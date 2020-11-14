Трезвомыслящих тоже убивают

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14 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...

Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Трезвомыслящих тоже убивают

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		14 ноября 2020, 12:25

    Каждый раз, когда совершается резонансное преступление, это кругами расходится в обществе, будоража умы и вызывая суждения. В большинстве случаев, реакция если и вызывает удивление, то разве что зашкаливающей яростью и кровожадностью. Расстрелять, сжечь, разорвать конями вместе со всей семьей и все такое. Ну, да спишем это на диванную суровость, которая провоцируется тем, что народным палачам ничего тяжелее мыши в руках держать не доводилось. Да и вообще, толпа всегда кровожадней, чем каждый член толпы в отдельности. В целом же вектор обычно направлен в нужную сторону – преступники мрази и должны быть наказаны.

    Но среди этой ярости благородной практически всегда проскакивают голоса тех, кто видит в любом происшествии другую сторону. Они снисходительны и даже презрительны, хладнокровны и трезвы. Они говорят: «Сам виноват. Надо было заранее думать. Не надо было...»

    Иванникова, отбиваясь от насильника-таксиста, ткнула любвеобильного бомбилу его же собственным ножом в ногу, а тот возьми да помри от потери крови. Однозначная же ситуация? Нет! Не надо было одинокой женщине садиться в такси, да еще когда за рулем кавказский мужчина! Так что теперь отдувайся на судах.

    Головорезы пришли в редакцию скандального журнальчика во Франции и из автоматов покрошили весь трудовой коллектив. Ну, тут же все понятно – нечего было рисовать карикатуры, оскорбляющие чувства верующих.

    Озверевший от безнаказанности гамадрил в течение долгих лет измывался над собственными дочерьми, превратив их жизнь в ад. В итоге девчонки его зарезали. Самосуд у нас, конечно, вне закона, но ведь «трезвомыслящие» не в этом попрекали бедных сестер Хачатурян. Нет, они говорили – а чего это они так долго терпели и не шли в полицию с заявой на собственного отца? Сами виноваты, что терпели. Ну пусть теперь в тюрьме отдохнут.

    Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Трое высокопоставленных полицейских из Уфы позвали на вечеринку девушку-дознавателя с подругой, и в процессе увеселения полюбили ее без ее согласия. А «трезвомыслящие» усмехаются – а чего она ожидала, когда пошла выпивать с тремя мужиками, да еще и ментами? Думать было надо.

    Зарезал обиженный джигит французского учителя. А чего он хотел, показывая детям карикатуры неподобающего смысла? Сам виноват. Прошлись ублюдки по центру Вены с автоматами, стреляя в тех, кто сидел в уличной кафешке и наслаждался осенним вечером. Австрияки сами виноваты, нечего было арабов к себе пускать. Негодяй проломил отцу-одиночке череп кастетом на глазах десятков людей. Общество взбешено этим и требует покарать убийцу. Но «трезвомыслящие» с холодным взглядом пожимают плечами – а не надо было в родительском чатике женщине грубить, у нее же муж кавказский, они обидчивые.

    Читаешь такие комментарии – и оторопь берет. Это люди, которые, узнав о зверском изнасиловании, спокойно говорят – красивая девушка в короткой юбке, идущая вечером через парк – законная жертва насильника, сама его спровоцировала. Не устоял перед соблазном, бедолага.

    Есть такая наука – виктимология. Она изучает жертв преступлений, в том числе их поведение, так или иначе спровоцировавшее преступника. Мой дед таких мудреных слов не знал, но меня, малолетнего, учил – когда ты оставляешь деньги на виду без присмотра, ты совершаешь грех. Я искренне не понимал, но дед объяснил. Настоящий вор украдет, даже если ты деньги спрячешь. А вот если ты оставил без присмотра, даже нормальный человек может не устоять перед соблазном и взять. То есть ты искушаешь человека на преступление, а это грех.

    Спорить с этой житейской мудростью бессмысленно, потому что это именно мудрость. Но с годами я, будучи полностью согласен с тем, что не надо провоцировать кого-либо на негативные шаги в свой адрес, стал видеть в этой философии изъян.

    Он размывает понятие вины и возлагает часть этой вины на жертву. Нет, разумеется, думать головой и не накликать на свои «нижние девяносто» неприятности, дело чрезвычайно полезное. Не надо оставлять телефон на столе в кафе, отлучаясь в туалет. Не надо оставлять сумочку с деньгами в незапертой машине на сиденье. Не надо в короткой юбке одной ходить ночью через темный парк. Элементарный здравый смысл подсказывает, что надо немного себя беречь и избегать потенциально опасных ситуаций.

    Но образ мышления «трезвомыслящих» опасен тем, что таким образом смещается понимание добра и зла. Понимаете, если вы оставили бумажник на столе и его украли, вы, конечно, лох. Вы можете себя клясть, а жена ваша должна вам скалкой вбить в голову немного ума и будет абсолютно права. Но тот, кто этот кошелек взял, все равно вор. Преступник. И совершенно не важно, выслеживал он ваш кошелек или увидел его на столе и не удержался от соблазна. Он украл. Он – вор.

    Шарлебдисты и тот злосчастный французский педагог, конечно, идиоты и провокаторы. Но те, кто расстрелял одних и зарезал второго – не герои и даже не жертвы провокации. Они убийцы. Они будут прокляты и людьми, и Богом, во имя которого, казалось бы, стали убийцами. Представьте – партизаны напали на фашистский отряд или пустили под откос состав с танками. В отместку каратели сожгли деревню. Кто виноват в гибели мирных жителей деревни? По логике «самавиноватщиков» – партизаны. Ведь если бы они не взорвали поезд, деревню бы не тронули. А на самом деле – виноваты каратели. Это они убийцы и гореть им в аду.

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    Когда кто-то говорит, что пострадавшая от лап насильника сама виновата, он ведь не ее упрекает. Он снимает часть вины с ублюдка-насильника. А этого делать нельзя. Это моральное преступление, оно ничем не лучше самого насилия. Согласно ему, любая женщина, позволившая себе быть привлекательной и притянувшая к себе чей-то взгляд, потенциальная жертва. Брать женщину против ее воли нельзя. Даже если вам показалось, что она подавала какие-то знаки и авансы. Нельзя. Табу. Харам. 

    Нельзя брать чужое, даже если оно лежит без присмотра и «смотрит на вас». Это не твое! Это нарушение заповедей абсолютно любой религии. Это нарушение человеческой морали, если это не мораль уровня «кинуть фраера не грех». Это нарушение уголовного кодекса, в конце концов. Ведь в нем не написано «запрещено красть то, что находится под охраной», в нем написано «запрещено красть». А взять чужое – это и есть преступление.

    Мы живем в цивилизованном обществе. Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Ведь «трезвомыслящих», бывает, тоже грабят, насилую и убивают.

    И тогда кто-то тоже скажет, пожав плечами – сам виноват.


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