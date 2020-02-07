Россия должна богатеть вместе с Украиной

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россия должна богатеть вместе с Украиной

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...

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              Россия должна богатеть вместе с Украиной

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 7 февраля 2020, 17:40

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              По Европе вот уже несколько лет распространяется еще одна эпидемия –которая, возможно, страшнее, чем свежая эпидемия коронавируса. Это эпидемия амнезии. А вызвал ее вирус русофобии и тотальной лжи.

              Когда шесть стран отказываются подписывать декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой – это верный симптом того, что они поражены амнезией. Они забыли едва ли не самое важное – то, почему они еще живы.

              Руководство Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Украины и Польши отказывается признавать, кому и каким образом они обязаны самим своим существованием. Какую роль сыграл советский солдат в избавлении мира от нацизма – и в том, что у этих стран есть границы, руководство и даже граждане.

              Беда не столько в том, что эта «великолепная шестерка» демонстрирует всему миру свою неприличную болезнь. В конце концов, каждый сходит с ума по-своему. Эстония реанимирует древний договор, давно потерявший юридическую силу – и заявляет свои претензии на часть российских земель. Литва и Латвия реабилитируют пособников нацистов. Польша требует от России извинений и репараций за «коммунистическую оккупацию».

              Грузия не желает мириться с соседями – и обвиняет в этом Россию. Украина и вовсе заново придумывает свою историю – и неважно, что украинская версия кишит глупостями и нестыковками, лишь бы ничто в этой истории не напоминало о России.

              Фото: Борис Кудояров/РИА «Новости»

              Главное в другом – «шестерка», зараженная вирусом за океаном, теперь пытается заразить этой болезнью всех окружающих. И делает это порою весьма агрессивно – настолько, что даже спасенные Советской армией евреи внезапно пугаются и вынуждены извиняться за «пророссийский уклон» в освещении событий Второй мировой.

              Таким образом, руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Или, по крайней мере – остались на этом свете.

              «Шестерка» разводит такой махровый национализм, который не снился даже некоторым неудавшимся художникам, осужденным Нюрнбергским трибуналом.

              Происходящее не приносит нам, живущим в России, ни радости, ни удовольствия. Мы в любом случае чувствуем родство и сопричастность и к полякам, и к украинцам – ко всем, у кого есть общие славянские корни. И даже ко всем нашим неславянским соседям. Весь этот позор вызывает у нас только тягостное презрение. Польский народ всегда славился своей гордостью. И действующему руководству Польши не надо делать из поляков холуев и попрошаек.

              Хочется сказать всем этим «шестеркам-русофобам»: опомнитесь! Вспомните свое реальное прошлое. Вспомните уроки настоящей истории, которые наглядно показывают, что происходит с теми, кто науськивает свой народ воевать с Россией. Прекратите похабить память советских воинов, погибших за освобождение  Прибалтики, Польши и тем более Украины. Воевать с памятниками, которые ничем не могут ответить вам. Истреблять в своих странах любые признаки «русского мира» – только потому, что он русский.

              Прислушайтесь к голосу разума и здравому смыслу. А главное – к голосу собственного народа.

              Я живу от границы с Польшей в 30 километрах. У меня множество друзей и знакомых и в Польше, и в странах Прибалтики, и, тем более, на Украине. Мое личное наблюдение – и поляки, и украинцы, и жители Прибалтики – все они хотят жить с Россией в мирном соседстве. Торговать и богатеть вместе. Создавать и изобретать. Встречаться, дружить, любить и не ограничивать себя во взаимном влиянии и общении.

              Есть огромная разница между русофобией, которую провозглашают власти этих стран – и реальными настроениями их народов. Гигантский контраст между тем, что пишет польская, украинская и прибалтийская пресса – и тем, что на самом деле думают о России жители этих стран.

              И есть надежда, что здравый смысл все-таки сможет возобладать. По крайней мере, глава МИД Польши уже выразил желание «успокоить эмоции и нормализовать отношения».

              Неужели он что-то понял? Неужели там начали выздоравливать?


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