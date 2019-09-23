Тиндерная демократия уже настает

Мы с вами являемся свидетелями последних лет «бумажной» электоральной демократии. Возможно, мы будем рассказывать своим внукам о голосовании «бюллетенями», как о проводных телефонах, а внуки не будут понимать, что значит «избирательная урна». На смену обычной электоральной демократии неизбежно придет цифровая. Старый мир пробует сопротивляться – и в Германии приняли закон о запрете «электронного голосования», так как его невозможно проконтролировать и защитить от кибератак. Но мерной поступи силиконовых батальонов цифровизации не остановить.

Всем понятно, что среди собранных оппозиционными кандидатами (да и любыми кандидатами-самовыдвиженцами) подписей были поддельные. И поддельных было много. Даже если штабы кандидатов старались сделать все честно, невозможно проконтролировать такое количество сборщиков и проверить такое количество подписей. Брак и подделка неизбежны. Но все упорно притворяются, что не в этом дело.

Давайте вспомним смысл и суть нормы избирательного права о необходимости для самовыдвиженцев собрать огромное количество подписей избирателей. Это норма заградительная! Практически запретительная. Она была принята для того, чтобы поддержать развитие политических институтов – партий.

У государства нет возможности досконально проверять каждого человека, который захотел выдвинуться на ту или иную выборную должность. У общества нет возможности все знать о каждом кандидате, который решил войти в политику. И хаос, когда могут выдвигаться вообще все кто угодно, без ограничений – это не демократия, это издевательство. Представьте себе ситуацию, когда вы приходите на выборы и получаете в качестве бюллетеня «простыню», в которой более ста или тысячи кандидатов на одно депутатское место. Да вы плюнете на всех и перестанете ходить на выборы.

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Поэтому и государству, и обществу удобно существование избирательных объединений – политических партий. Партия несет ответственность за своих кандидатов. И если партия хорошо работает, то она имеет представительство в законодательных органах и, соответственно, право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. А если партия раз за разом выдвигает не очень хороших кандидатов, либо если ее депутаты не оправдывают доверия избирателей, то на очередных выборах партия может потерять голоса избирателей и представительство в парламентах страны и регионов.

По логике избирательного процесса самовыдвиженец – это скорее исключение, чем правило. Это вот такой самородок, дико популярный в народе, но не входящий ни в одну партию. Может быть потом он сможет свою, новую партию организовать. А пока он, пользуясь своей ошеломительной популярностью, идет на выборы со списком подписей поддерживающих его избирателей. Необходимость сбора подписей должна отсеять всех случайных «кандидатов», оставить только представителей парламентских партий и некоторых, буквально нескольких, но очень популярных самовыдвиженцев.

Многие политологи отмечают, что решение «Единой России» отправить своих членов на выборы как «самовыдвиженцев» было ошибочным. У партии власти еще вполне достаточно авторитета, чтобы обеспечивать победу своим кандидатам в условиях, когда достаточно набрать относительное большинство голосов. И рейтинг партии надо исправлять делами, а не закапывать партбилеты в огороде.

Оппозиция без сбора подписей могла идти только от партий КПРФ, ЛДПР и СР. Понятно, что многие кандидаты остались без партийной поддержки и были вынуждены собирать подписи. В этих условиях, раз уж и власть решила пойти на выборы как «самовыдвиженец», необходимо было изменить процедуру. Можно и нужно было собирать голоса поддержки через интернет.

Ведь многие иные, тоже очень важные и чувствительные функции, уже доверены интернету. Мы, извините, все свои деньги – и личные, и корпоративные – храним в банках и распоряжаемся ими с помощью интернет-коммуникации. А что может быть важнее для человека при капитализме, чем деньги? Мы доверили цифровым технологиям деньги! Почему мы не можем доверить им электоральный процесс?

Хакеры атакуют банковские системы и порой у них что-то получается, но в общем и целом банковская система справляется с хакерами – и никто не собирается отменять цифровые деньги из-за страха перед хакерами. Почему же страх перед хакерами не дает нам перейти к электронному голосованию или хотя бы к электронному сбору подписей?

Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Оно создаст свои, новые проблемы: станет неактуальной представительная демократия, с одной стороны, а с другой стороны, качество управленческих решений может снизиться из-за неподготовленности широких масс населения к непосредственному участию в государственном управлении. Но время цифровой демократии уже настает. А порталы для политического голосования, я думаю, будут устроены как Tinder.

И вообще все будет устроено как Tinder.