Трамп отстает, но выигрывает

Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа.

Рано радуются

До даты президентских выборов в США осталось менее двух недель – и, на первый взгляд, у Трампа все не очень хорошо. Глава государства отстает от демократического кандидата – бывшего вице-президента Джозефа Байдена – почти на 8,6 процентных пункта. Если брать расклад по выборщикам, который дают социологи, то тут ситуация еще сложнее. В штатах, где по опросам общественного мнения Байден уверенно лидирует, у него 216 выборщиков. Если приплюсовать к этому еще те штаты, где лидерство демократа небольшое, то получится 357. У Трампа эти показатели соответственно 125 и 181 – то есть почти в два раза меньше. И это не говоря о том, что большинство влиятельных американских СМИ на этих выборах топят за Байдена. Либо выпуская «правильные» статьи, либо прямым текстом – через редакционные материалы – поддерживая демократического кандидата.

С такими показателями не выигрывают.

Но почему тогда букмекеры оценивают шансы Трампа на победу не в 10 и даже не в 20%, а почти в 40%? Почему люди, отвечающие за свои прогнозы деньгами, уверены в том, что у нынешнего президента есть еще серьезные шансы сохранить Белый дом?

Да, отчасти их уверенность объясняется активностью Трампа. В то время как Джозеф Байден сидит «в бункере», действующий глава государства (чудесным образом вылечившийся от коронавируса) мотается как заведенный по всей стране, ежедневно проводя несколько встреч с избирателями и собирая на них тысячи человек. Трамп борется за победу, разговаривает с избирателями, заряжает их. Даже демократы сейчас пишут о том, что чрезмерная уверенность их кандидата в победе может сыграть с ним дурную шутку – как сыграла с Хиллари Клинтон в 2016 году.

Кроме того, в пользу Дональда Трампа играет нестандартность нынешней предвыборной кампании. Обычно кандидаты в президенты тратят десятки миллионов долларов на то, чтобы заручиться поддержкой беспартийных «неопределившихся» избирателей. Той самой трети электората, которая обычно и определяла победителя выборов в колеблющихся штатах (то есть штатах, где число республиканских и демократических избирателей примерно равное). Однако сейчас неопределившихся немного – слишком уж противоречивы кандидаты, слишком уж «сектантскими» они являются. Налицо, по словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрия Суслова, «беспрецедентный за последние десятилетия раскол американской элиты и общества по политическому и социально-культурному признаку, когда республиканцы и демократы – не только элиты, но и избиратели – смотрят друг на друга как на врагов, наследие которых желательно «разрушить до основания», и отстаивают принципиально разные модели не только будущего Америки, но и ее прошлого».

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Именно поэтому штабы демократов и республиканцев сосредоточены на иной задаче: не переубедить соперника голосовать за своего кандидата, а настолько дискредитировать их кумира, чтобы разочарованный избиратель остался дома. Так что выборы выиграет не тот, чей рейтинг на несколько процентов опережает показатель конкурента, а тот, кто приведет своих избирателей на участки.

И тут преимущество как раз у Трампа. Ведь Америка, по сути, поделилась не на «трампистов» и «байденистов», а на «трампистов» и «антитрампистов». И электорат Трампа очень сложно убедить «остаться дома». Люди отмобилизованы как самим кандидатом (см. «по две-три встречи с избирателями в день»), так и тем, что творится сейчас в Америке, когда на улицах американских городов леваки и афроамериканцы устроили массовые погромы. Кроме того, они отмобилизованы американскими медиа, открыто и предвзято поддерживающими Байдена. И это делает Дональда Фредовича если не неуязвимым, то, по крайней мере, весьма устойчивым к последствиям различных скандалов, которые пытаются раздувать против него демократические СМИ.

Что же касается электората Байдена, то это люди, готовые проголосовать за любого более-менее вменяемого кандидата для того, чтобы убрать из Белого дома эту «наглую расистскую морду». Именно поэтому демократы и выдвинули Байдена – как, по сути, единственного более-менее вменяемого кандидата из всего пула леворадикальных политиков, представленных на демократических праймериз. И сейчас перед командой Трампа стоит задача доказать умеренным демократам, что Джозеф Байден – еще более неприемлемый кандидат, чем Дональд Трамп. Что за Байдена приличному человеку голосовать просто стыдно.

Если раньше республиканцы пытались достичь этой цели через упор на состояние здоровья Джозефа Байдена и последствия его смерти в качестве президента (ведь тогда главой государства станет его радикальная вице-президент Камала Харрис с ее ультралевыми идеями), то в последние дни они получили куда более весомый аргумент: история с Хантером Байденом, сыном Джозефа Байдена. Республиканцы и сочувствующие им журналисты вовсю публикуют содержимое ноутбука Хантера, который он оставил где-то в ремонте – и содержимое это весьма неприглядно. И не потому, что выставляет сына кандидата в президенты наркоманом и педофилом. «Дело не в пристрастии Хантера Байдена (к наркотикам и женщинам – прим. ВЗГЛЯД). Дело в пристрастии Джозефа Байдена к власти и деньгам», – пишут американские журналисты. Ведь благодаря этому ноутбуку знаменитое дело «Бурисмы» (когда Хантер был в совете директоров компании, действующей на Украине и попавшей на карандаш к украинской генпрокуратуре – после чего Джозеф Байден, будучи тогда вице-президентом при Обаме, при помощи прямого шантажа заставил тогдашнего президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина) обрело совершенно новый смысл.

Хуже Трампа

Республиканцы в Сенате даже выпустили специальное расследование, утверждающее, что работа Хантера Байдена на «Бурисму» вредила интересам США – и содержимое ноутбука фактически это подтвердило. Выяснилось, что взятками от компании (которые назывались «зарплатой») Хантер делился со своим папой. И получается, что Джозеф Байден не просто знал о том, что генпрокурор наехал на компанию сына (а Байден уверял, что не знал, и что Шокина он увольнял исключительно из-за неэффективности последнего), но еще и получил за это деньги от частной компании. Налицо фактически доказанная коррупция (а команда Байдена не отрицает подлинность содержимого ноутбука), к которой американский избиратель относится крайне негативно – тем более учитывая продаваемый им средствами массовой информации образ Джозефа Байдена как «порядочного» кандидата.

Ну а тот факт, что те самые СМИ всячески пытались не допустить публикации содержимого ноутбука (вплоть до актов прямой цензуры), лишь мобилизует электорат Трампа и разочаровывает избирателей Джозефа Байдена. Убеждает их в том, что Байден ужасная альтернатива Трампу и что из двух зол нужно выбрать меньшее – или вообще не выбирать.