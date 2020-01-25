Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. И примечательно, что все это будет выноситься на всероссийское голосование, в ходе которого каждый гражданин сможет досконально изучить суть и оценить поправки.

По словам президента, в поправках, которые касаются нового порядка назначения премьер-министра и его заместителей, есть большой смысл: значение «парламента повышается и взаимодействие парламента с правительством усиливается».

На самом деле это следовало сделать давно. Необходимость изменений назрела и даже, возможно, перезрела. И тут стоит обратить внимание на еще один момент в речи президента: Конституция принималась в условиях тяжелейшего политического кризиса, когда страна стояла на пороге гражданской войны. Этот кризис давно преодолен. А значит, возможны и изменения.

Некоторые уже спешат называть их «Перестройкой 2.0», хотя подобные сравнения, мягко говоря, некорректны. Масштаб не тот, да и не затрагивают они фундаментальных основ. В то же время, нельзя назвать их незначительными и косметическими. Тем более, что это первые серьезные изменения политической системы за все 27 лет существования Конституции. Первый шаг всегда должен быть выверенным и острожным. Чтобы не упасть сразу. Чтобы за ним последовали другие шаги.

В первую очередь, речь о пресловутом трансфере власти, который неизбежен в 2024 году. Спорить с теми, кто сегодня с пеной у рта доказывает, что Путин будет править до смерти или постоянно рокироваться с Медведевым, даже не хочется. Это глупость, тем более что вариант рокировки с бывшим теперь премьером уже отпал.

Возможно, что и сама операция «преемник» будет не тем, что ожидают от Кремля. Обратите внимание на усиление Госсовета – это явно не декоративная реформа. Остается еще Союзное государство России и Белоруссии, не зря его создание, казалось, на много лет замершее, в последнее время резко активизировали. В общем, вариантов много, и я уверен, что окончательно ничего не решено. То, что будет осуществлено в реальности, может оказаться для многих полной неожиданностью, как и послание президента и незамедлительно последовавшая за ним отставка правительства – разве кто-то мог еще утром того дня предвидеть подобное?

Спокойное осуществление трансфера власти – ключевая задача в условиях фактически ведущейся против России новой холодной войны, и любой неверный ход может оказаться роковым. Не для власти, а для страны. Именно поэтому еще одним важным посылом в предложениях президента стала инициатива о запрете на двойное гражданство для высших чиновников, депутатов и главное – самого президента.

И, конечно, о фиксации в Конституции приоритета российского права над международным. Нет, это вовсе не означает отказа от приоритета международного права, равно как и от участия России в международных договорах. А то тут некоторые уже задают вопросы, а как же, к примеру, Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка? Вообще-то, положения подобных декларациях зафиксированы как в самой Конституции, так и в законах Российской Федерации, так что тут также беспокоиться не о чем.

На эту тему

Но тут вот, что важно – необходимость закрыть лазейки, с помощью которых наши оппоненты могут фактически заставлять нас поступаться собственным суверенитетом.

Вопрос с гражданством тоже кому-то может показаться незначительным, но это не так. Как известно, в тех же США президентом может стать только урожденный американец. Это, возможно, чересчур суровый закон, но это одна из гарантий суверенитета, того, что во власть не проберется нелояльный этой стране человек. Подобные законы и есть признак сильного и суверенного государства.

А теперь посмотрите, что происходит в странах, чей суверенитет вызывает глубокие сомнения. Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс – долгое время жил в эмиграции в Германии. Одна из бывших президентов Латвии Вайра Вике-Фрейберга – большую часть жизни прожила в Канаде. Бывший президент Литвы Валдас Адамкус – гражданин США. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес – родился в Швеции, а детство и юность провел в США. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили – родилась во Франции, чьей гражданкой была до «революции роз».

Ну, или возьмем ту же Украину, где президентами пока были все же граждане этой страны, что не мешало им ставить варягов из тех же США, Грузии и Литвы на ключевые государственные посты, включая министерские. Недавно вон они настойчиво требовали американского полковника стать их министром обороны.

Период масштабных изменений – всегда опасное время, когда новая конструкция еще не работает, а старая – уже. Этот период нам нужно пройти в условиях максимальной стабильности. Поэтому все предложенные и последующие шаги будут максимально выверенными и аккуратными. В том, что последующие шаги состоятся, и они могут стать значительно более значимыми, я не сомневаюсь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД