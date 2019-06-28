Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны на Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...

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            Андрей Манчук

            Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

            Андрей Манчук
            политолог
            		 28 июня 2019, 18:20

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            28 июня Украина празднует День Конституции – и в качестве «подарка» представители Донецка и Луганска в одностороннем порядке передают Киеву четверых украинских военнопленных. Это первое с 2017 года освобождение пленных стало результатом переговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководителями ДНР и ЛНР, которые состоялись в Минске. Переговоров, которые проходили без ведома и согласия президента Владимира Зеленского.

            Список назначенных к передаче пленных вроде бы не велик. Однако, оказавшиеся в нем представители украинской стороны были осуждены в непризнанных республиках на длительные сроки тюремного заключения. Так, Якова Веремейчика судили за применение запрещенных методов ведения войны, Максим Горяинов и Дмитрий Великий получили по пятнадцать лет тюрьмы за «террористическую деятельность», а Эдуард Михеев отбывал двенадцатилетний тюремный срок.

            Освобождение этих людей выглядит достаточно весомым поступком. Но, главное, участники минской встречи рассматривают его в качестве пролога для долгожданного массового обмена военнопленными, который постоянно саботировался во времена Петра Порошенко. «Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех на всех. Это целесообразно», – недвусмысленно намекнул на такие планы глава ДНР Денис Пушилин.

            Однако это событие, безусловно, следует рассматривать в контексте предвыборной борьбы, которая разгорается в Украине накануне парламентских выборов, назначенных на 21 июля. Выступая в Минске, Виктор Медведчук всячески подчеркивал, что освобождение пленных является результатом его собственных усилий, и не было согласовано с главой украинского государства. «Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», – прямо говорит об этом Медведчук, фактически, упрекая президента в нежелании и неспособности остановить военный конфликт на востоке страны.

            Это обвинение станет главным предвыборным козырем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Она претендует на голоса значительной части избирателей Владимира Зеленского, проголосовавших за него именно в надежде на немедленное прекращение войны. Сегодня они явно разочарованы – чем намерены воспользоваться представители «Оппозиционной платформы», которые стараются продемонстрировать украинцам преимущества нормальных рабочих отношений с российской властью.

            Фото: Михаил Соколов/ТАСС

            Так, 12 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, пообещав вступить в прямые переговоры о поставках газа на Украину – что позволило бы на четверть удешевить его цену для конечного потребителя. А сейчас Медведчук содействует освобождению пленных – как бы демонстрируя, что Москва предпочитает иметь дело именно с ним, в обход официальных контактов с киевскими чиновниками. Ведь новый украинский президент также анонсировал предстоящий обмен военнопленными – однако, до сих пор не добился в этом никаких результатов.

            Неудивительно, что президент Зеленский сразу же усмотрел в новых минских договоренностях предвыборный пиар своих оппонентов. «Еще раз хочу сказать, что ни разу не общался с Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос возвращения пленных с его стороны только под выборы? Спросите его», – заявил он на брифинге в Киеве, отвечая главе политсовета «Оппозиционной платформы». Причем, было видно, что происходящее вызывает у главы государства заметное раздражение.

            И это объяснимо – постоянное давление со стороны «пророссийской» оппозиции подталкивает Зеленского к первым конкретным действиям по преодолению военного конфликта – чтобы не растерять свою популярность у избирателей Юго-Востока Украины. Так, вчера вооруженные силы Украины впервые за несколько лет приступили к отведению войск на Донбассе. Это случилось в районе станицы Луганской, где подразделения ВСУ и ЛНР одновременно отошли от стратегически важного моста, по которому постоянно передвигается поток местных жителей. Причем, за происходящим наблюдали не только представители ОБСЕ, но и командующий Операцией объединенных сил генерал Александр Сырский, который считается ставленником президента Зеленского. 

            Этот чисто символический, на первый взгляд, шаг может иметь принципиальное значение. Во времена Порошенко украинская армия, наоборот, стремилась занимать территории «серой зоны», представляя это в качестве выдающихся военных побед – хотя на самом деле каждое такое действие приводило к обострению боевых столкновений. Вполне очевидно, что реальная разрядка на Донбассе будет возможна только после отвода войск на линии соприкосновения – и не исключено, что это стало темой разговора между Зеленским, Меркель и Макроном, которые пообщались во время недавнего европейского турне украинского президента.

            Лидеры Франции и Германии недвусмысленно увязывают возобновление переговоров в Нормандском формате с конкретными шагами, направленными на преодоление конфликта – настаивая на том, что это должно стать приоритетом украинской политики. А возвращение российской делегации в ПАСЕ, которое лоббировали именно немецкая и французская стороны, наглядно продемонстрировало Зеленскому, какие настроения преобладают сейчас в Париже и Берлине.

            Впрочем, любые шаги в направлении разрядки с Москвой, Донецком и Луганском вызовут негодование у патриотической части электората украинского президента – тем более, что она уже посматривает в сторону новой партии «Голос», созданной под эгидой популярного рок-певца Святослава Вакарчука. А это значит, что Зеленский не станет отказываться от слегка очеловеченной националистической риторики в духе Петра Порошенко – как минимум, до конца выборов, по результатам которых будет понятна новая конфигурация украинской власти, сложившаяся в рамках новой парламентской коалиции.

            Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассчитывает продвинуть на пост нового премьер-министра своего лидера Юрия Бойко. Однако, заочная дуэль между Зеленским и Медведчуком наглядно свидетельствует о том, что «оппозиционеры» пока что не имеют с президентом никаких точек политического соприкосновения, и не сотрудничают даже в самых насущных вопросах.

            Это напряжение только возрастет в ходе предвыборной гонки, когда Владимиру Зеленскому будет все сложнее уходить от ответов на прямо поставленные вопросы – включая проблему прекращения войны на Донбассе, отношения с Россией, дискриминационные законы о «декоммунизации» и языке, преследования политзаключенных и расследование резонансных преступлений националистических «активистов».

            Пока что глава государства избрал курс на осторожную, умеренную либерализацию общественной жизни. Но весь вопрос в том, насколько оценят его украинские избиратели.


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