28 июня Украина празднует День Конституции – и в качестве «подарка» представители Донецка и Луганска в одностороннем порядке передают Киеву четверых украинских военнопленных. Это первое с 2017 года освобождение пленных стало результатом переговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководителями ДНР и ЛНР, которые состоялись в Минске. Переговоров, которые проходили без ведома и согласия президента Владимира Зеленского.

Список назначенных к передаче пленных вроде бы не велик. Однако, оказавшиеся в нем представители украинской стороны были осуждены в непризнанных республиках на длительные сроки тюремного заключения. Так, Якова Веремейчика судили за применение запрещенных методов ведения войны, Максим Горяинов и Дмитрий Великий получили по пятнадцать лет тюрьмы за «террористическую деятельность», а Эдуард Михеев отбывал двенадцатилетний тюремный срок.

Освобождение этих людей выглядит достаточно весомым поступком. Но, главное, участники минской встречи рассматривают его в качестве пролога для долгожданного массового обмена военнопленными, который постоянно саботировался во времена Петра Порошенко. «Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех на всех. Это целесообразно», – недвусмысленно намекнул на такие планы глава ДНР Денис Пушилин.

Однако это событие, безусловно, следует рассматривать в контексте предвыборной борьбы, которая разгорается в Украине накануне парламентских выборов, назначенных на 21 июля. Выступая в Минске, Виктор Медведчук всячески подчеркивал, что освобождение пленных является результатом его собственных усилий, и не было согласовано с главой украинского государства. «Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», – прямо говорит об этом Медведчук, фактически, упрекая президента в нежелании и неспособности остановить военный конфликт на востоке страны.

Это обвинение станет главным предвыборным козырем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Она претендует на голоса значительной части избирателей Владимира Зеленского, проголосовавших за него именно в надежде на немедленное прекращение войны. Сегодня они явно разочарованы – чем намерены воспользоваться представители «Оппозиционной платформы», которые стараются продемонстрировать украинцам преимущества нормальных рабочих отношений с российской властью.

Так, 12 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, пообещав вступить в прямые переговоры о поставках газа на Украину – что позволило бы на четверть удешевить его цену для конечного потребителя. А сейчас Медведчук содействует освобождению пленных – как бы демонстрируя, что Москва предпочитает иметь дело именно с ним, в обход официальных контактов с киевскими чиновниками. Ведь новый украинский президент также анонсировал предстоящий обмен военнопленными – однако, до сих пор не добился в этом никаких результатов.

Неудивительно, что президент Зеленский сразу же усмотрел в новых минских договоренностях предвыборный пиар своих оппонентов. «Еще раз хочу сказать, что ни разу не общался с Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос возвращения пленных с его стороны только под выборы? Спросите его», – заявил он на брифинге в Киеве, отвечая главе политсовета «Оппозиционной платформы». Причем, было видно, что происходящее вызывает у главы государства заметное раздражение.

И это объяснимо – постоянное давление со стороны «пророссийской» оппозиции подталкивает Зеленского к первым конкретным действиям по преодолению военного конфликта – чтобы не растерять свою популярность у избирателей Юго-Востока Украины. Так, вчера вооруженные силы Украины впервые за несколько лет приступили к отведению войск на Донбассе. Это случилось в районе станицы Луганской, где подразделения ВСУ и ЛНР одновременно отошли от стратегически важного моста, по которому постоянно передвигается поток местных жителей. Причем, за происходящим наблюдали не только представители ОБСЕ, но и командующий Операцией объединенных сил генерал Александр Сырский, который считается ставленником президента Зеленского.

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Этот чисто символический, на первый взгляд, шаг может иметь принципиальное значение. Во времена Порошенко украинская армия, наоборот, стремилась занимать территории «серой зоны», представляя это в качестве выдающихся военных побед – хотя на самом деле каждое такое действие приводило к обострению боевых столкновений. Вполне очевидно, что реальная разрядка на Донбассе будет возможна только после отвода войск на линии соприкосновения – и не исключено, что это стало темой разговора между Зеленским, Меркель и Макроном, которые пообщались во время недавнего европейского турне украинского президента.

Лидеры Франции и Германии недвусмысленно увязывают возобновление переговоров в Нормандском формате с конкретными шагами, направленными на преодоление конфликта – настаивая на том, что это должно стать приоритетом украинской политики. А возвращение российской делегации в ПАСЕ, которое лоббировали именно немецкая и французская стороны, наглядно продемонстрировало Зеленскому, какие настроения преобладают сейчас в Париже и Берлине.

Впрочем, любые шаги в направлении разрядки с Москвой, Донецком и Луганском вызовут негодование у патриотической части электората украинского президента – тем более, что она уже посматривает в сторону новой партии «Голос», созданной под эгидой популярного рок-певца Святослава Вакарчука. А это значит, что Зеленский не станет отказываться от слегка очеловеченной националистической риторики в духе Петра Порошенко – как минимум, до конца выборов, по результатам которых будет понятна новая конфигурация украинской власти, сложившаяся в рамках новой парламентской коалиции.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассчитывает продвинуть на пост нового премьер-министра своего лидера Юрия Бойко. Однако, заочная дуэль между Зеленским и Медведчуком наглядно свидетельствует о том, что «оппозиционеры» пока что не имеют с президентом никаких точек политического соприкосновения, и не сотрудничают даже в самых насущных вопросах.

Это напряжение только возрастет в ходе предвыборной гонки, когда Владимиру Зеленскому будет все сложнее уходить от ответов на прямо поставленные вопросы – включая проблему прекращения войны на Донбассе, отношения с Россией, дискриминационные законы о «декоммунизации» и языке, преследования политзаключенных и расследование резонансных преступлений националистических «активистов».

Пока что глава государства избрал курс на осторожную, умеренную либерализацию общественной жизни. Но весь вопрос в том, насколько оценят его украинские избиратели.