С изнанки лета любви

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16 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией

АЭС в Белоруссии даст заработать в том числе и РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Важнейший экономический и в конечном итоге политический конфликт разрешен в пользу России – и Белоруссии. Речь идет о продаже электроэнергии с атомной электростанции, которую строит в Белоруссии Росатом. Несмотря на все протесты Литвы, ее соседка Латвия решила закупать электричество с АЭС в Белоруссии. Это значит, что проект начнет приносить деньги.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

Сергей Лавров готов и дальше вести переговоры о мирном договоре с ЯпониейФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Российский МИД назвал заголовки в стиле «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» спекуляцией. Министр в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» высказался о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправданно. Потому что позиция России не сводится к решению территориального спора. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Лево-либеральная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...

Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
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Россия для Америки остается «поработителем» народов

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Владимир Можегов

              С изнанки лета любви

              Владимир Можегов
              публицист
              		 16 августа 2019, 09:08

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              Лево-либеральная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Документальный фильм «Вудсток. Три дня мира и музыки» 1970-го года сегодня снова на мировых экрана. Идут многочисленные, посвященные Вудстоку фестивали, мероприятия, концерты. Культ Вудстока снова на пике популярности: дети-цветы, мир, любовь, братство, романтика, идеалы. Мир, который после Вудстока перестал быть черно-белым, стал цветным, разноцветным, разнообразным, как говорят адепты культа. Что же, всё это правда?

              Что же это такое было на самом деле?

              Музыкальный фестиваль, прошедший 15-18 августа 1969 года на арендованной ферме в местечке Бетел, штат Нью-Йорк, собрал многих знаменитых рок-музыкантов Америки и Европы: The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Карлос Сантана и более пяти сотен тысяч американских детишек, стал, как мы уже сказали символом 60-х.

              Тех 60-ых, которые начинались на Калифорнийских пляжах и полу-заброшенных районах Сан-Франциско, где старые битники, праздношатающиеся любители джаза и завсегдатаи кофеен, стали постепенно превращаться в хиппи, чему способствовало несколько важных факторов.

              Во-первых, широкая реклама ЛСД, проведенная безумным гарвардским профессором Тимоти Лири, молодым писателем Кеном Кизи (автором романа «Пролетая над гнездом кукушки»), поэтом-битником Алленом Гинзбегом, обладающем обширными связями среди культурных менторов Нью-Йорка и…  ЦРУ с его программами типа МК-Ультра, изучающими влияние ЛСД и прочих психоделиков на человеческое сознание.  

              Фото: United Archives /kpa Publicity/imago images

              Но, поскольку тема эта слишком широка, остановимся только на паре моментов. Аллен Гинзберг, куратор сан-францискских детишек, придумавший философию хиппи (состоящую из беспорядочного секса, просветления с помощью ЛСД и дионисийски восторженного переживания текущего момента) и измыслившем сам термин «власть цветов» (то есть мирное, с помощью музыки, секса и дзен-буддизма противостояние «государственному насилию») в начале 60-х не вылезал из ТВ, записав несколько больших передач с писателем Норманом Мейлером, в которых беседы о литературе перемежались рассказами об  ЛСД. Тогда же крупнейшая американская газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала пятистраничную статью о Гинзберге с той же ненавязчивой рекламой.

              В это же самое время Кен Кизи и его «веселые прикольщики» - банда юных оторв, гоняющих на раскрашенном флуоресцентными красками школьном автобусе по Калифорнийским дискотекам, знакомят с ЛСД продвинутую калифорнийскую молодежь, скармливая лошадиные дозы кислоты на так называемых «кислотных тестах».

              К 1965-му году все три важнейшие составляющие контр-культурной революции: секс, наркотики и рок-н-ролл (музыка, мутировавшая из черного чикагского ритм-энд-блюза и вызревшая в лондонских клубах) были готовы к употреблению. 60-е начались.

