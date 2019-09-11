Борьба с мусором заставила забыть про ядерные ракеты

Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты.

Конечно, негативные экологические последствия неограниченного производства и безответственного потребления пластика очевидны: на планете растут выбросы углекислого газа, множатся мусорные полигоны на суше и мусорные острова в океанах, гибнут животные и птицы, вредный микропластик накапливается в организмах людей.

Но пластиковые пакеты, как и другие экологические проблемы, медленно, почти незаметно разрушают привычную среду обитания человека, в то время как ядерное оружие способно уничтожить эту среду вместе с самим человеком практически мгновенно.

Между тем сегодня повсюду в мире общественное внимание гораздо больше фокусируется на пластиковых пакетах, чем на ядерных ракетах. Проблема пакетов фигурирует в программах ведущих политических партий. Принимаются и успешно реализуются национальные и международные проекты по сокращению производства пластика. Резко увеличиваются цены на полиэтиленовую тару в магазинах. Проводятся масштабные просветительские кампании по повышению культуры утилизации бытового мусора.

Ничего, отдалённо похожего в отношении ядерных ракет, к сожалению, не наблюдается. Напротив, даже те весьма скромные достижения в сфере ядерного разоружения, которые были накоплены в течение последнего полувека, буквально на наших глазах обращаются в прах. Антиядерная символика давно вышла из моды и стала принадлежностью немногочисленных маргиналов.

В начале сентября первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил о намерении США до конца этого года провести испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. А двумя неделями раньше США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 км.

Разумеется, в России американские действия были интерпретированы в том смысле, что Пентагон уже давно готовился к выходу из ДРСМД, а все обвинения Вашингтона в адрес Москвы относительно невыполнения условий Договора – это всего лишь неуклюжая попытка оправдать собственное нежелание выполнять ДРСМД.

Впрочем, большинство экспертов и с той и с другой стороны выражают сомнения в способности США оперативно развернуть новые ракетные системы – будь то баллистические или крылатые. В августовских испытаниях был задействован обычный и не слишком новый «Томагавк», который при минимальных доработках способен стартовать с мобильной наземной платформы, но пока эффективной мобильной платформой не располагает. Полноценный мобильный комплекс с крылатой ракетой нового поколения едва ли станет реальностью в течение ближайших трёх лет. Примерно в такие же сроки оценивается экспертами работа над баллистической ракетой средней дальности нового поколения (проект LRHW). Таким образом, нынешняя американская активность преследует, скорее, политико-психологические, чем военно-технические цели – что вполне в общей стилистике администрации Дональда Трампа.

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У России есть время и технические возможности для адекватных ответных мер. Судя по всему, крылатая ракета 9М729, вызвавшая наибольшие опасения американцев в ходе дискуссии о ДРСМД, является очень перспективной разработкой, и её дальность может быть существенно увеличена. Естественно, есть соответствующие заделы и в баллистической области – сошлёмся хотя бы на такой джокер в рукаве российского Министерства обороны, как систему РС-26 «Рубеж». Дорого, но надёжно; принципиальных технических сложностей переделать МБР в ракету средней дальности, по-видимому, не имеется. Так что ещё большой вопрос, кто в этой гонке окажется лидером, а кто – догоняющим.

Возможно, основные надежды в Вашингтоне возлагаются на технологическое и экономическое превосходство США над Россией. Но практически реализовать это превосходство в ближайшем будущем невозможно: современные программы вооружений отличаются значительной инерционностью, и кардинально изменить общий российско-американский стратегический баланс в течение всего нескольких лет – дело заведомо нереальное. Ни для Трампа, ни для его потенциального преемника, ни даже для преемника этого преемника. О степени инерционности баланса говорит, в частности, тот факт, что Москва по-прежнему сохраняет статус второй ядерной сверхдержавы почти через тридцать лет после распада Советского Союза.

