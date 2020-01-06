Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземногоморя. Почему этому проекту резко противостоит Турция - и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
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              Антон Крылов

              Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

              Антон Крылов
              журналист
              		 6 января 2020, 15:22

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              Дональд Трамп, безусловно, привнес немало новизны в международную политику. И его заявление о готовности вывести войска из Ирака только в случае оплаты строительства военно-воздушной базы открывает немало возможностей для всех стран, вынужденных в последние десятилетия покинуть те или иные территории. 

              Не будем идти совсем далеко – в годы, когда рушились колониальные системы Британии, Франции и других европейских стран, вложивших весьма серьезные средства в инфраструктуру своих колоний. Возьмем распад СССР и крушение Организации Варшавского договора – противостоявшего НАТО советского военного блока.

              Москва построила немало разнообразных военных баз в Восточной Европе и в республиках бывшего СССР. Разумеется, никакой компенсации она за эти объекты ни от кого не получила – ФРГ проспонсировала только вывод войск из ГДР, и то не полностью.

              Более того, некоторые из бывших советских республик, в первую очередь – прибалтийские, пытались потребовать от России какие-то «компенсации за оккупацию», получив, разумеется, от мертвого осла уши. 

              В отличие от США, построивших в Ираке только военную базу, и активно качающих иракскую нефть, Россия вкладывалась не только в военную инфраструктуру бывших советских республик. Энергетика, тяжелая металлургия, дорожное строительство, построенные и восстановленные города, и многое-многое другое. Точную сумму подсчитать сложно, но понятно, что речь идет не о миллиардах, а о триллионах долларов, если не о десятках триллионов.

              Фото: Tom Bremer/Reuters

              Поэтому, конечно, очень жаль, что политика с представлениями Дональда Трампа о справедливости не оказалось во главе СССР или России в период распада страны.

              «Вы хотите, чтобы мы предоставили вам независимость? Конечно, не вопрос, только оплатите, пожалуйста...» и далее список построенных за все годы нахождения в составе Российской империи и СССР объектов.

              «Что, ваши граждане тоже участвовали в строительстве? Хорошо, мы сделаем вам скидку в размере вашего процентного взноса в общий ВВП СССР за прошлый год».

              Самую большую скидку, конечно, получила бы Украина. Но и чек к оплате для Киева был бы тоже самый большой: атомные станции, промышленные гиганты Донбасса, заводы Днепропетровска, черноморские порты... вряд ли к нынешнему времени расплатились бы, даже если бы сразу отдали Крым. Может, и задумались бы, а нужна ли такая незалежность?

              Страны Восточной Европы тоже, разумеется, должны были бы компенсировать стоимость всех объектов, которые оставляли после себя советские войска.

              Оккупация? Забудьте, вот официальные решения ваших парламентов, а за клевету вообще можно санкции схлопотать!

              В общем, мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории.

              Впрочем, оставим романы на тему «Дональд Трамп – президент Великого Советского Союза» писателям-фантастам второго эшелона.

              Если всерьез анализировать нашумевшее заявление американского президента, то предложение Ираку заплатить за оккупацию теряется на фоне явно и недвусмысленно выраженной готовности бомбить культурные объекты Ирана.

              Тут, конечно, сложно что-то добавить к заявлению главы иранского МИДа Азари Джахроми: «Как ИГИЛ**, как Гитлер, как Чингисхан! Они все ненавидели культуру. Трамп – это террорист в костюме».

              Правда, помнится, Гитлер не грозил другим странам целенаправленным уничтожением именно культурных объектов, да и ИГИЛ с талибами взрывали доисламские памятники не в приоритетном порядке, а достигнув более традиционных военных успехов.

              Конечно, это заявление американского президента вызвало возмущение не только в Иране, но и на Западе. Даже дочь Терри Андерсона, американского журналиста, который провел шесть лет в плену в Ливане у проиранской «Хезболлы», резко осудила заявление Трампа и предложила спросить у бывших заложников, хотят ли они, чтобы их имена ассоциировались с ударами по мирным объектам. 

              Хотя вряд ли большинство американцев придут в ужас от заявления Трампа. Напомню, что, по данным социологических опросов, более 60% американцев поддерживают ядерный удар по Ирану. 

              Это сложно осознать, но факт есть факт – большинство граждан США готовы, чтобы десятки миллионов мирных иранцев погибли, а жители соседних стран пострадали от последствий атомной бомбардировки. И это при том, что Иран вообще никак не может навредить большинству американцев и нанести удар по США – у него нет для этого ни ракет, ни бомбардировщиков.

              Так что Трамп – вовсе не одинокий свихнувший фашист и не случайный игиловец во главе сверхдержавы. Он плоть от плоти своих избирателей. Большинство американцев тоже вполне готовы уничтожать иранские культурные ценности и самих иранцев – просто ради того, чтобы Иран когда-нибудь в будущем не стал угрозой для США.

              Поэтому «новую искренность» Трампа можно только приветствовать, в отличие от содержания его выступления. Чем откровеннее и честнее американские политики будут декларировать готовность убивать иностранных граждан, уничтожать исторические и культурные ценности и совершать другие преступления против человечества, тем больше шансов на то, что у стран, считающих себя союзниками этой страны, наконец-то откроются глаза и они поймут, что ради того, чтобы сделать мелкую пакость России или другой стране, не надо вставать на сторону главного людоеда планеты.

              И, наверное, многие страны сейчас были бы готовы скинуться и заплатить ученым, чтобы они отправили в прошлое человека, способного удержать СССР от развала – ведь только Советский Союз при всех своих неприятных манерах и схожей с американской любви к вмешательству в дела других стран, был способен хоть как-то сдерживать США в относительных рамках приличия.

              Сейчас же альтернатива крайне проста: либо Россия, Евросоюз и Китай срочно забудут свои противоречия и объединятся, чтобы попробовать мирным путем остановить США на их пути по превращению из мирового жандарма в мирового неофашиста-игиловца, либо объединяться придется позже и в гораздо более тяжелых стартовых условиях, как это было в 1941 году после нападения Германии на СССР.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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