В чем смысл испытаний на краповый берет

Взгляд
8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
Разделы

Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
Перейти а раздел…

Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
Перейти а раздел…

Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...

Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

    Живодерский скандал: кошек скармливают питону

    Как меняется климат в России

      Перейти а раздел…

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Нафтогаз отказался урегулировать судебные споры с Газпромом
              Пушков объяснил отказ США и Украины бороться с героизацией нацизмаНемецкая партия заявила о «неприемлемом акте агрессии» СШАКиев обвинил Варшаву в «экономическом геноциде» УкраиныБундестаг не смог отменить ограничения на «Северный поток – 2»
              ДНР предупредила Киев об ответе на ввод украинской полиции в ПетровскоеНижегородского таксиста заподозрили в избиении до смерти пассажираУкраине пообещали «холодные» бунтыБогатейшие люди мира в прошлом году обеднели на 8,5 трлн долларов
              Россиянам подняли зарплатыШкольница в Екатеринбурге умерла после дракиРезидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в КиевеКитай начал разработку сети 6G

              Главная тема


              Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

              «сделка с дьяволом»


              В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка

              преимущество в скорости


              Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

              армия и вооружение


              АПЛ «Иркутск» и корабль «Маршал Шапошников» получат гиперзвуковые «Цирконы»

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы переехать в северный регион России?


              Сергей Козлов

              В чем смысл испытаний на краповый берет

              Сергей Козлов
              ветеран спецназа
              		 8 ноября 2019, 12:08

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Гибель бойца Нацгвардии во время сдачи испытания на право носить краповый берет оставила множество вопросов, на которые так и не было дано ответов. Попробуем разобраться в этой истории подробнее.

              Несколько лет назад мне довелось быть свидетелем сдачи экзамена на право ношения крапового берета в Софринской бригаде оперативного назначения. То, как проходил марш-бросок и форсирование водной преграды, а потом спарринги, я видел своими глазами.

              Вот из-за деревьев появляется группа претендентов. Рядом налегке бежит военнослужащий в краповом берете. Внезапно он подает команду: «Противник слева!» Весь строй валится на землю и, развернувшись в сторону условного противника, обозначает противодействие. Какую оценку этим парням поставили по тактике, я не знаю, но их действия далеки от того, что и как надо делать, столкнувшись с противником.

              Звучит команда «встать», и бег продолжается. Видимо, руководитель решил, что враг уничтожен. Подобные вводные и далее повторяются.

              Когда мне сказали, что бойцам предстоит форсирование водной преграды в полном снаряжении и с оружием, я сильно удивился. В свое время в училище мы отрабатывали эту тему, но не шло и речи о том, что придется плыть в каске, бронежилете и в тяжелых ботинках. Тогда преподаватель показал нам, как изготовить из подручных средств и плащ-палатки поплавок, на котором и переправлялось оружие, снаряжение и одежда. Наиболее подготовленным предложили переплыть старицу Оки в маскхалате с автоматом. Была назначена команда спасателей. Скажу честно, хоть и плаваю довольно хорошо, из-за допущенной ошибки в размещении автомата я чуть не утонул у самого берега. Поэтому я ждал каких-то чудес от испытуемых.

              Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

              Однако никаких чудес не случилось. Группа добежала до водоема. Здесь было создано некое подобие бассейна длиной 25 метров. Для обозначения дорожек натянуты троссы с поплавками. Справа вдоль всего «бассейна» проходила деревянная стенка. Все эти «пловцы» по очереди вставали ногами на тросс, идущий вдоль стенки и, держась руками за стенку, переходили водоем. Дело было осенью, и вода была действительно холодной - но назвать это плаванием было никак нельзя.

              То есть, конечно, с физической точки зрения этот марш сильно выматывает. Но с чисто прикладной – ничему не учит и ничего не дает.

              Единственное, что было по-настоящему – это те самые спарринги. Парни долбили друг друга не по-детски. Кровавые сопли, несмотря на защиту и перчатки, летели направо и налево. А когда ближе к завершению в дело вступили краповики, началось просто «избиение младенцев». Удары и руками и ногами наносились и по корпусу, и в голову.

