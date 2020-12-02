Зачем убили иранского физика-ядерщика

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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно &#8722; цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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США преграждают России дорогу в дальний космос

Так выглядит проект российского космического буксира roscosmos.ru
Революционный проект, который сегодня разрабатывается в России, явно встал поперек горла космическим амбициям США. По крайней мере, сложно иначе трактовать новые антироссийские санкции, которые сегодня планируются администрацией Трампа. Почему российский «ядерный буксир» так мешает Америке – и какое противоядие можно было бы придумать в ответ? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...

Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
Обсуждение: 135 комментариев
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

Обсуждение: 19 комментариев
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

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    Геворг Мирзаян

    Зачем убили иранского физика-ядерщика

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		2 декабря 2020, 09:06

    Убийство профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности.

    Око за око?

    Для Ирана это убийство, безусловно, большая трагедия и проблема. Во-первых, это удар по ядерной программе страны. Да, президент Хасан Роухани прав, говоря о том, что убийство не остановит иранские достижения – но приостановит точно. Специфика иранской программы такова, что она зависит от персоналий – ученых, каждый из которых отвечает за свой сегмент. Израильтяне это знают, поэтому давно занимаются физическим устранением иранских ядерщиков. И если убийство Фахризаде действительно было совершено с использованием дистанционно управляемого оружия из автомобиля, то это означает, что у Израиля в Иране существует серьезная инфраструктура для такого рода операций. То есть убийства будут продолжены.

    Во-вторых, это серьезнейший удар по репутации Исламской Республики Иран в мире, а также ее властей среди населения страны. Простым иранцам рассказывают, что иранские войска и Корпус Стражей Исламской Революции срывают козни «сионистского врага» по всему Ближнему Востоку – в Сирии, Ливане и Палестине. Однако при этом получается, что аятоллы неспособны защитить от этого врага даже жителей иранской столицы.

    Отсюда третья проблема – Ирану нужно придумать адекватный ответ. Разговоры о том, что этот ответ «может последовать через годы» здесь не в кассу – ради сохранения рейтинга в обществе (и без того бурчащего на власть из-за экономических сложностей) демонстративный удар требует такой же демонстративной и при этом оперативной мести. Вопрос только в том, куда и как бить – ведь ракетная атака по Израилю может повлечь за собой ответный ракетный удар самих израильтян, причем на ракетах этих будут накручены не обычные, а ядерные боеголовки.

    Однако то, что для одних иранцев является проблемой, другим дает возможность. Ни для кого не секрет, что в Тегеране достаточно влиятельных противников любых переговоров и компромиссов с Западом – в том числе и идеи дальнейшего выполнения Тегераном условий ядерной сделки. Причем, противников как по идеологическим («Запад – враг, и верить ему нельзя»), так и по экономическим причинам – ряд представителей КСИР и генералитета зарабатывают на серых схемах в иранской экономике, существующих в условиях санкций. Для этих людей логика борьбы привычнее и комфортнее, чем идея сосуществования – и демонстративное убийство физика-ядерщика в Тегеране (тем более при условии невозможности адекватного ответа Израилю) станет прекрасным аргументом в устах тех, кто ратует за резкое ужесточение дипломатической позиции и окончательный выход Ирана из ядерной сделки.

    Можем!

    Для израильтян убийство Мохсена Фахризаде несет множество плюсов. Прежде всего, откат иранской ядерной программы. Израиль (правильно или ошибочно – другой вопрос) воспринимает эту программу даже в ее «мирном» формате как экзистенциальную угрозу, и готов сделать все возможное для снятия этой угрозы. При этом в Тель-Авиве понимают, что для «окончательного решения» у них возможностей нет – тут одной операцией «Опера» (уничтожение строящегося иракского ядерного реактора в 1981 году) не отделаешься, поскольку ядерная инфраструктура Ирана куда более продвинутая, чем у Саддама, да и защищена на порядок лучше. Поэтому израильтяне взяли курс на саботаж иранских ядерных изысканий. Они рассчитывают, что в конечном итоге либо американцы дойдут до войны с аятоллами, либо Израилю удастся сколотить региональный блок из арабских стран для этой войны. На то, что противоречия между Ираном, с одной стороны, и еврейским государством с монархиями Залива, с другой, удастся решить мирным путем, надежд с каждым годом все меньше.