Естественно, геостратегическую асимметрию между США и Россией никто не отменял. Отвечая зеркально на возможное развёртывание американских систем средней и меньшей дальности в Европе, Москва была бы вынуждена повторить опыт Никиты Сергеевича Хрущёва, выдвинув свои системы в Западное полушарие. Надо обладать изощрённой фантазией, чтобы представить себе российские пусковые установки, например, в Венесуэле или в Никарагуа. Но и американцам будет не так-то легко убедить европейских союзников США добровольно принять на своей территории какие-нибудь суперсовременные «Першинги-3» и стать таким образом ближайшими потенциальными объектами для российского второго удара.

Есть распространённое мнение, что главной задачей нового поколения американских баллистических и крылатых ракет средней дальности станет сдерживание не России, а Китая.

Но убедительно доказать это российскому Генеральному штабу Объединённый комитет начальников штабов США едва ли сможет, особенно в условиях нынешнего плачевного состояния двусторонних отношений. С размещением американских ракет наземного базирования в АТР тоже будут проблемы – не меньше, чем в Европе. Кроме того, трудно предположить, что в Центральном военном совете КНР ещё несколько лет назад не задумались о перспективе развала ДРСМД и не начали работу над соответствующими превентивными мерами. И если в случае Москвы Вашингтон может надеяться экономически и финансово истощить своего противника, то в случае Пекина такие надежды вообще полностью оторваны от реальности.

Однако вернёмся к пластиковым пакетам. Особенностью текущего экологического момента в мире является то, что глобальные экологические проблемы в течение ближайших нескольких десятилетий неизбежно будут только обостряться, несмотря на все усилия по их решению. Будет увеличиваться содержание пластика в природе. Будет повышаться глобальная температура и подниматься уровень Мирового океана. Будут вымирать редкие виды растений и животных, нарастать ресурсные дефициты, усиливаться природные катаклизмы.

Но это не повод сидеть сложа руки, рассчитывая на то, что свою национальную экологическую безопасность каким-то чудом удастся защитить, или исходя из того, что сделать всё равно ничего нельзя и остаётся просто смириться с неизбежностью дальнейшей деградации природной среды. Задача экологических движений – не в том, чтобы предотвратить ухудшение завтра, а в том, чтобы не допустить глобальной экологической катастрофы послезавтра.

То же самое в полной мере должно относиться и к ядерной сфере. Надо честно признать, что

историческая задача упорядоченного и безопасного перехода от старой модели контроля над ядерными вооружениями ХХ века к новой модели XXI века решена не была.

Нынешнее поколение политиков и государственных деятелей не проявило мудрости, ответственности и стратегического видения своих предшественников. Это значит, что мир вступает в опасный период, когда проблемы в сфере безопасности будут только усугубляться.

Насколько долгим окажется период глобальной нестабильности? Это зависит от множества независимых переменных и их взаимодействия друг с другом. Будет ли переизбран Дональд Трамп в ноябре 2020 года? Как далеко зайдёт американо-китайское противостояние в ближайшие годы? Чем закончится смена поколений в российском руководстве? Насколько острыми и насколько всеобщими окажутся новые, нетрадиционные угрозы безопасности? В лучшем для всех нас варианте период нестабильности продлится несколько лет, в худшем – растянется на одно – два или даже на три десятилетия.

Но, как и в случае с пластиковыми пакетами, осознание неизбежности ухудшения ситуации – не повод сидеть сложа руки. Время для новой модели контроля над ядерными вооружениями всё равно рано или поздно придёт: слишком велики издержки и высоки риски подступающего «ядерного изоляционизма». А приближать эпоху возрождения ядерного разоружения в нынешних условиях можно, заимствуя методы борьбы с пластиковыми пакетами – такие, как международное сотрудничество экспертов, просвещение общественности, подключение звёзд поп-культуры, лоббирование в парламентах и многое другое.

Если отбросить явно устаревшие мифы и архаичные стереотипы, придающие ядерной сфере мистически-сакральный характер, то разница между ядерными ракетами и пластиковыми пакетами покажется не столь значительной, как это принято считать

Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»