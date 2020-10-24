Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

В нашей стране вряд ли найдется кто-то, кто не слышал про спецназ ГРУ. Эта словосочетание хорошо известно и за пределами нашей страны. За плечами этой структуры многие и многие успешные операции, долгие десятилетия остававшиеся в тени в силу особой секретности.

Спецназ был создан ровно 70 лет назад, 24 октября 1950 года в соответствии с директивой военного министра СССР Маршала Советского Союза Василевского А.М. На основании этой директивы были к маю 1951 года было сформировано 46 отдельных рот специального назначения.

Это была не первая попытка создания разведывательно-диверсионных подразделений в составе РККА. В середине двадцатых в СССР началась активная подготовка партизанских формирований на случай иностранной интервенции. Для руководства ими привлекались опытные командиры Красной Армии, имевшие опыт партизанских действий в Гражданскую. В состав отрядов отбирали людей после тщательной проверки, с ними проводились занятия по боевой подготовке, а на случай войны создавались запасы оружия и боеприпасов.

Участие партизан в военных учениях показало их эффективность. Поэтому 25 января 1934 года начальник штаба РККА издал директиву № 137/сс, предписывающую создание разведывательно-диверсионных подразделений в составе дивизий западных округов. В целях соблюдения секретности их называли саперно-маскировочными взводами, и они размещались при саперных батальонах дивизий. В эти подразделения численностью 40 человек отбирали бойцов второго года службы. Они проходили спецподготовку, а после увольнения в запас их расселяли в деревнях вблизи мест службы. Государство выделяло деньги на постройку дома, приобретение домашнего скота и на переезд семьи к новому месту жительства. По линии агентурной разведки в сопредельных странах создавались «опорные точки», где хранилось оружие и боеприпасы на случай военных действий. За эти точки отвечали местные жители -советские агенты.

В структуре Разведуправления Красной Армии были созданы органы для руководства специальной разведкой, которую в те годы называли активной или просто «активкой». Командиры взводов проходили подготовку на специальных курсах. Для приобретения боевого опыта их направляли в Испанию, где шла гражданская война. Там они себя очень хорошо проявили, создав из испанцев целый XIV партизанский корпус. Среди них были Мамсуров Х.Д.(Ксанти), Щелоков Н.И. (Альфред), Патрахальцев Н.К. (Патрас), Старинов И.Г. (Рудольф) Троян В.А., Смирнов В.И. и многие другие.

Однако в 1938 году в СССР возобладала доктрина «войны малой кровью на чужой территории». Эту идею продвигал К.Е. Ворошилов. В результате сторонники партизанских действий были объявлены пораженцами, не верящими в силу Красной Армии и допускающими саму возможность вторжения противника на советскую землю, и репрессированы. Все начинания по организации партизанских действий были ликвидированы, саперно-маскировочные взводы расформированы.

Ошибочность этого решения стала понятна уже в 1939 году, когда в ходе «зимней кампании» в составе Красной Армии не оказалось диверсионных подразделений. В то же время финны активно применяли своих диверсантов, которые действовали в составе мобильных отрядов лыжников. Начальник отдела активной разведки штаба Красной Армии полковник Мамсуров, сам возглавлявший один из немногих отрядов лыжников, докладывал в апреле 1940 года на совещании командного состава в Москве о необходимости создания развед-диверсионных подразделений. Однако его предложения остались без внимания.

Поэтому с началом вторжения в СССР войск фашисткой Германии офицерам ГРУ пришлось наспех готовить людей для организации партизанских формирований в тылу противника. Однако опыт начала войны показал, что организовать широкомасштабные партизанские действия в тылу противника без подготовленных заранее и оснащенных кадров попросту невозможно. Из направленных в тыл в первые месяцы разведгрупп уцелело и какое-то время действовало не более одного процента (и затем не более 10% из числа заброшенных в немецкий тыл).

Лишь в 1943 году РУ ГШ удалось организовать партизанские бригады, эффективно действовавшие в тылу противника. Но такого масштабного нарушения коммуникаций снабжения врага, какое имело место в Отечественную войну 1812 года, добиться не удалось. Несмотря на массовый героизм советских партизан в тылу противника, на протяжении всего периода войны на территории СССР противник продолжал пользоваться железно-дорожным снабжением, получая из Европы все необходимое для войны. Диверсии на железной дороге так не стали глобальными и катастрофическими для армии врага.

После окончания Великой Отечественной военное руководство СССР сделало необходимые выводы. Для избежания подобных ошибок и массовых потерь в случае вероятной войны разведчики, прошедшие войну и служившие в составе 2-го главного управления Генштаба, подготовили обоснование создания вышеназванных рот специального назначения. В составе отдела войсковой разведки 2-го главного управления ГШ 26 октября 1950 года для руководства ротами было создано направление спецразведки. Его возглавил Степанов П.И. В направлении работали такие легендарные разведчики недавней войны, как Банов И.Н., Голицын П.А., Демский И.Ф., Мыльников Г.С., Румянцев Е.И., Побажаев Ф.Ф., Строилов Г.А. Командирами этих подразделений были назначены опытные командиры разведки, фронтовики.

