Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
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  • Никогда не верил
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    Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		19 ноября 2020, 17:20

    Могу только всех поздравить – скоро исполнится год, с тех пор как неизвестный герой кулинарного фронта сожрал на рынке летучую мышь. А икается всему миру. Нет, конечно, я знаю, что есть альтернативные версии происхождения и внедрения COVID-19, но чем дальше, тем история прозрачней не становится – а вовсе даже наоборот.

    Мы видим, как даже самые демократические страны за это время радостно усвоили простую вещь – что диктатура и отмена всех основных прав человека под предлогом заботы о здоровье гораздо эффективней демократии под любым другим предлогом.

    Я даже не буду обращать внимание на то, что все происходящее с экономикой и индустрией совершенно случайно укладывается в те прожекты зеленого лобби имени Греты Тунберг, которое среди нормальных людей принято называть «экофашистами». Это их бредовые идеи уничтожить авиаперевозки, ограничить мобильность граждан, запретить то, отменить сё, которые без вируса выглядели просто мечтами о глобальном вредительстве с последующим доминированием единой идеологии, без вируса никогда бы не смогли быть настолько пугающе реализованными. Ну что, довольна, недоучка? Ах нет, они никогда не будут довольны: борьба за власть – это процесс, а не состояние.

    Но я скорее о том, как этот «китайский вирус» (термин Д. Трампа, последнего героя борьбы за демократию в США) изменил буквально все человеческие привычки и обычаи. Начиная с рабочего процесса. 

    Вдруг, по мановению мышиного крыла, то, чем раньше занимались доли процента трудящихся, а именно – работали на удалёнке, не надевая джинсов, стало уделом миллионов. И получившие такую возможность поневоле вдруг поняли, что завидовать было совершенно нечему. Мало того, что ты теперь вдруг на халяву получил ненормированный рабочий день, неделю и месяц, но заодно и превратил собственную квартиру в не оплачиваемый никем, кроме тебя, офис. Это для начала. А потом уже только приходит осознание того, что у тебя по голове топчутся стада собственных детей, даже если он всего один. Да и жена тоже на работу не ходит. Немногие семьи переживут удалёнку. Пока единственное препятствие для того, чтобы срочно развестись, – это затрудненность походов по ЗАГСам и судам, а еще – квартирный вопрос. Но оно выстрелит, обязательно выстрелит.

    Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

    И, конечно – удар по социализации. Даже взрослому человеку нужны друзья и общение. Не знаю, как там у девушек, но у мужчин принято собраться, типа, выпить. Это, кстати, вовсе не обязательно означает пьянку. Но кто мог себе представить, что теперь даже крупнейшие виски-бренды и дистрибуторы проводят дегустации по интернету.

    Конечно, западное законодательство этому помогает, потому что таких законодательных препон для торговли спиртным по интернету нигде, кроме России, нету. Я не имею в виду странные страны типа Ирана, конечно. И вот: участникам дегустации сначала рассылаются образцы, потом включают Zoom – и понеслось...

    Да, конечно, это субститут общения, но кто сказал, что перебежки по улицам в масках и, не дай бог, в перчатках – это вообще не субститут жизни? Друзья превращаются в танец электронов на мониторе, и этим они мало отличаются от просмотра кинофильма в том же интернете.

    Есть, конечно, и хорошая сторона – стали чаще звонить и видеться по видео. То ли растет ощущение, что это может быть последний звонок и последнее общение, то ли просто люди стали более внимательно относиться друг к другу.

    И понятен успех платформы Zoom по сравнения с обрыдлым «Скайпом» – Zoom оказался более заточенным под жизнь и работу в эпоху обрыва социальных и рабочих связей. В первую волну нас закидали песнями, записанными и сыгранными по Zoom у, спектаклями, сыгранными по Zoom, конференциями ООН, сыгранными, то есть проведенными, по Zoom, и так далее. Вот я сейчас сижу пишу – а жена в соседней комнате проводит репетицию своей театральной труппы по Zoom – и так три раза в неделю. Чтобы были готовы к выходу из пандемии. 

    Хотя, как мы видим, многим руководителям стран и городов эта затея с пандемией настолько зашла в тему, что конца и края уже не видно. Заодно можно не объяснять своим гражданам, почему в период относительного затишья – а это почти полгода – так никто ничего и не сделал для реформы национальных здравоохранений, не готовил койки и новые госпитали, а вместо этого готовы лишь крушить экономику локдауном. Потом новым, потом очередным. А теперь говорят уже про третью волну, и никого это не смущает – людей всегда готовы загнать по квартирам, на цепь к монитору. У кого он есть, конечно.

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    В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями (и только прекрасный Дзюба спасет какую-то часть популяции). И обязательно – татуированные красные точки по всему телу, чтобы врачи знали, куда именно колоть двадцатую вакцину за этот месяц.

    Ах, Герберт Иосифович, Герберт Иосифович Уэллс – всё васильки, всё васильки... и морлоки – не будет вам элоев.


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