Парламент никому не известных людей

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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Украина устала от героев Майдана

Радикалу Олегу Ляшко не удастся поскандалить с трибуны новой РадыФото: Zuma/Global Look Press
Герои Майдана не попадают в новую Раду. Там не будет ни националистической «Свободы», ни партии Ляшко. Без депутатского удостоверения останутся Надежда Савченко и казак Гаврилюк. И даже журналист Мустафа Найем, с призыва которого и начался евромайдан, тоже теряет свое кресло. В чем же причина того, что люди, которые недавно представляли власть, внезапно оказались за бортом большой украинской политики? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...

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Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Глеб Простаков

              Парламент никому не известных людей

              Глеб Простаков
              журналист
              		 23 июля 2019, 09:20

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              По итогам выборов в Верховную Раду партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получает возможность сформировать большинство из самой себя. То, что партия не добрала по партийным спискам, она с лихвой компенсирована на одномандатных округах. Приписка в виде названия партии напротив имени кандидата максимизировала его шансы на успех, даже, если о самом кандидате было очень мало известно.

              Новый украинский парламент – это парламент никому не известных людей. Да, в первой пятерке-десятке есть несколько знакомых среднестатистическому украинцу деятелей. Но основная массовка с точки зрения узнаваемости и реальных дел – черна, как смоль.

              Яркий пример – по одному из округов в городе Запорожье прошел парень, работающий свадебным фотографом. Наверняка он действительно хороший свадебный фотограф, осчастлививший не одну молодую пару. И все же никакого политического бэкграунда и, конечно, понимания процессов политической кухни за ним не числится.

              Его не поймаешь за руку за невыполнение обещаний – он ничего не обещает. Точнее обещает только одно – поступать по совести. А совесть у парня коллективная – это совесть партии. Понятно, что риски будущего отопительного сезона, перипетии газовых договоренностей Киева и Москвы, суть Минских соглашений, перспективы новой большой приватизации и сложности создания программы экономического рывка свадебному фотографу знакомы так же, как работнику колл-центра теория пассионарности Гумилева. Вероятно, будучи неглупым парнем, он сможет уловить общую суть. Но этого явно недостаточно для принятия решений.

              Складывается впечатление, что, чем меньше известен был человек, тем больше у него было шансов получить депутатский мандат. Принцип «любое упоминание – в плюс, если это не некролог» не сработало. Чем больше информации о человеке, тем больше компромата и поводов для критики. Отсутствие же какой-либо информации о кандидате лишало оппонентов шансов для его дискредитации.

              Фото: EPA/Sergey Dolzhenko/ТАСС

              Перед избирателем был просто хороший парень или хорошая девушка с ясным взором. Не нужны ни лопата, ни вилы, ни строительная каска, как атрибут принадлежности к социальной группе, интересы которой собирается защищать кандидат в депутаты. Имя, фамилия, отчество и надпись «слуга народа» — вот и весь рецепт современного украинского политического борща.

              Не исключено, что формальная коалиция таки будет сформирована из нескольких партий, пусть даже технической необходимости в этом нет. Просто чтобы было, с кем делить ответственность. Или потому, что на этом настаивают западные партнеры. Так, США хотели бы привязать «Слугу народу» к партии «Голос» певца Святослав Вакарчука, чтобы гарантировать неизменность курса Украины на сотрудничество с МВФ и антироссийскую риторику. Вероятно, с партией даже поделятся несколькими не слишком важными должностями в парламенте и исполнительной власти.

              Но эту партию выиграл Игорь Коломойский и другие люди, стоящие за решениями в партии «Слуга народа». Неожиданную, почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню» – Владимиру Зеленскому – президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. А список компонентов, количества и пропорций нужного для этого «желудочного сока» знают люди опытные, вроде того же Коломойского.

              Еще один показательный момент этих выборов – низкая явка. Она самая низкая за всю историю парламентских выборов на Украине. И это не просто показатель затухающего интереса украинцев к политике. Опросы показывают, что все большее их число не связывает свое будущее с Украиной и задумывается об эмиграции.

              Нужен только щелчок – скажем, упрощенное гражданство России для всех украинцев, более агрессивная политика Венгрии в вопросах того же гражданства или создание благоприятных условий для трудоустройства для украинцев в Чехии, Словакии, Румынии. И отток населения снова примет размах бегства, как в 2017 году, когда, по некоторым данным, Украина лишалась своих граждан со скоростью миллион человек в год.

              Власть Порошенко была вредительской для части жителей страны. Но эта власть была о чем-то: о дерусификации, об историческом ревизионизме и тотальном уничтожении среднего класса. Но эта же власть давала некоторые преференции другим жителем – олигархам, а также населению сел и малых городов, которые получили шанс переехать в подешевевшие Киев, Харьков, Одессу и Днепропетровск. Они приехали на места тех миллионов, которые успели выехать из страны в поисках лучшей жизни. В сравнении с ареалом их обитания даже изрядно потрепанные, эти крупные города были блеском в глазах сельской нищеты.

              Власть Владимира Зеленского уже не кажется привлекательной для этих социальных слоев. Не кажется она такой и искателем мира – пока Зеленский не демонстрирует никаких умений, кроме того, в чем он действительно хорош – текстах, видеороликах и выступлениях на публике за все хорошее и против всего плохо. Но о чем в действительности власть «Слуги народа», которая в эти выходные стала безраздельной, мы не знаем до сих пор.


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