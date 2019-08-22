Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Памятуя, что г-н Навальный не единожды обещался, придя к власти, всех политологов «скормить диким зверям в зоопарке», традиционный заголовок «Заметки политолога (сугубо личное мнение) решил не выставлять. Боюсь. А вдруг и вправду – скормит?!

Однако же тема всё равно политологическая: про «умное голосование» на выборах в Мосгордуму и про «политику» в университете. Вроде бы одно с другим не связано, но г-н Навальный ухитрился связать. Голосовать «умно», говорит он, значит голосовать за тех, кто требует освободить «политзаключенных». А на последнем митинге КПРФ вроде бы такое требование прозвучало. Кого имели в виду коммунисты, понять нелегко. Но для Навального ясно – тех, кто привлекается по стать 212 УК РФ – организация «массовых беспорядков», среди которых студенты ВШЭ (Егор Жуков) и Бауманки (Даниил Конон).

Вот и связь: одни («умные» по наводке) пусть 8 сентября голосуют за коммунистов, а другие («умные» по статусу) пусть в университетах создают нечто вроде «Партии студентов». Причем, прямо в стилистике Ильича: с программами «минимум» и «максимум».

Минимум такой. В Вышке и Бауманке создать «инициативные группы», которые должны поговорить с «КАЖДЫМ студентом», и собрать подписи в «огромную ведомость», в которой будет видно «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников»… «Нечаевщина», из которой вырос и эсеровский терроризм, и ленинский большевизм. И начинать надо, советует тов. Навальный, прямо 2 сентября. Спасибо, что не зовёт на митинг или «акцию протеста», хотя делает он это лишь потому, что опасается «бестолковщины». Ввиду отсутствия «предварительной подготовки». А надо, советует он, устроить «собрание делегатов» – не на улице, а в «одном из вузов»: «Руководство ВШЭ либеральное (судя по их заявлениям), должно поддержать инициативу снизу».

Узнаёте? Практически – «Советы постороннего» Ильича от 8 октября 1917 г., за 17 дней до ВОСР. «Восстание как искусство». Только вот неувязочка выходит. Либерал (?) вроде как г-н/тов. Навальный призывает «либеральное руководство» ВШЭ порадеть «общему делу» и предоставить помещение для собрания. Но – с чего бы это? Разве он не в курсе, что на выборах в Мосгордуму баллотируется проректор ВШЭ Валерия Касамара, против которой он и затевает «умное голосование»?

А ещё. В своём ли уме будет «руководство» любого – хоть либерального, хоть какого – вуза, нарушая закон о запрете политической деятельности в системе образования?! И в первый же учебный день направить студентов не на подготовку к следующим занятиям, а на вечерний «сход», на котором всё «обсудить, принять резолюцию и план действий».

Вы думаете, они действительно будут «обсуждать» резолюцию и план действий? Напрасно. «Посторонний» уже придумал и резолюцию, и план. Резолюция простая – созывать митинг студенчества Москвы. А план – «программа максимум»: «провести такое анкетирование-информирование в каждом учебном заведении страны. От университетов до школ и ПТУ». Серьёзно.

Только кто это будет делать? Студенты, вместо учёбы? Будут собирать подписи (спасибо, пока не кровью, хотя в плане не уточняется) – примерно, как собирают подписи на выборах в Мосгордуму? Да ладно! Вот ненавязчивый подсказ: «Если создадите такую инициативную группу у себя, и нужна какая-то помощь, то можете обращаться в наш штаб в своем городе». Вот и весь сказ. Тов. Навальный, пользуясь моментом, хочет создать всероссийскую молодёжную инфраструктуру своей «партии». Тихой сапой. Но по-ленински, по-большевистски.

Однако, если уж «краснеть», то надо помнить «классика», который завещал школьникам и студентам: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» И ведь прав был. Не так ли?!

Источник: Блог Леонида Полякова