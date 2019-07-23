По итогам выборов в Верховную Раду партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получает возможность сформировать большинство из самой себя. То, что партия не добрала по партийным спискам, она с лихвой компенсирована на одномандатных округах. Приписка в виде названия партии напротив имени кандидата максимизировала его шансы на успех, даже, если о самом кандидате было очень мало известно.

Новый украинский парламент – это парламент никому не известных людей. Да, в первой пятерке-десятке есть несколько знакомых среднестатистическому украинцу деятелей. Но основная массовка с точки зрения узнаваемости и реальных дел – черна, как смоль.

Яркий пример – по одному из округов в городе Запорожье прошел парень, работающий свадебным фотографом. Наверняка он действительно хороший свадебный фотограф, осчастлививший не одну молодую пару. И все же никакого политического бэкграунда и, конечно, понимания процессов политической кухни за ним не числится.

Его не поймаешь за руку за невыполнение обещаний – он ничего не обещает. Точнее обещает только одно – поступать по совести. А совесть у парня коллективная – это совесть партии. Понятно, что риски будущего отопительного сезона, перипетии газовых договоренностей Киева и Москвы, суть Минских соглашений, перспективы новой большой приватизации и сложности создания программы экономического рывка свадебному фотографу знакомы так же, как работнику колл-центра теория пассионарности Гумилева. Вероятно, будучи неглупым парнем, он сможет уловить общую суть. Но этого явно недостаточно для принятия решений.

Складывается впечатление, что, чем меньше известен был человек, тем больше у него было шансов получить депутатский мандат. Принцип «любое упоминание – в плюс, если это не некролог» не сработало. Чем больше информации о человеке, тем больше компромата и поводов для критики. Отсутствие же какой-либо информации о кандидате лишало оппонентов шансов для его дискредитации.

Перед избирателем был просто хороший парень или хорошая девушка с ясным взором. Не нужны ни лопата, ни вилы, ни строительная каска, как атрибут принадлежности к социальной группе, интересы которой собирается защищать кандидат в депутаты. Имя, фамилия, отчество и надпись «слуга народа» — вот и весь рецепт современного украинского политического борща.

Не исключено, что формальная коалиция таки будет сформирована из нескольких партий, пусть даже технической необходимости в этом нет. Просто чтобы было, с кем делить ответственность. Или потому, что на этом настаивают западные партнеры. Так, США хотели бы привязать «Слугу народу» к партии «Голос» певца Святослав Вакарчука, чтобы гарантировать неизменность курса Украины на сотрудничество с МВФ и антироссийскую риторику. Вероятно, с партией даже поделятся несколькими не слишком важными должностями в парламенте и исполнительной власти.

Но эту партию выиграл Игорь Коломойский и другие люди, стоящие за решениями в партии «Слуга народа». Неожиданную, почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню» – Владимиру Зеленскому – президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. А список компонентов, количества и пропорций нужного для этого «желудочного сока» знают люди опытные, вроде того же Коломойского.

Еще один показательный момент этих выборов – низкая явка. Она самая низкая за всю историю парламентских выборов на Украине. И это не просто показатель затухающего интереса украинцев к политике. Опросы показывают, что все большее их число не связывает свое будущее с Украиной и задумывается об эмиграции.

Нужен только щелчок – скажем, упрощенное гражданство России для всех украинцев, более агрессивная политика Венгрии в вопросах того же гражданства или создание благоприятных условий для трудоустройства для украинцев в Чехии, Словакии, Румынии. И отток населения снова примет размах бегства, как в 2017 году, когда, по некоторым данным, Украина лишалась своих граждан со скоростью миллион человек в год.

Власть Порошенко была вредительской для части жителей страны. Но эта власть была о чем-то: о дерусификации, об историческом ревизионизме и тотальном уничтожении среднего класса. Но эта же власть давала некоторые преференции другим жителем – олигархам, а также населению сел и малых городов, которые получили шанс переехать в подешевевшие Киев, Харьков, Одессу и Днепропетровск. Они приехали на места тех миллионов, которые успели выехать из страны в поисках лучшей жизни. В сравнении с ареалом их обитания даже изрядно потрепанные, эти крупные города были блеском в глазах сельской нищеты.

Власть Владимира Зеленского уже не кажется привлекательной для этих социальных слоев. Не кажется она такой и искателем мира – пока Зеленский не демонстрирует никаких умений, кроме того, в чем он действительно хорош – текстах, видеороликах и выступлениях на публике за все хорошее и против всего плохо. Но о чем в действительности власть «Слуги народа», которая в эти выходные стала безраздельной, мы не знаем до сих пор.