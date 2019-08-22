Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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«Очень классным идеям» Климкина подобрали уголовное дело

Эксперты уверены, что делать из Павла Климкина очередного «мученика» власти не намереныФото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press
На Украине возбудили уголовное дело против, пожалуй, самого русофобского министра иностранных дел страны – Павла Климкина. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении властью. Впрочем, данное уголовное дело совсем не означает того, что Киев готов радикально изменить свою внешнюю политику по отношению к Москве. Это сигнал совсем другим лицам. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
Тов. Навальный, пользуясь моментом, хочет создать всероссийскую молодёжную инфраструктуру своей «партии». Тихой сапой. Но по-ленински, по-большевистски. Подробности...

Понял людей с триколором на спине

Дмитрий Самойлов, театровед
Буквально всем можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол. А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла? Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

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Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

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          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

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          • до 1 млн рублей

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:


              Леонид Поляков

              Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

              Леонид Поляков
              доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
              		 22 августа 2019, 18:30

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              Памятуя, что г-н Навальный не единожды обещался, придя к власти, всех политологов «скормить диким зверям в зоопарке», традиционный заголовок «Заметки политолога (сугубо личное мнение) решил не выставлять. Боюсь. А вдруг и вправду – скормит?!

              Однако же тема всё равно политологическая: про «умное голосование» на выборах в Мосгордуму и про «политику» в университете. Вроде бы одно с другим не связано, но г-н Навальный ухитрился связать. Голосовать «умно», говорит он, значит голосовать за тех, кто требует освободить «политзаключенных». А на последнем митинге КПРФ вроде бы такое требование прозвучало. Кого имели в виду коммунисты, понять нелегко. Но для Навального ясно – тех, кто привлекается по стать 212 УК РФ – организация «массовых беспорядков», среди которых студенты ВШЭ (Егор Жуков) и Бауманки (Даниил Конон).

              Вот и связь: одни («умные» по наводке) пусть 8 сентября голосуют за коммунистов, а другие («умные» по статусу) пусть в университетах создают нечто вроде «Партии студентов». Причем, прямо в стилистике Ильича: с программами «минимум» и «максимум».

              Минимум такой. В Вышке и Бауманке создать «инициативные группы», которые должны поговорить с «КАЖДЫМ студентом», и собрать подписи в «огромную ведомость», в которой будет видно «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников»… «Нечаевщина», из которой вырос и эсеровский терроризм, и ленинский большевизм. И начинать надо, советует тов. Навальный, прямо 2 сентября. Спасибо, что не зовёт на митинг или «акцию протеста», хотя делает он это лишь потому, что опасается «бестолковщины». Ввиду отсутствия «предварительной подготовки». А надо, советует он, устроить «собрание делегатов» – не на улице, а в «одном из вузов»: «Руководство ВШЭ либеральное (судя по их заявлениям), должно поддержать инициативу снизу».

              Узнаёте? Практически – «Советы постороннего» Ильича от 8 октября 1917 г., за 17 дней до ВОСР. «Восстание как искусство». Только вот неувязочка выходит. Либерал (?) вроде как г-н/тов. Навальный призывает «либеральное руководство» ВШЭ порадеть «общему делу» и предоставить помещение для собрания. Но – с чего бы это? Разве он не в курсе, что на выборах в Мосгордуму баллотируется проректор ВШЭ Валерия Касамара, против которой он и затевает «умное голосование»?

              Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

              А ещё. В своём ли уме будет «руководство» любого – хоть либерального, хоть какого – вуза, нарушая закон о запрете политической деятельности в системе образования?! И в первый же учебный день направить студентов не на подготовку к следующим занятиям, а на вечерний «сход», на котором всё «обсудить, принять резолюцию и план действий».

              Вы думаете, они действительно будут «обсуждать» резолюцию и план действий? Напрасно. «Посторонний» уже придумал и резолюцию, и план. Резолюция простая – созывать митинг студенчества Москвы. А план – «программа максимум»: «провести такое анкетирование-информирование в каждом учебном заведении страны. От университетов до школ и ПТУ». Серьёзно.

              Только кто это будет делать? Студенты, вместо учёбы? Будут собирать подписи (спасибо, пока не кровью, хотя в плане не уточняется) – примерно, как собирают подписи на выборах в Мосгордуму? Да ладно! Вот ненавязчивый подсказ: «Если создадите такую инициативную группу у себя, и нужна какая-то помощь, то можете обращаться в наш штаб в своем городе». Вот и весь сказ. Тов. Навальный, пользуясь моментом, хочет создать всероссийскую молодёжную инфраструктуру своей «партии». Тихой сапой. Но по-ленински, по-большевистски.

              Однако, если уж «краснеть», то надо помнить «классика», который завещал школьникам и студентам: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» И ведь прав был. Не так ли?!

              Источник: Блог Леонида Полякова


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