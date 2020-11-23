Иногда банан – это просто банан

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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:16  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...

Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Обсуждение: 4 комментария

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Максим Соколов

    Иногда банан – это просто банан

    Максим Соколов
    публицист
    		23 ноября 2020, 11:50

    Сегодняшнее российское (впрочем, не только российское) правосудие довольно неспешно. Напутствие, произнесенное в 1864 году Александром II – «Суд должен быть скорым, правым и справедливым, милостивым и равным для всех» – по большей части относится к благим пожеланиям и не более того.

    Хотя отдельные исключения есть. Суд над артистом-автомобилистом М.О. Ефремовым был довольно скорым: от пьяного ДТП до приговора прошло всего три месяца. Был ли приговор милостивым – другой вопрос.

    Но в целом – сравнительно со старыми временами – колеса судебной машины крутятся медленно.

    Возьмем два случая убийства на бытовой почве с последующим расчленением трупа и попыткой избавиться от него, хотя и неудачной. При этом злодеев удалось взять с поличным, и они признались в совершенном деянии.

    Один такой случай был в Москве 3 января 2013-го, когда ресторатор, мясник, блогер и оппозиционный активист А.В. Кабанов убил и расчленил свою жену Ирину. Приговор к 14 годам лишения свободы был вынесен 30 декабря того же года. Тогда многим показалось, что год процесса – это слишком много, ведь несомненны и ясны улики, преступленья ж довольно велики.

    Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

    Но по сравнению с аналогичным делом в Петербурге процесс Кабанова может показаться образцом скорого правосудия. 8 ноября 2019 года доцент-бонапартист О.В. Соколов убил свою сожительницу А.О. Ещенко, после чего в ночь на 10 ноября расчленил тело жертвы и пошел выбрасывать останки в Мойку.

    Будучи пьян, он не удержался на парапете и свалился в речку. Был задержан с поличным и дал признательные показания. С тех пор пошел уже второй год, а процесс идет неспешно, и конца-края ему не видно. В ходе судебного следствия неспешно выяснялись и выясняются детали, вряд ли имеющие отношение к существу дела.

    Например, сложные отношения О.В. Соколова с другим бонапартистом и исполнителем неаполитанских песен Е.Н. Понасенковым, который, по словам Соколова, подвергал его травле. Зная задорный нрав Понасенкова, это вполне возможно, и если бы в суде рассматривалось дело о покушении Соколова на Понасенкова, детали травли имели бы значение. Однако доцент наложил руки не на оскорбителя, а на Ещенко. Сколь бы Понасенков не был несправедлив к Соколову, это ни в малейшей степени не оправдывает злодейство доцента.

    Показания Соколова о том, что Ещенко завела себе неназываемого любовника из уголовной среды, планировавшего покушения на высокопоставленных лиц государства, и под его влиянием приобрела привычку скверноматерно браниться, очевидно, было использованием пародийного риторического приема: «Господа присяжные заседатели, да кто бы из вас не зарезал соперницу?! Господа присяжные заседатели, да кто бы из вас не выбросил ребенка из окна?!». По предположению, после этого

    «Присяжные входят с довольным лицом,
    Хоть убил, – говорят, – не виновен ни в чем».

    На практике, однако, это не всегда работает. Анонимный любовник-уголовник вообще останется на совести Соколова, а уж бранилась Ещенко или не бранилась, в любом случае это не основание, чтобы стрелять в нее спящую. Убийца жены Кознышев в «Крейцеровой сонате» на фоне доцента – удивительно совестливый человек.

    Наверное, процесс будет и далее затягиваться, причем при немалой снисходительности суда. Конечно, его обязанность выяснить все имеющие отношение к делу обстоятельства, но – имеющие. А вопрос «Причем тут Понасенков?» остается без ответа.

    Но когда суд превращается в абсурдный театр, тут же и возникают конспирологические версии. Очень влиятельные тайные сторонники подсудимого давят-де на суд.

    Теоретически такое возможно, а некоторая общая иррациональность современного отечественного бонапартизма склоняет экзальтированных людей к тому, чтобы видеть в поклонниках французского императора (которого Священный Синод к тому же в 1807 году объявил антихристом) сплоченную тайную ложу, оказывающую своим членам мощное покровительство. Что-то вроде фармазонов.

    Пусть так. Но все-таки хотелось бы узнать, кто же состоит во влиятельной ложе. Если нельзя назвать по имени, то хотя бы намекнуть. Потому что доводы типа «Мамой клянусь!» не на всех производят впечатление.

    В течение года с лишним было названо только два человека, состоящих в идейной связи с доцентом. Один – это писатель и киберактивист Д.Ю. Пучков, известный под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin». Гоблин-Пучков виделся с доцентом незадолго до убийства, а потом отзывался о нем сдержанно-нейтрально. Что в глазах конспирологов явно свидетельствует о его принадлежности к ложе.

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    Может быть, и свидетельствует, но вопрос-то о другом. Каковы возможности Гоблина отмазать уличенного убийцу Соколова? Боюсь, что они не слишком велики, а уж там как он относится к доценту – это его личное дело. Второй – это бывший шурин Ю.М. Лужкова В.Н. Батурин, в период своей принадлежности к лужковской семье бывший горячим бонапартистом и даже уверявшим, что в ходе кампании 1812 года великий император попользовал некую крестьянскую девку и отсюда пошел род Батуриных. Соколов действительно был хорош с Батуриным, но далее та же проблема, что и с Гоблином.

    Сейчас влияние шурина на правоохранительные органы равно нулю. Более того, в 2013 году Батурин был приговорен к семи годам за операции с поддельными векселями. Почему тайная ложа не спасла своего сочлена и как шурин, не сумевший спасти себя, может спасти доцента? Есть еще третий бонапартист – Понасенков, но по характеру своих взаимоотношений с Соколовым он вряд ли будет особо его защищать и ходатайствовать за него в высших сферах.

    Так что иногда банан – это просто банан. Никакой могущественной тайной ложи, члены которой поклоняются корсиканскому антихристу, не существует, а просто судейские всего боятся и, обжегшись на молоке, дуют на воду. И дело к тому же скаредное и противное.

    Но, конечно, вчуже это производит странное впечатление, а поскольку головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые, судебное представление прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов.


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