающих путешествовать за кордон. Ради такого дела ЦБ и на валютные интервенции отважится – не раз подобное было.

              Паника на бирже – рай для спекулянтов. Но мы-то с вами люди разумные. Умеющие рассчитывать, анализировать, читать между строк и прогнозировать. Не стоит вестись на провокации и кричать «мы все умрем». Лучше спойте «не спешите нас хоронить, ведь у нас еще есть дела». Вот и займитесь делом. Тем более что, если спокойно разобраться, оснований для паники-то нет.


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