Тиндерная демократия уже настает

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Европа лишает жителей Латвии медобслуживания

Латвийское здравоохранение тяжело больноФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Медицина Латвии столкнулась с острейшим кризисом, связанным с недостатком кадров. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции. В чем причина происходящего и как страна пытается исправить катастрофическую ситуацию? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем родители хотят сломать ноги детям

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Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 23 сентября 2019, 12:14

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              Мы с вами являемся свидетелями последних лет «бумажной» электоральной демократии. Возможно, мы будем рассказывать своим внукам о голосовании «бюллетенями», как о проводных телефонах, а внуки не будут понимать, что значит «избирательная урна». На смену обычной электоральной демократии неизбежно придет цифровая. Старый мир пробует сопротивляться – и в Германии приняли закон о запрете «электронного голосования», так как его невозможно проконтролировать и защитить от кибератак. Но мерной поступи силиконовых батальонов цифровизации не остановить.

              Всем понятно, что среди собранных оппозиционными кандидатами (да и любыми кандидатами-самовыдвиженцами) подписей были поддельные. И поддельных было много. Даже если штабы кандидатов старались сделать все честно, невозможно проконтролировать такое количество сборщиков и проверить такое количество подписей. Брак и подделка неизбежны. Но все упорно притворяются, что не в этом дело.

              Давайте вспомним смысл и суть нормы избирательного права о необходимости для самовыдвиженцев собрать огромное количество подписей избирателей. Это норма заградительная! Практически запретительная. Она была принята для того, чтобы поддержать развитие политических институтов – партий.

              У государства нет возможности досконально проверять каждого человека, который захотел выдвинуться на ту или иную выборную должность. У общества нет возможности все знать о каждом кандидате, который решил войти в политику. И хаос, когда могут выдвигаться вообще все кто угодно, без ограничений – это не демократия, это издевательство. Представьте себе ситуацию, когда вы приходите на выборы и получаете в качестве бюллетеня «простыню», в которой более ста или тысячи кандидатов на одно депутатское место. Да вы плюнете на всех и перестанете ходить на выборы.

              Поэтому и государству, и обществу удобно существование избирательных объединений – политических партий. Партия несет ответственность за своих кандидатов. И если партия хорошо работает, то она имеет представительство в законодательных органах и, соответственно, право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. А если партия раз за разом выдвигает не очень хороших кандидатов, либо если ее депутаты не оправдывают доверия избирателей, то на очередных выборах партия может потерять голоса избирателей и представительство в парламентах страны и регионов.

              Фото: Артем Геодакян/ТАСС

              По логике избирательного процесса самовыдвиженец – это скорее исключение, чем правило. Это вот такой самородок, дико популярный в народе, но не входящий ни в одну партию. Может быть потом он сможет свою, новую партию организовать. А пока он, пользуясь своей ошеломительной популярностью, идет на выборы со списком подписей поддерживающих его избирателей. Необходимость сбора подписей должна отсеять всех случайных «кандидатов», оставить только представителей парламентских партий и некоторых, буквально нескольких, но очень популярных самовыдвиженцев.

              Многие политологи отмечают, что решение «Единой России» отправить своих членов на выборы как «самовыдвиженцев» было ошибочным. У партии власти еще вполне достаточно авторитета, чтобы обеспечивать победу своим кандидатам в условиях, когда достаточно набрать относительное большинство голосов. И рейтинг партии надо исправлять делами, а не закапывать партбилеты в огороде.

              Оппозиция без сбора подписей могла идти только от партий КПРФ, ЛДПР и СР. Понятно, что многие кандидаты остались без партийной поддержки и были вынуждены собирать подписи. В этих условиях, раз уж и власть решила пойти на выборы как «самовыдвиженец», необходимо было изменить процедуру. Можно и нужно было собирать голоса поддержки через интернет.

              Ведь многие иные, тоже очень важные и чувствительные функции, уже доверены интернету. Мы, извините, все свои деньги – и личные, и корпоративные – храним в банках и распоряжаемся ими с помощью интернет-коммуникации. А что может быть важнее для человека при капитализме, чем деньги? Мы доверили цифровым технологиям деньги! Почему мы не можем доверить им электоральный процесс?

              Хакеры атакуют банковские системы и порой у них что-то получается, но в общем и целом банковская система справляется с хакерами – и никто не собирается отменять цифровые деньги из-за страха перед хакерами. Почему же страх перед хакерами не дает нам перейти к электронному голосованию или хотя бы к электронному сбору подписей?

              Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Оно создаст свои, новые проблемы: станет неактуальной представительная демократия, с одной стороны, а с другой стороны, качество управленческих решений может снизиться из-за неподготовленности широких масс населения к непосредственному участию в государственном управлении. Но время цифровой демократии уже настает. А порталы для политического голосования, я думаю, будут устроены как Tinder.

              И вообще все будет устроено как Tinder.


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