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В 1957 году на штатной численности рот было сформировано пять батальонов спецназ в группах войск и пограничных округах. А в 1961 году по предложению ветеранов партизанских соединений, направленному в ЦК КПСС, в округах и группах войск были развернуты отдельные бригады специального назначения. Кроме того, в начале пятидесятых в структуре ВМФ СССР были созданы разведывательные пункты специальной разведки, подчинявшиеся разведотделам штабов флотов.

Основной задачей спецназа в те годы являлась борьба со средствами ядерного нападения на СССР. К ним относились объекты, расположенные в глубоком тылу противника: в частности, оперативно-тактические и тактические ракеты, а также аэродромы базирования самолетов - носителей ядерного оружия. Отличительной особенностью спецназа являлась возможность установить и передать командованию точные координаты расположения таких объектов, что позволяло наносить огневое поражение по этим целям ракетами, авиацией и артиллерией. Другие виды разведки ничего такого сделать не могли. Кроме того, в экстренных случаях, когда разведчики обнаруживали на позиции ракету в десятиминутной готовности к старту, они обязаны были вывести ее из строя, пусть даже ценой своих жизней.

Учитывая важность решаемых задач, боевая подготовка спецназа была организована на высочайшем уровне. Это, наверное, и позволило спецназу заявить о себе как о реальной силе в ходе войны в Афганистане. Известно, что началась она специальной операцией по штурму дворца Тадж-Бек в Кабуле. Изначально она была задумана КГБ СССР, но в итоге разработкой и руководством операции занимался старший офицер направления спецразведки ГРУ ГШ полковник Колесник В.В. Операция была осуществлена силами 154 отдельного отряда спецназ, укомплектованного мусульманами ТуркВО и САВО, отрядами спецназа КГБ «Гром» и «Зенит» и 9 парашютной роты 345 пдп.

Основную задачу во дворце должны были решать чекисты, но противодействие охраны дворца было настолько ожесточенным, что, не сумев войти во дворец, они обратились за помощью к спецназовцам. Именно действия командира 2-й группы 2-й роты лейтенанта Турсункулова и командира 3-й роты старшего лейтенанта Шарипова обеспечили успех операции, которая в качестве образцовой вошла во все учебники спецподразделений мира. Полковнику Колеснику В.В. было присвоено звание Героя Советского Союза. А Шарипов В.С. и Турсункулов Р.Х. были награждены орденами Ленина.

Начав специальные действия в Афганистане с действий 459-й отельной роты спецназ в 1980 году, группировка спецназа выросла до двух бригад в 1985 году. Основными целями спецназа были караваны с оружием и боеприпасами, шедшие в ДРА из Пакистана и Ирана, а также базовые районы моджахедов и склады с оружием и боеприпасами. Спецназ был для врага настоящим ночным кошмаром. Составляя не более пяти процентов численности советской группировки в Афганистане, спецназ давал до 70% всех результатов 40-й Общевойсковой Армии, при этом неся минимальные потери и оставаясь в тени в силу своей секретности.

Одним из наиболее громких результатов стал захват спецназом новейшего американского ПЗРК «Стингер». Однако обещанные звезды Героев виновникам этой победы вручили уже спустя долгие годы. Евгений Сергеев, руководивший операцией, получил звезду посмертно, а спустя несколько лет звание Героя России было присвоено и Владимиру Ковтуну, захватившему секретную документацию по поставкам американцами этого оружия. Очень многие спецназовцы за эту войну были награждены не одним орденом.

Стоит обратить внимание на то, что спецназ оказался самонастраивающимся инструментом. Его офицеры сами придумывали тактические приемы действий против моджахедов, разрабатывали операции по захвату базовых районов. Засады, которые проводились против больших и хорошо охраняемых караванов тоже имели особенности, которым не учили в Союзе.

После вывода советских войск на родину спецназ ждали новые войны. Бывший Советский Союз стали сотрясать межнациональные конфликты на Кавказе, в Средней Азии.

Во всех этих войнах спецназ играл первую скрипку, ибо в подобных конфликтах малой интенсивности именно подразделения специального назначения могут эффективно действовать против подразделений националистов, сепаратистов, исламистов и тому подобных нелегальных формирований. На чьей стороне действовали российские спецназовцы, на той стороне и был успех. Так, например, спецназовцы А. Мусиенко и О. Голыбин, действуя в составе оперативной группы, создали и затем управляли Народным фронтом Таджикистана в 1993 году. Их усилиями пришел к власти нынешний президент РТ Эмомали Рахмон.

Получив закалку в Афганистане, подразделения спецназ были готовы к действиям в условиях новой войны. Однако, к сожалению, далеко не сразу этот опыт был признан и попал в руководящие документы. Так, по свидетельству подполковника Евгения Сергеева, при вводе подразделений в Чеченскую Республику офицеры штаба округа бегали вдоль колонны и загоняли личный состав внутрь машин, хотя Афган показал, что потерь бывает в разы больше от подрыва техники, чем от обстрела из стрелкового оружия.