    Вторым важным плюсом является демонстрация возможностей. Израильские разведчики доказали, что способны дотянуться до любого врага, где бы он ни находился – даже в столице враждебного государства, окруженный отборными телохранителями. Доказали, что у Израиля есть инструментарий, а также политическая воля для организации таких демонстративных ликвидаций. Хороший повод задуматься тем, кто планирует теракты против еврейского государства с территории Ливана или Палестины. Ну и, возможно, хороший повод задуматься тем, кто готов арендовать услуги израильских разведчиков для ликвидации общих врагов – например, монархиям Залива, которые сейчас нормализуют отношения с Тель-Авивом ради совместного сдерживания Ирана.

    Фото: Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire/Global Look Press

    Что же касается рисков, то израильтяне могут получить серию терактов, организованных на иранские деньги и при иранском участии. Не имея возможности отомстить открыто, Тегеран может все-таки выбрать тактику нанесения москитных ударов. Да, иранцы все равно не оставили бы израильтян в покое – но сейчас получается, что убийством Фахризаде Тель-Авив в какой-то степени легитимировал эти возможные теракты.

    А, может, ну ее, сделку?

    Впрочем, самая главная проблема Израилю может прилететь из Америки. Администрация Джозефа Байдена вроде как собиралась возвращаться в ядерную сделку – и сейчас получается, что израильские спецслужбы сорвали планы американцев. Сыграли против Вашингтона. Учитывая, что после ухода Трампа администрация Байдена собиралась несколько отдаляться от односторонней и безусловной поддержки Тель-Авива в палестинском вопросе, сейчас израильское руководство дало прекрасный повод для этого отстранения.

    Для приходящей администрации теракт в Тегеране стал неприятным сюрпризом. Если же сейчас вскроется, что израильтянам в подготовке мероприятия была оказана поддержка из Вашингтона (со стороны Трампа и его людей), то сюрприз станет неприятным вдвойне – Тегеран не будет, да и не захочет разбираться в сортах американских политиков, и повесит это преступление на американцев, со всеми вытекающими последствиями для перспектив нормализации двухсторонних отношений.

    С другой стороны, а насколько серьезной была готовность Вашингтона нормализовать эти самые отношения? Не секрет, что в США достаточно людей (в том числе и в Демократической партии), которые выступают против возобновления ядерной сделки и за усиление сдерживания Ирана. Они прекрасно понимают, что ядерная сделка – это лишь временное решение, на которое США согласились в 2015 году из-за сложившейся для них безвыходной ситуации. Ситуация же в 2020 году для американцев более благоприятная, чем пять лет назад. Экономика Ирана находится в серьезном кризисе, в регионе вероятно возникновение большого антииранского альянса (в лице Израиля и Саудовской Аравии), отношения Тегерана с турками портятся, а России со всеми ее проблемами на постсоветском пространстве сейчас точно будет не до Ирана. Поэтому сейчас, возможно, самое время ужесточить политику в отношении Исламской Республики – с конечной целью смены режима в Тегеране.

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    Причем, для этого ужесточения даже не нужен повод – можно либо не мешать иранским ястребам разрывать ядерную сделку (кто бы мог подумать, что иранские и американские разжигатели войны могут действовать в тандеме), либо дождаться какого-нибудь ответа аятолл на убийство Фахризаде, позиционировать его, как очередное иранское преступление, и ввести новый пакет санкций против Тегерана. Да, для этого придется преодолеть сопротивление европейских партнеров. Однако они настолько боятся суверенитета и надеются на восстановление трансатлантических отношений при Байдене, что готовы будут идти ему навстречу по всем вопросам. Тем более, по таким важным, как ликвидация иранской ядерной программы и смена режима в Тегеране.


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