              Столицей движения хиппи стал район Хейт-Эшбери в Сан-Франциско, куда к 1965 г. переползли сан-францистские битники, когда власти стали чистить от них их прежде традиционные места обитания. Здесь и начали возникать коммуны по типу весёлых торчков Кизи, в то время как Аллен Гинзберг пас детишек, придавая им цветастую форму и сочиняя формулы их нового мультирасово-мультикультурного бытия.   

              Активное участие в формировании психоделической культуры принимала и группа  Битлз, впервые попробовавшая LSD в 1965-м, а в 1966-м уже активно популяризирующая духовные откровения психоделика в альбоме «Револьвер».

              К 1966-1967-м гг. культ ЛСД среди детишек 60-х принимает характер эпидемии. 6 октября 1966 года, в день официального запрета ЛСД в Америке, активная молодёжь с Хейт-Эшбери устраивает «Фестиваль любви». Который в следующем году выльется в глобальную тусу (более ста тысяч человек), так называемое «лето любви»: много секса, много ЛСД, бесплатная еда, отсутствие собственности и всякого взгляда в будущее – апофеоз хипповских мечтаний.

              Впрочем, вера хиппи в мгновенное преображение мира посредством музыки, наркотиков и свободной любви (а также произнесением магической формулы «Делай любовь, а не войну», придуманной еще одним ментором детишек, членом марксо-фрейдистской группы социологов «Франкфуртской школы» Гербертом Маркузе) прожила ровно год. Уже в 1968-м дела пошли гораздо хуже. Обетованная земля Хейт-Эшбери стала превращаться в обычный порочный бардак, полный антисанитарии, проституции и преступности. Антивоенные марши – в хаос, а многообещающие начинания парижского «Красного мая» быстро кончились полным пшиком.

              Следующий, 1969-й, который лево-либеральная легенда окрестила именем Вудстока («тремя днями мира, музыки и любви») на самом деле был зловещим годом, которому более подошло бы имя Чарльз Мэнсон.  

              Сын 16-летней проститутки, несостоявшаяся рок-звезда, Чарли Мэнсон – один из символов хиппанского движа, и по своему замечательный феномен. В то легендарное лето любви 1967-го, Мэнсон собрал в Калифорнии типично хипповскую коммуну, которой скоро придал вид апокалипсической секты, в центре учения которой оказалось пророческое послание «Битлз».

              Просветленное чудовищными дозами ЛСД сознание Чарли опознало в Битлз четырех всадников апокалипсиса, а в их песне «Helter Skelter» с «Белого альбома», описание последней эсхатологической расовой войны и указание лично ему, Мэнсону, эту войну начать. Во исполнение пророчества, летом 1969-го члены секты Мэнсона совершат несколько убийств, апофеозом которых станет убийство беременной жены режиссера Романа Полански и её друзей на одном из калифорнийских ранчо.  

              Свое последнее убийство члены коммуны Мэнсона совершат 9 августа 1969 года, за неделю до начала рок-фестиваля в Вудстоке, прощального эха «эры любви», апофеоза и святой иконы «шестидеятых».

              На суде Мэнсон вполне здраво заметит: «Helter skelter – это неразбериха, бедлам. Неразбериха возникает быстро, и вы можете называть ее, как хотите. Это не мой замысел. Это не моя музыка. Я слышу, что она до нас доносит. Она говорит: «Восстаньте!» Она говорит: «Убивайте!» Зачем меня в этом обвинять? Я не писал музыку. Не я тот человек, который проецирует её на ваше социальное сознание». 

              М-да, как-то так…

              На самом деле и сам Вудсток мало походил на обетованный рай: ужасная организация, невообразимый наплыв людей, отсутствие достаточного количества еды, воды, туалетов, орудующие кругом наркодилеры, чудовищные терриконы грязи и мусора… Джон Фогерти, фронтмен Creedence Clearwater Revival впоследствии вспоминал: «Поколение Вудстока?  о да, это было нечто! Пятидесятимильная автомобильная пробка… Ни еды, ни воды, ни крыши над головой… Льёт дождь, все спят в грязи. „Чувак, это было круто! Какой сейшн! Кто, спрашиваешь, выступал? Так кто ж его помнит? Я ж был обдолбан“».

