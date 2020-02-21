За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Глядя на события на Украине, на эти орущие толпы, на врачей, поющих гимн от радости, что им не придется лечить больных, на молебен, когда люди просили Богородицу защитить их от эвакуированных из Китая, я вспоминал Афганистан. Казалось бы, где что.

Но если посмотреть на фотографии Кабула 70-х и 80-х годов, то становится ясно, что это была совсем другая страна. По улицам ходили девушки в платьях, пижоны носили джинсы-клёш, в Доме советской дружбы проводили дискотеки и крутили кино, по телевизору шли индийские фильмы. И вот за какие-то двадцать лет страна скатилась в варварство и средневековье.

Украина прошла этот путь куда быстрее и без долгой войны. За шесть постмайданных лет страна ускакала не просто в средневековье. Темное время. Охота на ведьм, изгнание прокаженных, побивание чумных больных, не хватает только сожжения околдованных суккубами. Если завтра в толпе начнут цитировать «Молот ведьм», я совершенно не удивлюсь.

Хотя, с другой стороны, Украина и начала шесть лет назад с языческого приношения на Майдане. С массовых убийств.

А потом была Одесса, потом смеялись над жертвами бомбежки в Луганске, что «самке колорада оторвало ножки», потом клоун Зеленский благодарил АТОшников за то, что «защищаете нас от всякой мрази», были сотни убитых детей Донбасса. Так что Афганистан еще держался, после ухода советских войск. И сейчас, с трудом, пытается вернуть упущенные годы. Украина шагнула в средневековье сразу. И без всяких талибов.

Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях.

А еще потом можно было написать, что эвакуация – это зрада и происки Кремля. Потому что москали хотят уничтожить Украину. Говорят, что древние укры не знали о москалях, и потому происходившие с ними беды они приписывали темным силам природы и злым духам. А в Новом украинском средневековье вот так.

И трудно теперь понять на самом деле, это украинцев так жизнь раскорячила, или они изначально были готовы превратить себя в такое вот. Вспоминая Волынскую резню, склоняюсь ко второй версии.

Источник: Блог Андрея Медведева