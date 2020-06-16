Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...

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              Дмитрий Грунюшкин

              Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 16 июня 2020, 17:10

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              В нашем поселке паника. Люди ходят мрачные и унылые. Причина проста – конец карантина. Нет, люди не сошли с ума. Просто время самоизоляции в деревне заставило их переоценить некоторые моменты своей жизни.

              Три месяца назад наш дачный поселок, как и полагается ранней весной, стоял полупустым. Считаные единицы «обмороков» вроде меня, сбежавшие от городской суеты, коротали тут всю зиму в обнимку со снегоуборочной лопатой возле дровяных печей. На выходные жизнь немного оживлялась, появлялись «деревенские выходного дня», затапливались бани, начинали бабахать салюты, выводя мою собаку из себя и заставляя меня вспоминать народные слова.

              При встречах со мной дальние знакомые разве что не крутили пальцем у виска – как тут можно зимой жить? Друзья, наоборот, завидовали и вздыхали – а нам опять в понедельник на работу. Обычно народ появлялся на майские, и в поселке становилось оживленно. А с началом лета уже по полной программе съезжались семьи с детьми и тусили тут до осени.

              В этом году все иначе. Когда начало расти напряжение в марте, народ потянулся «к земле». С объявлением первой нерабочей недели в апреле стало людно, как летом. Народ превентивно бежал от надвигающихся «особых мер». Но люди чувствовали напряжение. Им нужно было работать. А как поработаешь из деревни? Кто-то перешел на удаленку сразу, кто-то некоторое время еще мотался в столицу, рискуя натащить заразу в выходные.

              Но когда стало понятно, что карантин затягивается, все больше работающих стало оставаться в деревне, отправленные работодателями на ту же удаленку уже директивно. Оказалось, что выполнять жесткие требования Роспотребнадзора и столичных властей для работодателей напряжнее, чем перестроить свою деятельность на дистанционные рельсы.

              Фото: Michaela Begsteiger/Global Look Press

              Журналисты, менеджеры, бухгалтеры, юристы, экономисты, клерки, управленцы, программисты – все, чьи профессии считаются в Москве наиболее ходовыми и не требуют работы руками – все они оказались людьми, чье присутствие на рабочем месте не является критично важным. И люди потихоньку начали привыкать к новым условиям. Благо интернет в поселке оптический и позволяет практически все что угодно.

              И тут как снег на голову – Собянин Москву открыл! Ура! В офис! На работу! Только что-то воодушевления у тех, кто еще месяц назад рвался в Москву, уже не видать. Оказалось, что дома-то лучше! Один сосед прямо шефу сказал – уволюсь нафиг! И выторговал себе возможность работать отсюда. Благо он человек не только важный для конторы, но и в целом независимый, и за место не держится. Второй ходит мрачнее тучи – их в офис в обязательном порядке вызывают. А ведь он полтора месяца как-то справлялся без этого, что за дурь?

              Супруга моя, руководитель целого дизайнерского отдела в серьезной фирме, на удаленку просилась еще до всего этого, но не получалось. Не верило руководство фирмы в то, что «дизайнерить», да еще и руководить отделом, можно за сто километров. Но вот уже три месяца она в деревне и прекрасно справляется. И не надо трястись поздними вечерами в пустых электричках, тратить четыре часа в день на дорогу, есть фастфуд в кафешках и т. п. А если будет остро необходимо встретиться с клиентом, то раз в пару недель можно и приехать, собрав мужество в кулачок.

              И руководство задумалось. Провело небольшое исследование и выяснило, что эффективность работы из-за полного ухода на удаленку не упала, а даже немного выросла. При этом с радостью готовы вернуться в офис «целых» 10 процентов сотрудников. Остальные предпочли бы сохранить статус-кво. И начальство пошло навстречу, решив вытащить обратно в офис только тех, чье присутствие действительно критично – типа системщиков, переговорщиков и «верхнего» руководства. Подозреваю, что для этого им пришлось немного «наступить на горло собственной песне». Не секрет же, что для руководителя не видеть подчиненного и не стоять у него над душой смерти подобно, теряется ощущение контроля. Но здравый смысл и интересы производства в данном случае оказались сильнее.

              Тем более что все эти чаты, зумы, скайпы, битриксы и прочие онлайн-приблуды, оказывается, замечательно позволяют организовать рабочий процесс и даже более эффективно его контролировать. Не говоря о том, что онлайн времени на обсуждение тратится гораздо меньше, чем при живом общении, потому что из разговоров уходит практически вся лирика и «вода», остается только конкретная постановка задач и четкие отчеты. Не видя собеседника, трудно с ним просто болтать.

              Это настоящая новая реальность, с которой многим надо учиться жить. И если ты ничего не делаешь руками, то можешь со всем справиться, не вставая с кресла. И неважно, где это кресло стоит – в офисе, деревенском доме или на пляже.

              Есть, правда, один серьезный нюанс, омрачающий безоблачные настроения удаленщиков. Дело в том, что хозяева и управляющие фирм, справившись с паникой от того, что некого строить, начнут (вернее, уже начали) считать деньги. Ведь если твои работники сидят дома, это означает, что офис можно снять намного меньше и дешевле, это экономия на аренде, электричестве и других коммунальных услугах. А главное, это означает серьезную экономию на фонде оплаты труда.

              Ведь не секрет, что уровень зарплат в Москве серьезно выше, чем оплата специалистов равной квалификации в регионах. Отчасти потому, что сумасшедшая по дороговизне жизнь в столице должна компенсироваться. А если специалист работает удаленно, то совершенно все равно, где стоит его компьютер – в Москве, в Мытищах, в Воронеже, в Челябинске или вообще в селе Нижние Пупырышки. У жены одна дизайнерша вообще из Вьетнама работает.

              Какие последствия из этого могут проистечь, спрогнозировать непросто. Это и падение спроса на дорогих и, говоря честно, зажравшихся офисных специалистов среднего и нижнего уровня в столице, и, следовательно, всплеск безработицы в их кругах. Что потянет за собой и падение зарплат в этом секторе в силу резко выросшей конкуренции, и переориентацию многих «клерчат» и «планктона» на другую область деятельности, потому что кушать хочется. А еще это означает повышение интенсивности труда, потому что из дома, конечно, вместо работы чатиться и серфить в интернете проще, но конкуренты таких съедят очень быстро.

              Из плюсов можно спрогнозировать повышение спроса на специалистов, способных работать удаленно, в регионах. Скорее всего, те, кто приехал в Москву не покорять столицу, а просто заработать, смогут вернуться домой. Если работать на московскую фирму можно и из условного Саратова, получать пусть немного меньше, но жить дома, а не по съемным хатам, и избавиться от бешеной столичной скачки и дикого количества времени, уходящего на дорогу, то очень многие предпочтут именно такой вариант.

              Если посмотреть с этой стороны, то окажется, что удаленка будет не разобщать людей, а, наоборот, в какой-то степени сближать Россию и Москву, сшивать ее, как когда-то сшивали дороги. Так что я считаю, что работа на удаленке – это очевидное благо. Только соседа очень жалко – его шеф, похоже, считает иначе и тащит его работать в офис.


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