              Присваивать или нет берет тому или иному кандидату – вопрос, который решает совет краповых беретов. Если у вас хорошие отношения со «старшими товарищами», скорее всего, вам берет присвоят. А вот если нет – не взыщите! Даже если вы успешно прошли все испытания. Забить вымотанного человека свежим и меняющимся спарринг-партнерам ничего не стоит.

              Понятно, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Однако далеко не единичные случаи гибели во время испытаний наводят на мысль - а все ли делается верно?

              В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». В ответ только пожали плечами.

              Мой товарищ по службе в крымской бригаде специального назначения после развала Союза попал служить в дивизию Дзержинского. Так вот, он рассказывал, что в широко известном отряде «Витязь» обладатель крапового берета в звании рядовой мог запросто «пробить фанеру» (на армейском сленге – нанести сильный удар кулаком в грудь – ВЗГЛЯД) офицеру, не имевшему берета.

              Кстати сказать, нет никакой гарантии, что человек, выдержавший все это, будет так же стоек в бою. Поскольку это абсолютно разные навыки. Может быть, руководству Росгвардии стоит подумать об этом и развивать у своих военнослужащих те качества, что им реально пригодятся на войне? 

              Например, в спецназе ГРУ ежегодно проводятся соревнования на первенство групп специального назначения. Испытания, которые предстоит пройти каждой группе, тяжелее, как с физической точки зрения, так и сложнее, и полезнее. Ведь солдаты демонстрируют практические навыки, которые им необходимы для выполнения задач в глубоком тылу противника.

              Понятно, что задачи и специфика у Росгвардии отличается от службы в других родах войск, где имеются подразделения специального назначения. Ну, ведь можно разработать условия соревнований, которые основываются на целях и задачах, которые решает Росгвардия, увязав их в единый тактический замысел. А группе, занявшей первое место, можно вручать краповые береты.

              «Основной целью квалификационных испытаний принято считать подбор наиболее подготовленных военнослужащих, которые имеют повышенные индивидуальные физические и огневые навыки. К таким бойцам в дальнейшем будут относиться по-особенному, ведь это будут весьма ценные специалисты, которым предстоит сталкиваться с реальными особо опасными преступниками», – это выдержка из статьи «Kpaпoвый бepeт: каким должен быть настоящий спецназовец».

              Но что такое это особое отношение к обладателю берета? Это право рукоприкладства? Если уж офицеру могли ударить в грудь, чтобы проверить, как он держит удар, то что говорить о сослуживцах младшего призыва? На моей памяти был случай, когда на подобной сдаче краповики насмерть забили офицера, который предъявлял к ним нормальные уставные требования. Кстати, спарринги проводят при приеме в подразделения и в Группе «А» и в СОБРах. Но о смертельных случаях там мне слышать не доводилось.

              Ну, и наконец, о главном. А что, собственно, дает этот процесс отбора?

              Было бы понятно, если бы такое испытание проходили, чтобы попасть в какое-то особое подразделение. Собственно, именно для этого и проводятся жесткие испытания при поступлении в полк британского спецназа САС. И после успешного прохождения испытаний военнослужащий получает право носить берет песочного цвета - символ принадлежности к САС. Если ты не прошел испытание, то не попал в полк, а значит и берет – главный символ отличия бойца САС – не получил.

              Подобная процедура применяется в разных спецподразделениях мира. И весь процесс носит сугубо прикладной характер – то есть люди показывают, что могут (или не могут) стать частью подразделения. Какой смысл в выявлении таким образом военнослужащих Росгвардии, способных пройти эти испытания, для меня остается загадкой.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

              Алексей Алешковский, сценарист
              Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Есть большая ложь, а есть социология

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Коммунизм – это общество гениев

              Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
              150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
              Обсуждение: 338 комментариев

              Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
              Обсуждение: 123 комментария

              Кто выиграл великую газовую войну

              Дмитрий Родионов, политолог
              Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

              Сергей Мардан, публицист
              Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Для науки опасна не вера, а атеизм

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
              Обсуждение: 247 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............