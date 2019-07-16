Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

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Китай пугает мир новым экономическим кризисом

Замедление китайской экономики снова пугает мир Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Китайская экономика замедлила квартальный рост всего на пару десятых процента. Однако даже такое снижение вызвало большие опасения среди экономистов. Ведь это самые низкие темпы роста Поднебесной почти за 30 лет. Эксперты полагают, что падение темпов роста Китая может говорить о признаках нового глобального экономического кризиса. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной, и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Украинская пропаганда придумала особый язык для борьбы с Россией

Украина активно придумывает происходящему на востоке страны собственную семантикуФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Украинские власти все активнее вмешиваются в то, как граждане страны должны понимать то или иное явление. На этот раз выпущен целый словарь, который крайне цинично и специфически объясняет происходящее на востоке страны. Как Украина манипулирует военными и политическими терминами и какую типовую ошибку допускает при этом? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...

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Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...

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              Дмитрий Дробницкий

              Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 16 июля 2019, 09:06

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              На фоне бурных политических событий последних недель практически незаметным оказалось известие об успешной посадке японского зонда «Хаябуса-2» на астероид 162173, носящий неофициальное наименование Рюгу. Согласно официальному твиттер-аккаунту миссии, зонд совершилуже вторую «стыковку» с этим космическим телом диаметром менее километра.

              Это само по себе является достижением в области внеземной навигации. Но главное впереди. Автоматическая станция собирается пробурить поверхность Рюгу и доставить на Землю в специальной спускаемой капсуле образцы пород. Причем это будут первые образцы, взятые не с поверхности астероида, а из-под нее. Во время предыдущего сближения с объектом «Хаябуса-2» выстрелил по 162173 снарядом, начиненным пластидом.

              Рюгу не болтается во всем хорошо известном поясе астероидов или поясе Койпера. Этот объект относится к группе так называемых Аполлонов, то есть космических камней, обращающихся по орбитам, близким к земной. Иногда они оказываются ближе к светилу, чем наша планета, иногда дальше. На сегодняшний день таких тел известно более пяти тысяч. Почти наверняка их как минимум вдвое больше. И они рядом. Как показал японский эксперимент, дотянуться до них – дело техники. Точнее, технологии и денег.

              Исходя из сегодняшних астрофизических представлений и экспериментальных данных, такие тела должны состоять из камня, различных металлов и льдов (в том числе, водяного, кислородного, азотного и углекислотного). Так что «драгоценный груз» «Хаябуса-2» вряд ли сильно удивит теоретиков. Зато появится практический опыт транспортировки минералов из одной точки космического пространства в другую. Результаты подрыва поверхности Рюгу тоже будут полезными. Может быть, легче не бурить, а бомбить и собирать обломки.

              Научная ценность миссии очевидна, но ясно, что прокладывается путь и для чего-то большего. Особенно учитывая, что данная миссия не единственная. В мае 2017 года стало известно о планах китайского космического агентства по захвату и транспортировке околоземных астероидов на лунную орбиту с целью использования их минеральных ресурсов для нужд лунных баз. В апреле 2019-го эти сведения получили первое официальное подтверждение. В 2022 году у астероида 2016 HO3 (ему дали имя Камоалева) появится китайский зонд. Предполагается, что он будет назван «Чжен Хэ» в честь знаменитого путешественника и флотоводца Поднебесной. Программа этого космического аппарата практически полностью совпадает с полетным заданием «Хаябуса-2» – добыть минералы и доставить их на Землю.

              Фото: hayabusa2.jaxa.jp

              Камоалева – особенный объект. Он является так называемым квазиспутником Земли. Находясь с нашей планетой в орбитальном резонансе, он достаточно долго (по историческим, но, возможно, не по космическим меркам) будет находиться рядом, двигаясь относительно нас по замысловатой вытянутой орбите. Он ненамного дальше, чем Луна – расстояние до него колеблется от 38 до 100 радиусов лунной орбиты. Такая дальность – не проблема для современного уровня технологий, но для сближения с астероидом необходимо выйти на квазиорбиту Земли.

              В связи с этим совершенно в новом свете предстает миссия китайского лунного аппарата «Чанъэ-4». 3 января 2019 года его спускаемый модуль совершил первую в истории мягкую посадку на обратную сторону нашего естественного спутника, а орбитальный отсек вышел на орбиту не вокруг Луны, а вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Это очень изящное решение. Во-первых, из любой точки этой орбиты обеспечивается постоянная радиосвязь и с Землей, и с обратной стороной Луны. Во-вторых, отработан выход на аналог квазиорбиты ночного светила (аналог, потому что квазиспутники и объекты, находящиеся на орбите вокруг точки Лагранжа L2, – не одно и то же, но с точки зрения ориентации и маневров космических аппаратов задачи решаются сходные).

              Разведкой недр Камоалева полетное задание «Чжен Хэ» не ограничивается. После посещения астероида китайский зонд отправится к комете Эльст-Писарро и оттуда тоже доставит образцы пород. Конечно, на Земле эти породы будут представлять исключительно научный интерес. Большая масса нашей планеты и ее плотная атмосфера являются препятствиями, которые в настоящее время делают транспортировку богатств космоса в наш мир непропорционально дорогой. Даже если бы астероиды были сделаны из чистого золота или высокообогащенной урановой руды, овчинка выделки не стоила бы.

