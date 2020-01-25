Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть

Изабель душ Сантуш стремительно теряет своих соратниковФото: Ed Cropley/Reuters
История со скандалом вокруг гражданки России и одной из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш начала приобретать кровавый и детективный оттенок. Ее личный банкир найден мертвым при крайне загадочных обстоятельствах. Как такое произошло и кто мог быть заинтересован в смерти этого очень информированного человека? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...

Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
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          • Нет

          • Еще не определился

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              Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 25 января 2020, 14:30

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              В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. И примечательно, что все это будет выноситься на всероссийское голосование, в ходе которого каждый гражданин сможет досконально изучить суть и оценить поправки.

              По словам президента, в поправках, которые касаются нового порядка назначения премьер-министра и его заместителей, есть большой смысл: значение «парламента повышается и взаимодействие парламента с правительством усиливается».

              На самом деле это следовало сделать давно. Необходимость изменений назрела и даже, возможно, перезрела. И тут стоит обратить внимание на еще один момент в речи президента: Конституция принималась в условиях тяжелейшего политического кризиса, когда страна стояла на пороге гражданской войны. Этот кризис давно преодолен. А значит, возможны и изменения.

              Некоторые уже спешат называть их «Перестройкой 2.0», хотя подобные сравнения, мягко говоря, некорректны. Масштаб не тот, да и не затрагивают они фундаментальных основ. В то же время, нельзя назвать их незначительными и косметическими. Тем более, что это первые серьезные изменения политической системы за все 27 лет существования Конституции. Первый шаг всегда должен быть выверенным и острожным. Чтобы не упасть сразу. Чтобы за ним последовали другие шаги.

              В первую очередь, речь о пресловутом трансфере власти, который неизбежен в 2024 году. Спорить с теми, кто сегодня с пеной у рта доказывает, что Путин будет править до смерти или постоянно рокироваться с Медведевым, даже не хочется. Это глупость, тем более что вариант рокировки с бывшим теперь премьером уже отпал.

              Фото: Нина Зотина/РИА Новости

              Возможно, что и сама операция «преемник» будет не тем, что ожидают от Кремля. Обратите внимание на усиление Госсовета – это явно не декоративная реформа. Остается еще Союзное государство России и Белоруссии, не зря его создание, казалось, на много лет замершее, в последнее время резко активизировали. В общем, вариантов много, и я уверен, что окончательно ничего не решено. То, что будет осуществлено в реальности, может оказаться для многих полной неожиданностью, как и послание президента и незамедлительно последовавшая за ним отставка правительства – разве кто-то мог еще утром того дня предвидеть подобное?

              Спокойное осуществление трансфера власти – ключевая задача в условиях фактически ведущейся против России новой холодной войны, и любой неверный ход может оказаться роковым. Не для власти, а для страны. Именно поэтому еще одним важным посылом в предложениях президента стала инициатива о запрете на двойное гражданство для высших чиновников, депутатов и главное – самого президента.

              И, конечно, о фиксации в Конституции приоритета российского права над международным. Нет, это вовсе не означает отказа от приоритета международного права, равно как и от участия России в международных договорах. А то тут некоторые уже задают вопросы, а как же, к примеру, Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка? Вообще-то, положения подобных декларациях зафиксированы как в самой Конституции, так и в законах Российской Федерации, так что тут также беспокоиться не о чем.

              Но тут вот, что важно – необходимость закрыть лазейки, с помощью которых наши оппоненты могут фактически заставлять нас поступаться собственным суверенитетом.

              Вопрос с гражданством тоже кому-то может показаться незначительным, но это не так. Как известно, в тех же США президентом может стать только урожденный американец. Это, возможно, чересчур суровый закон, но это одна из гарантий суверенитета, того, что во власть не проберется нелояльный этой стране человек. Подобные законы и есть признак сильного и суверенного государства.

              А теперь посмотрите, что происходит в странах, чей суверенитет вызывает глубокие сомнения. Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс – долгое время жил в эмиграции в Германии. Одна из бывших президентов Латвии Вайра Вике-Фрейберга – большую часть жизни прожила в Канаде. Бывший президент Литвы Валдас Адамкус – гражданин США. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес – родился в Швеции, а детство и юность провел в США. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили – родилась во Франции, чьей гражданкой была до «революции роз».

              Ну, или возьмем ту же Украину, где президентами пока были все же граждане этой страны, что не мешало им ставить варягов из тех же США, Грузии и Литвы на ключевые государственные посты, включая министерские. Недавно вон они настойчиво требовали американского полковника стать их министром обороны.

              Период масштабных изменений – всегда опасное время, когда новая конструкция еще не работает, а старая – уже. Этот период нам нужно пройти в условиях максимальной стабильности. Поэтому все предложенные и последующие шаги будут максимально выверенными и аккуратными. В том, что последующие шаги состоятся, и они могут стать значительно более значимыми, я не сомневаюсь.

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