Конечно, самыми тяжелыми испытаниями стали боевые действия на Северном Кавказе: Первая Чечня, Дагестан, Вторая Чеченская. Начавшись в 1994 году эти конфликты, шедшие один за другим, завершились лишь 2009 году. На острие этих действий находилась 22-я бригада спецназ, прошедшая Афган. За особые отличия в ходе боевых действий, проявленные мужество и героизм, в 2001 году бригаде было присвоено почетное звание гвардейской. Это был первый случай присвоения гвардии после окончания Великой Отечественной.

В 1999 году началась агрессия НАТО против суверенной Югославии. Все помнят знаменитый «Приштинский бросок» батальона десантников и захват ими аэродрома Слатина до подхода британских подразделений. Однако, далеко не всем известно, что именно спецназ обеспечил успех действий десантников, ибо к их прибытию группа спецназа из восемнадцати разведчиков под командованием майора Юнус-Бека Евкурова уже захватила и удерживала этот аэродром. За эту операцию майору Евкурову (теперь генерал-лейтенанту, замминистра обороны РФ) было присвоено звание Героя России.

Также надо сказать, что офицеры специальной разведки в качестве военных советников успешно действовали в самых разных уголках мира, выполняя специальные задания командования.

Однако высокая инертность военного руководства замедлила внедрение передового боевого опыта спецназа. Например, лишь в начале двухтысячных из руководящих документов спецназа была изъята задача по поиску и уничтожению оперативно-тактических ракет НАТО. В то время как они уже давно были уничтожены согласно договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному еще в 1987 году Горбачевым и Рейганом. А до этого, несмотря ни на что, на учениях и на занятиях подразделения спецназ, курсанты училища и слушатели академии отрабатывали задачи по поиску и уничтожению «Першингов» и «Лансов».

В начале двухтысячных в руководстве ГРУ наметились позитивные тенденции, касающиеся совершенствования штатной структуры соединений, боевой подготовки, технического оснащения и вооружения спецназа в соответствии с требованиями времени. Но назначение на должность министра обороны России А. Сердюкова положили конец этим начинаниям. Бригады специального назначения, которые с момента их формирования находились под руководством ГРУ ГШ, были переданы в ведение военных округов, где специалистов в вопросах специальной разведки не было. А войсковая и специальная разведка, это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Новосибирское ВОКУ, которое готовило офицеров спецназ с 1994 года, прекратило набор курсантов и не набирало их два года. Чтобы сохранить подготовку спецназа, командующий ВДВ Анатолий Шаманов добился перевода учебного батальона спецназ из Новосибирска обратно в Рязань. Но с этого момента ГРУ перестало курировать подготовку офицеров, поскольку училище – структура ВДВ, а там специалистов спецразведки тоже нет.

Так стала умирать школа и традиции подготовки курсантов, которая с 1968 года обеспечивала подразделения спецназанчения высоко квалифицированными офицерами.

Вот как тогда отозвался о реформаторах один из генералов, недавно служивший в ГРУ: «Уровень мышления «реформаторов» характеризует тот факт, что любимой игрушкой, на которую не жалели ни денег, ни времени, является выведенный из подчинения ГРУ и переподчинённый напрямую начальнику Генштаба центр специального назначения «Сенеж». Министр лично курирует этот центр, укомплектовывая его экзотическим иностранным вооружением и техникой, пытаясь из него сделать некое подобие американской «Дельты»». При создании Сил Специальных операций в 2009 году на базе в/ч 92 154 («Сенеж»), которая до этого подчинялась центральному аппарату ГРУ, было создано управление специальных операций.

Впоследствии в его состав должны были войти и бригады специального назначения, численность которых должна была увеличиться до девяти. Однако развитие ССО пошло по другому пути. Было создано еще три подразделения, которые вошли в состав ССО, а бригады продолжили деградировать. При всем уважении к ССО, надо понимать, что это силы, которые могут быть достаточны в локальных конфликтах, типа сирийского. При возникновении более крупной и серьезной войны их будет явно недостаточно.

Современное руководство Главного (разведывательного) Управления Генштаба ВС РФ понимает пагубность сложившейся ситуации и намерено ее исправить, вернув под свое крыло подготовку курсантов спецназа в РВВДКУ, а также контроль подготовки и управление деятельностью отдельных бригад СпН. Будем надеяться, что эти планы будут реализованы. Было бы большой ошибкой потерять российский спецназ, заслуги и эффективность которого признают даже враги. Тем более что за последние 70 лет заметно выросли роль и значимость специальной разведки в общей системе во­енной разведки.

А современные угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении нашей страны, рост числа конфликтов на наших границах, заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце тридцатых годов пошлого века, перед самым началом Великой Отечественной.