              Как гласит известная присказка: «кто помнит шестидесятые, тот там не был».

              Только чудом на фестивале удалось избежать серьезных эксцессов. Впрочем, три жертвы Вудсток все-таки взял: один умер от передозировки героина, второй попал под трактор, третий упал с высотных конструкций сцены. Одним словом, приближающуюся катастрофу уже можно было предвидеть. 

              Её и явил следующий большой рок-фестиваль в Альтамонте 6 декабря 1969-го года. «Роллинг Стоунз» еще только-только выйдут на сцену в сгустившихся калифорнийских сумерках и даже не успеют отыграть свой великий хит «Sympathy for the Devil» (Симпатия к дьяволу), как между нанятыми для охраны порядка «Ангелами ада» и группой зрителей-негров вспыхнет драка, которая перерастёт в кровопролитие и убийство. Драки, поножовщина, многочисленные кражи, угоны авто – таким будет прощальное эхо «лета любви».

              В это же время священные столпы движения, изнуренные наркотиками, начнут падать, как подкошенные, один за другим: Брайан Джонс в 1969-м. Дженис Джоплин и Джимми Хендрикс в 1970-м., Джим Моррисон в 1971. К началу 70-х количество наркоманов в США по данным министерства здравоохранения перевалит за 20 млн человек.  

              Прекрасную эпитафию поколению 60-х оставит культовый американский писатель-фантаст Филипп Дик романом «Помутнение», посвященном его друзьям, не пережившим «лета любви». В романе описывается близкое и, кажется, вполне возможное будущее, в котором реальность 60-х становится повсеместной: в Америке свирепствует новый, вызывающий мгновенную зависимость и разрушающий сознание наркотик, 20% населения уже наркоманы, реальный мир и галлюцинации постепенно сливаются воедино. 

              В послесловии романа Дик так пишет о поколении 60-х: 

              «Они всего лишь хотели повеселиться, словно дети, играющие на проезжей части. Одного за другим их дивило, калечило, убивало – на глазах у всех, – но они продолжили играть. Мы были очень счастливы – не работая, и просто валяя дурака, – но такое короткое время, такое кошмарно короткое время! А расплата оказалась невероятно жестокой; даже когда мы видели её, то не могли поверить. Какое-то время я сам был одним из этих детей, веселящихся на улице, подобно им, я пытался играть вместо того, чтобы расти, – и был наказан. Злоупотребление наркотиками – не болезнь. Это решение, сходное с решением броситься под машину. Скорее даже это – ошибка в суждении. Если заблуждаются многие, это уже социальная ошибки, ошибки в образе жизни. Девиз этого образа жизни: «Лови момент! Будь счастлив сейчас, потому что завтра ты умрешь». Но умирание начинается немедленно, а счастье лишь остается в памяти… Все это – баклушничанье, шалопайство, болтовня с закадычными дружками под любимые записи, все это – ужасное решение шестидесятых. И нас постигла кара. Кара, как я уже говорил, невероятно жестокая, и я предпочитаю думать о ней с безучастностью греческой драмы, по-научному, как о предопределенном следствии, неумолимо вызванном причиной». 

              Так, усилиями фрейдо-марксистов «франкфуртской школы», властителей дум поколения и широкого пиара лево-либеральной прессы, кара постигла весь старый белый консервативный мир. «И люди стрелявшие в наших отцов строят планы на наших детей…» – как можно было бы сказать, заканчивая этот небольшой обзор о вновь насаждаемом культе, словами одного из тех, кто вышел из «шинели» Вудстока. 


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              «Мальтузианская ловушка» для Гитлера

              Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
              Гитлер сопоставлял благосостояние и мощь государства с размерами его территории, упуская из виду гораздо более важный фактор: промышленную революцию, после которой благосостояние и мощь государства уже не зависело от размеров земельных владений, но от состояния технологии и масштабов ее развития. Подробности...
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