Трамп отстает, но выигрывает

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Пять кланов вступают в битву за КПРФ

Внутри КПРФ начинается схватка за власть Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Геннадий Зюганов собирается вести КПРФ на предстоящие думские выборы. Но партия сейчас находится в кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба, считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года. Кроме того, отмечают они, на левом фронте у коммунистов появились новые конкуренты. Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

Марк Полимеропулос рассказывает страшные вещи о ФСБ Baltimore Council on Foreign Affairs/Youtube
В американской прессе с новой силой раскручивается «скандал» вокруг истории с бывшим сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом. Этот человек утверждает, что ФСБ облучила его в Москве какими-то волнами – и продолжает облучать в том числе на территории США. Почему для американской аудитории Полимеропулос выглядит как авторитетный эксперт и свидетель, а не городской сумасшедший? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трамп отстает, но выигрывает

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа. Подробности...

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
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Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Геворг Мирзаян

    Трамп отстает, но выигрывает

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 октября 2020, 09:20

    Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа.

    Рано радуются

    До даты президентских выборов в США осталось менее двух недель – и, на первый взгляд, у Трампа все не очень хорошо. Глава государства отстает от демократического кандидата – бывшего вице-президента Джозефа Байдена – почти на 8,6 процентных пункта. Если брать расклад по выборщикам, который дают социологи, то тут ситуация еще сложнее. В штатах, где по опросам общественного мнения Байден уверенно лидирует, у него 216 выборщиков. Если приплюсовать к этому еще те штаты, где лидерство демократа небольшое, то получится 357. У Трампа эти показатели соответственно 125 и 181 – то есть почти в два раза меньше. И это не говоря о том, что большинство влиятельных американских СМИ на этих выборах топят за Байдена. Либо выпуская «правильные» статьи, либо прямым текстом – через редакционные материалы – поддерживая демократического кандидата.

    С такими показателями не выигрывают.

    Но почему тогда букмекеры оценивают шансы Трампа на победу не в 10 и даже не в 20%, а почти в 40%? Почему люди, отвечающие за свои прогнозы деньгами, уверены в том, что у нынешнего президента есть еще серьезные шансы сохранить Белый дом?

    Да, отчасти их уверенность объясняется активностью Трампа. В то время как Джозеф Байден сидит «в бункере», действующий глава государства (чудесным образом вылечившийся от коронавируса) мотается как заведенный по всей стране, ежедневно проводя несколько встреч с избирателями и собирая на них тысячи человек. Трамп борется за победу, разговаривает с избирателями, заряжает их. Даже демократы сейчас пишут о том, что чрезмерная уверенность их кандидата в победе может сыграть с ним дурную шутку – как сыграла с Хиллари Клинтон в 2016 году.

    Кроме того, в пользу Дональда Трампа играет нестандартность нынешней предвыборной кампании. Обычно кандидаты в президенты тратят десятки миллионов долларов на то, чтобы заручиться поддержкой беспартийных «неопределившихся» избирателей. Той самой трети электората, которая обычно и определяла победителя выборов в колеблющихся штатах (то есть штатах, где число республиканских и демократических избирателей примерно равное). Однако сейчас неопределившихся немного – слишком уж противоречивы кандидаты, слишком уж «сектантскими» они являются. Налицо, по словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрия Суслова, «беспрецедентный за последние десятилетия раскол американской элиты и общества по политическому и социально-культурному признаку, когда республиканцы и демократы – не только элиты, но и избиратели – смотрят друг на друга как на врагов, наследие которых желательно «разрушить до основания», и отстаивают принципиально разные модели не только будущего Америки, но и ее прошлого».

    Ноутбук к месту и времени

    Именно поэтому штабы демократов и республиканцев сосредоточены на иной задаче: не переубедить соперника голосовать за своего кандидата, а настолько дискредитировать их кумира, чтобы разочарованный избиратель остался дома. Так что выборы выиграет не тот, чей рейтинг на несколько процентов опережает показатель конкурента, а тот, кто приведет своих избирателей на участки.

