Запрос на уважение – всеобщий

Инициативу главы Совета судей Виктора Момотова о введении ответственности за дискредитацию суда не пнул только очень ленивый комментатор происходящих событий, а ленивых среди комментаторов мало, больше гиперактивных. Основная претензия очевидна – давайте сперва судьи будут себя вести так, чтобы не было повода их дискредитировать, а потом уже будем принимать законы, чтобы наших кристально честных, морально крепких и абсолютно неподкупных судей не обижали злые журналисты.

Потому что пока судьи справляются с собственной дискредитацией без чьей-либо посторонней помощи. Позвольте процитировать небольшую выдержку из собственного текста полуторамесячной давности: «судья Хахалева, прославившаяся на всю страну богатой свадьбой дочери... судья Шевченко, который обматерил адвоката и впоследствии был уволен... судья Новиков, фигурант ряда уголовных дел, связанных с земельными участками в Сочи... судья Парфенова, которая позировала с голыми ногами на судейском столе и оказалась под следствием за взятку... судьи Русов (10 лет тюрьмы за взятку), Баешко (лишен полномочий за дебош), Видинеев (мошенничество), Мартынова (работала в Кущевском суде, получила семь лет тюрьмы за хищение 40 млн рублей)... судья Макаров попался на автозаправке с абсолютно голой блондинкой в машине... судья Крикоров на пешеходном переходе сбил девушку и угрожал свидетелям».

Пусть даже Краснодарский край, где произошли вышеуказанные уголовные и просто скандальные эпизоды – это какой-то заповедник судейского беспредела, но у нас единая страна. К тому же скандалы с участием судей, увы, не редкость и в других регионах.

Поэтому заявление главы Совета судей Момотова о том, что судьи, скованные этическими нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ, в первую очередь оскорбило бы вышеперечисленных нечестивых слуг Фемиды. Они ощущали себя полноправными хозяевами жизни, а им тут говорят, что они беззащитны перед какими-то там журналистами. Да они этих журналистов вертели на чем хотели, пока не попались на взятке, хищении или еще каком-то преступлении.

Найти в интернете образец «оболганного судьи» почему-то не удалось, а Момотов конкретных ссылок не привел и фамилий не назвал.

Как оно зачастую бывает в случае новых запретительных законодательных инициатив, они оказываются частично или полностью дублирующими уже существующие нормы.

Скажем, есть статья 298.1 УК РФ. «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов».

Это, конечно, не полгода тюрьмы, как во Франции (со слов Момотова), но тоже немало. К тому же, если ложно обвинить судью в тяжком преступлении, то штраф возрастает до пяти миллионов рублей или зарплаты за три года. Даже очень обеспеченный главный редактор популярного издания десять раз подумает, прежде чем ложно обвинять судью в убийстве или изнасиловании.

Чиновничье хамство – «вас не просили рожать», «ешьте макарошки» и так далее – уже привело к реальным кадровым решениям и разрушенным карьерам. Обществу удалось этого добиться и теперь чиновники уже десять раз думают, прежде чем открыть рот (не все, но наиболее ответственные, а других не жалко). И мало сомнений в том, что новое чиновничье хамство вряд ли кому-то сойдет с рук, где бы это ни произошло. Благодаря интернету практически каждый подобный случай становится известным на всю страну.

Но сенаторы, судьи и другие представители всех властей такие же люди. И им тоже не хочется регулярно читать про себя «воры, подлецы, клейма негде ставить, Сталина на вас нет, фонарей на всех не хватит». Им тоже хочется уважения, тем более что большинство из них законопослушные люди, живущие на одну зарплату, или ранее обеспечившие себя на всю жизнь благодаря бизнесу.

У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Когда чиновники, судьи или депутаты воспринимают себя высшей кастой – это такое же разрушительное оружие для государственной системы, как и когда представители всех других профессий отделяют себя от власти, а власть от себя.

Мы все – граждане Российской Федерации, как сказано в Конституции, «многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле». Как бы ни относиться к этой формулировке, но объявление какой-либо социальной группы заведомо испорченной не менее опасно и вредно, чем объявление таковой какой-либо национальности.

Впрочем, если кто-то подумал, что я защищаю чиновников или судей, то нет, ни в коем случае. Они и сами прекрасно с этим справляются, а после принятия соответствующих законов будут справляться еще лучше.

Просто запрос на уважение – он всеобщий. Все хотят уважительного отношения. Другой вопрос, все ли его заслуживают, но раньше многие даже не заморачивались по этому поводу, а теперь вот задумались.

То, что раньше было на языке исключительно у пьяного – вопрос «Ты меня уважаешь?» – теперь постепенно становится необходимостью и для трезвого.

И это в любом случае хорошо. Если все будут вести себя уважительно друг к другу, то мы, возможно, наконец-то уйдем от постоянных обвинений в продажности, предательстве, работе на врагов страны, тупости, идиотизме и прочих ныне неотъемлемых деталей любой интеллектуальной дискуссии в России.