              Совсем другое дело – снабжение лунных баз и орбитальных станций, поднятых над Землей гораздо выше, чем те сотни километров, на которых доживает свои последние годы МКС. В лунном грунте почти нет металлов, не обнаружено воды и других ценных веществ. А вот на астероидах всего этого в достатке. По мере развития группировки зондов-бурильщиков (видимо, и захватчиков-транспортировщиков) доставка сырья с Камоалева, Аполлонов и комет на внеземные форпосты человечества станет делом относительно недорогим и рутинным.

              Когда новая космическая инфраструктура станет достаточно сложной и разветвленной, она потребует присутствия человека. Какими бы совершенными ни были современные автоматические зонды, их длительная и массовая эксплуатация потребует проверок и ремонта. А в этом деле людям пока что равных нет. Телескоп «Хаббл» чинили американские астронавты, а не дистанционно управляемые механизмы. Да и МКС давно бы захирела и превратилась в неуправляемый кусок железа без постоянной работы экипажей. Роботы – дело хорошее, но пока homosapiensих превосходит в обслуживании сложного оборудования. Тот же Илон Маск может сколько угодно доказывать, что будущее – за беспилотными автомобилями, но готовит к старту в космос пилотируемый корабль.

              Именно поэтому во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что делать человеку на Красной планете, пока непонятно, но очевидно, что полет к ней – прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья.

              О китайской космической программе и ее ближайших целях известно лишь то, что в Пекине сочли нужным сообщить широкой общественности. В частности, «горнорудную» миссию «Чжен Хэ» официально подтвердил заместитель руководителя лунной программы (заметим, лунной!) КНР Лю Цзичжун. Кроме того, о запуске собственного аппарата на Марс уже в 2022 году сообщило англоязычное издание TheGlobalTimes, считающееся полуформальным рупором КПК. Как это часто бывает с новостями из Поднебесной, все узнали о строительстве «красного марсохода» лишь тогда, когда он был практически готов.

              Зато о происходящем вокруг космических программ США (как и в 1960-70 гг.) мир узнаёт из открытых сообщений СМИ. Главным средством массовой информации Соединенных Штатов, как известно, является твиттер Дональда Трампа. В начале июня 2019 года он немало удивил общественность, написавв своем микроблоге: «За все те деньги, которые мы тратим на НАСА, агентство не должно говорить о полете на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо более важных вещах, которые мы делаем, включая Марс (частью которого является Луна), оборону и науку!».

              Из слов Трампа можно сделать как минимум два вывода. Во-первых, новая лунная программа США совмещена с марсианской (как китайская лунная программа – с астероидной). Во-вторых, помимо чисто научных целей, американцы всерьез озабочены военной составляющей освоения космоса. 

              Первое время твит 45-го президента США считали очередной выходкой эксцентричного лидера. Телеканал ABCNewsдаже рассказал своим зрителям о том, что космическое агентство после слов хозяина Белого Дома оказалось «в замешательстве». Мол, ну что такое опять? Куда лететь-то? Но вскоре ученые, инженеры и бюрократы НАСА получили вполне официальный разнос от вице-президента Майка Пенса, которому поручено курировать отрасль.

              В менеджменте агентства были проведены очередные кадровые перестановки. Кроме того, 11 июля Пенс заявил: «Если НАСА в настоящее время не в состоянии высадить американских астронавтов на Луну в течение пяти лет, нам следует изменить что-то в организации, а не в цели миссии». Сигнал послан предельно жесткий. Далее расслабленность и прожектерство космического ведомства Белый Дом терпеть не намерен. Сроки жесткие. Сделайте или уходите.

              И если так подгоняют руководство НАСА, можно представить, под каким давлением работают специалисты китайского агентства. Всех торопят по понятной причине – новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо.

              Первое соревнование во внеземелье велось в основном по соображениям престижа. Москва и Вашингтон пытались доказать всему миру преимущества своей политической системы. Само собой, думали и о военной составляющей, но по чисто технологическим причинам она была все же не основной (если не считать самого начального этапа, в ходе которого у сверхдержав появились баллистические ракеты).

              Человечество дотянулось до Луны полвека назад на пределе своих возможностей. Сегодня оно вполне готово к планомерному освоению ближайшего космоса как в военных, так и в гражданских целях. Кто-то скажет, что это опасно и бессмысленно. Но ведь когда-то так говорили и об Арктике, а сегодня здесь идет нешуточная конкуренция оборонных и коммерческих проектов. Ни у кого уже нет сомнений в полезности этого сурового региона. Выигрывают те страны, у кого уже есть серийная техника, разработанная для него.

              Серийную технику для ближайшего внеземелья начинают строить и испытывать прямо на наших глазах. Результаты этой работы проявятся через пару десятилетий, но очевидно, что среди лидеров развития в XXI веке не будет государств, которые не смогли преуспеть в практическом освоении космоса. Во всяком случае, так думают те правительства, которые начали весьма активно подгонять свои профильные ведомства и компании.

              Хотелось бы надеяться, что то же самое происходит и в России. Просто в обстановке строжайшей секретности.


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