    И тут преимущество как раз у Трампа. Ведь Америка, по сути, поделилась не на «трампистов» и «байденистов», а на «трампистов» и «антитрампистов». И электорат Трампа очень сложно убедить «остаться дома». Люди отмобилизованы как самим кандидатом (см. «по две-три встречи с избирателями в день»), так и тем, что творится сейчас в Америке, когда на улицах американских городов леваки и афроамериканцы устроили массовые погромы. Кроме того, они отмобилизованы американскими медиа, открыто и предвзято поддерживающими Байдена. И это делает Дональда Фредовича если не неуязвимым, то, по крайней мере, весьма устойчивым к последствиям различных скандалов, которые пытаются раздувать против него демократические СМИ.

    Что же касается электората Байдена, то это люди, готовые проголосовать за любого более-менее вменяемого кандидата для того, чтобы убрать из Белого дома эту «наглую расистскую морду». Именно поэтому демократы и выдвинули Байдена – как, по сути, единственного более-менее вменяемого кандидата из всего пула леворадикальных политиков, представленных на демократических праймериз. И сейчас перед командой Трампа стоит задача доказать умеренным демократам, что Джозеф Байден – еще более неприемлемый кандидат, чем Дональд Трамп. Что за Байдена приличному человеку голосовать просто стыдно.

    Фото: USA TODAY/Reuters

    Если раньше республиканцы пытались достичь этой цели через упор на состояние здоровья Джозефа Байдена и последствия его смерти в качестве президента (ведь тогда главой государства станет его радикальная вице-президент Камала Харрис с ее ультралевыми идеями), то в последние дни они получили куда более весомый аргумент: история с Хантером Байденом, сыном Джозефа Байдена. Республиканцы и сочувствующие им журналисты вовсю публикуют содержимое ноутбука Хантера, который он оставил где-то в ремонте – и содержимое это весьма неприглядно. И не потому, что выставляет сына кандидата в президенты наркоманом и педофилом. «Дело не в пристрастии Хантера Байдена (к наркотикам и женщинам – прим. ВЗГЛЯД). Дело в пристрастии Джозефа Байдена к власти и деньгам», – пишут американские журналисты. Ведь благодаря этому ноутбуку знаменитое дело «Бурисмы» (когда Хантер был в совете директоров компании, действующей на Украине и попавшей на карандаш к украинской генпрокуратуре – после чего Джозеф Байден, будучи тогда вице-президентом при Обаме, при помощи прямого шантажа заставил тогдашнего президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина) обрело совершенно новый смысл.

    Хуже Трампа

    Республиканцы в Сенате даже выпустили специальное расследование, утверждающее, что работа Хантера Байдена на «Бурисму» вредила интересам США – и содержимое ноутбука фактически это подтвердило. Выяснилось, что взятками от компании (которые назывались «зарплатой») Хантер делился со своим папой. И получается, что Джозеф Байден не просто знал о том, что генпрокурор наехал на компанию сына (а Байден уверял, что не знал, и что Шокина он увольнял исключительно из-за неэффективности последнего), но еще и получил за это деньги от частной компании. Налицо фактически доказанная коррупция (а команда Байдена не отрицает подлинность содержимого ноутбука), к которой американский избиратель относится крайне негативно – тем более учитывая продаваемый им средствами массовой информации образ Джозефа Байдена как «порядочного» кандидата.

    Ну а тот факт, что те самые СМИ всячески пытались не допустить публикации содержимого ноутбука (вплоть до актов прямой цензуры), лишь мобилизует электорат Трампа и разочаровывает избирателей Джозефа Байдена. Убеждает их в том, что Байден ужасная альтернатива Трампу и что из двух зол нужно выбрать меньшее – или вообще не выбирать.

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    В России с большим удовлетворением следят за тем, что происходит в избирательной кампании. Следят – и по большей части делают ставки на Трампа. Казалось бы, зачем? Ведь победа Трампа вряд ли приведет к улучшению российско-американских отношений. Как верно отмечает Дмитрий Суслов, кто бы ни победил на выборах, «США продолжат политику двойного сдерживания Китая и России, их внешнеэкономическая политика останется весьма меркантилистской, а баланс между ролью благожелательного гегемона и возрождением национальной мощи США будет и далее смещен в пользу последнего». Однако давайте признаемся честно – с Трампом весело. И очень хотелось бы, чтобы на фоне коронавирусной истерии и постоянных стрессов американский президент продолжил дарить миру хорошее настроение.


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