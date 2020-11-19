Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Могу только всех поздравить – скоро исполнится год, с тех пор как неизвестный герой кулинарного фронта сожрал на рынке летучую мышь. А икается всему миру. Нет, конечно, я знаю, что есть альтернативные версии происхождения и внедрения COVID-19, но чем дальше, тем история прозрачней не становится – а вовсе даже наоборот.

Мы видим, как даже самые демократические страны за это время радостно усвоили простую вещь – что диктатура и отмена всех основных прав человека под предлогом заботы о здоровье гораздо эффективней демократии под любым другим предлогом.

Я даже не буду обращать внимание на то, что все происходящее с экономикой и индустрией совершенно случайно укладывается в те прожекты зеленого лобби имени Греты Тунберг, которое среди нормальных людей принято называть «экофашистами». Это их бредовые идеи уничтожить авиаперевозки, ограничить мобильность граждан, запретить то, отменить сё, которые без вируса выглядели просто мечтами о глобальном вредительстве с последующим доминированием единой идеологии, без вируса никогда бы не смогли быть настолько пугающе реализованными. Ну что, довольна, недоучка? Ах нет, они никогда не будут довольны: борьба за власть – это процесс, а не состояние.

Но я скорее о том, как этот «китайский вирус» (термин Д. Трампа, последнего героя борьбы за демократию в США) изменил буквально все человеческие привычки и обычаи. Начиная с рабочего процесса.

Вдруг, по мановению мышиного крыла, то, чем раньше занимались доли процента трудящихся, а именно – работали на удалёнке, не надевая джинсов, стало уделом миллионов. И получившие такую возможность поневоле вдруг поняли, что завидовать было совершенно нечему. Мало того, что ты теперь вдруг на халяву получил ненормированный рабочий день, неделю и месяц, но заодно и превратил собственную квартиру в не оплачиваемый никем, кроме тебя, офис. Это для начала. А потом уже только приходит осознание того, что у тебя по голове топчутся стада собственных детей, даже если он всего один. Да и жена тоже на работу не ходит. Немногие семьи переживут удалёнку. Пока единственное препятствие для того, чтобы срочно развестись, – это затрудненность походов по ЗАГСам и судам, а еще – квартирный вопрос. Но оно выстрелит, обязательно выстрелит.

И, конечно – удар по социализации. Даже взрослому человеку нужны друзья и общение. Не знаю, как там у девушек, но у мужчин принято собраться, типа, выпить. Это, кстати, вовсе не обязательно означает пьянку. Но кто мог себе представить, что теперь даже крупнейшие виски-бренды и дистрибуторы проводят дегустации по интернету.

Конечно, западное законодательство этому помогает, потому что таких законодательных препон для торговли спиртным по интернету нигде, кроме России, нету. Я не имею в виду странные страны типа Ирана, конечно. И вот: участникам дегустации сначала рассылаются образцы, потом включают Zoom – и понеслось...

Да, конечно, это субститут общения, но кто сказал, что перебежки по улицам в масках и, не дай бог, в перчатках – это вообще не субститут жизни? Друзья превращаются в танец электронов на мониторе, и этим они мало отличаются от просмотра кинофильма в том же интернете.

На эту тему

Есть, конечно, и хорошая сторона – стали чаще звонить и видеться по видео. То ли растет ощущение, что это может быть последний звонок и последнее общение, то ли просто люди стали более внимательно относиться друг к другу.

И понятен успех платформы Zoom по сравнения с обрыдлым «Скайпом» – Zoom оказался более заточенным под жизнь и работу в эпоху обрыва социальных и рабочих связей. В первую волну нас закидали песнями, записанными и сыгранными по Zoom у, спектаклями, сыгранными по Zoom, конференциями ООН, сыгранными, то есть проведенными, по Zoom, и так далее. Вот я сейчас сижу пишу – а жена в соседней комнате проводит репетицию своей театральной труппы по Zoom – и так три раза в неделю. Чтобы были готовы к выходу из пандемии.

Хотя, как мы видим, многим руководителям стран и городов эта затея с пандемией настолько зашла в тему, что конца и края уже не видно. Заодно можно не объяснять своим гражданам, почему в период относительного затишья – а это почти полгода – так никто ничего и не сделал для реформы национальных здравоохранений, не готовил койки и новые госпитали, а вместо этого готовы лишь крушить экономику локдауном. Потом новым, потом очередным. А теперь говорят уже про третью волну, и никого это не смущает – людей всегда готовы загнать по квартирам, на цепь к монитору. У кого он есть, конечно.

В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями (и только прекрасный Дзюба спасет какую-то часть популяции). И обязательно – татуированные красные точки по всему телу, чтобы врачи знали, куда именно колоть двадцатую вакцину за этот месяц.

Ах, Герберт Иосифович, Герберт Иосифович Уэллс – всё васильки, всё васильки... и морлоки – не будет вам элоев.