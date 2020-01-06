Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Дональд Трамп, безусловно, привнес немало новизны в международную политику. И его заявление о готовности вывести войска из Ирака только в случае оплаты строительства военно-воздушной базы открывает немало возможностей для всех стран, вынужденных в последние десятилетия покинуть те или иные территории.

Не будем идти совсем далеко – в годы, когда рушились колониальные системы Британии, Франции и других европейских стран, вложивших весьма серьезные средства в инфраструктуру своих колоний. Возьмем распад СССР и крушение Организации Варшавского договора – противостоявшего НАТО советского военного блока.

Москва построила немало разнообразных военных баз в Восточной Европе и в республиках бывшего СССР. Разумеется, никакой компенсации она за эти объекты ни от кого не получила – ФРГ проспонсировала только вывод войск из ГДР, и то не полностью.

Более того, некоторые из бывших советских республик, в первую очередь – прибалтийские, пытались потребовать от России какие-то «компенсации за оккупацию», получив, разумеется, от мертвого осла уши.

В отличие от США, построивших в Ираке только военную базу, и активно качающих иракскую нефть, Россия вкладывалась не только в военную инфраструктуру бывших советских республик. Энергетика, тяжелая металлургия, дорожное строительство, построенные и восстановленные города, и многое-многое другое. Точную сумму подсчитать сложно, но понятно, что речь идет не о миллиардах, а о триллионах долларов, если не о десятках триллионов.

Поэтому, конечно, очень жаль, что политика с представлениями Дональда Трампа о справедливости не оказалось во главе СССР или России в период распада страны.

«Вы хотите, чтобы мы предоставили вам независимость? Конечно, не вопрос, только оплатите, пожалуйста...» и далее список построенных за все годы нахождения в составе Российской империи и СССР объектов.

«Что, ваши граждане тоже участвовали в строительстве? Хорошо, мы сделаем вам скидку в размере вашего процентного взноса в общий ВВП СССР за прошлый год».

Самую большую скидку, конечно, получила бы Украина. Но и чек к оплате для Киева был бы тоже самый большой: атомные станции, промышленные гиганты Донбасса, заводы Днепропетровска, черноморские порты... вряд ли к нынешнему времени расплатились бы, даже если бы сразу отдали Крым. Может, и задумались бы, а нужна ли такая незалежность?

Страны Восточной Европы тоже, разумеется, должны были бы компенсировать стоимость всех объектов, которые оставляли после себя советские войска.

Оккупация? Забудьте, вот официальные решения ваших парламентов, а за клевету вообще можно санкции схлопотать!

В общем, мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории.

Впрочем, оставим романы на тему «Дональд Трамп – президент Великого Советского Союза» писателям-фантастам второго эшелона.

Если всерьез анализировать нашумевшее заявление американского президента, то предложение Ираку заплатить за оккупацию теряется на фоне явно и недвусмысленно выраженной готовности бомбить культурные объекты Ирана.

Тут, конечно, сложно что-то добавить к заявлению главы иранского МИДа Азари Джахроми: «Как ИГИЛ**, как Гитлер, как Чингисхан! Они все ненавидели культуру. Трамп – это террорист в костюме».

Правда, помнится, Гитлер не грозил другим странам целенаправленным уничтожением именно культурных объектов, да и ИГИЛ с талибами взрывали доисламские памятники не в приоритетном порядке, а достигнув более традиционных военных успехов.

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Конечно, это заявление американского президента вызвало возмущение не только в Иране, но и на Западе. Даже дочь Терри Андерсона, американского журналиста, который провел шесть лет в плену в Ливане у проиранской «Хезболлы», резко осудила заявление Трампа и предложила спросить у бывших заложников, хотят ли они, чтобы их имена ассоциировались с ударами по мирным объектам.

Хотя вряд ли большинство американцев придут в ужас от заявления Трампа. Напомню, что, по данным социологических опросов, более 60% американцев поддерживают ядерный удар по Ирану.

Это сложно осознать, но факт есть факт – большинство граждан США готовы, чтобы десятки миллионов мирных иранцев погибли, а жители соседних стран пострадали от последствий атомной бомбардировки. И это при том, что Иран вообще никак не может навредить большинству американцев и нанести удар по США – у него нет для этого ни ракет, ни бомбардировщиков.

Так что Трамп – вовсе не одинокий свихнувший фашист и не случайный игиловец во главе сверхдержавы. Он плоть от плоти своих избирателей. Большинство американцев тоже вполне готовы уничтожать иранские культурные ценности и самих иранцев – просто ради того, чтобы Иран когда-нибудь в будущем не стал угрозой для США.

Поэтому «новую искренность» Трампа можно только приветствовать, в отличие от содержания его выступления. Чем откровеннее и честнее американские политики будут декларировать готовность убивать иностранных граждан, уничтожать исторические и культурные ценности и совершать другие преступления против человечества, тем больше шансов на то, что у стран, считающих себя союзниками этой страны, наконец-то откроются глаза и они поймут, что ради того, чтобы сделать мелкую пакость России или другой стране, не надо вставать на сторону главного людоеда планеты.

И, наверное, многие страны сейчас были бы готовы скинуться и заплатить ученым, чтобы они отправили в прошлое человека, способного удержать СССР от развала – ведь только Советский Союз при всех своих неприятных манерах и схожей с американской любви к вмешательству в дела других стран, был способен хоть как-то сдерживать США в относительных рамках приличия.

Сейчас же альтернатива крайне проста: либо Россия, Евросоюз и Китай срочно забудут свои противоречия и объединятся, чтобы попробовать мирным путем остановить США на их пути по превращению из мирового жандарма в мирового неофашиста-игиловца, либо объединяться придется позже и в гораздо более тяжелых стартовых условиях, как это было в 1941 году после нападения Германии на СССР.