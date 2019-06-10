Украина возвращается на родину

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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами - очереди. Подробности...

Россия и Китай – друзья поневоле

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Может ли христианин быть националистом

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            Анна Долгарева

            Украина возвращается на родину

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 10 июня 2019, 19:10

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            В семь лет я узнала, что у меня нет родины.

            Так получилось, что я сначала узнала, что наши победили, причем два раза победили, в гражданской войне и в Великой Отечественной. А потом выяснилось, что пока я училась читать и узнавала новое о своей родине, эта родина как-то закончилась.

            Меня, естественно, никто не спрашивал. Меня даже родители не спросили, где я хочу жить. В результате я пошла в харьковскую школу, где зачем-то изучала неизвестный мне украинский язык и с изумлением слушала, что наши, оказывается, совсем не победили, а вовсе даже наоборот. Причем два раза.

            В похожей ситуации оказались миллионы русских детей и подростков на постсоветском пространстве. Их никто ни о чем не спрашивал, просто была родина – и не стало родины. Понадобилось приспосабливаться к родине новой. Не скажу за всех, но мне лично не понравилось. Кому-то понравилось.

            И в итоге выросли миллионы русских, которым сейчас лет по тридцать, которые много знают о выживании и еще где-то в глубине сердца знают, что у них отняли родину, даже не спросив. А родина, кстати, по этому поводу ничего не сказала. Родина тогда вообще предлагала каждому выживать за себя. Мы выжили, по крайней мере, большинство.

            Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

            Это очень страшно – когда ты еще небольшой человек, невзрослый, когда только-только понял, что у тебя есть родина, а оказалось, что ее нет. Кто не убил память о родине в своем сердце после этого, тот станет сильнее атомной электростанции.

            Годы, впрочем, шли. Четвертованное тело нашей родины оказалось не мертвым, как поначалу казалось, потому что была Россия. Ей, однако, тоже не было дела до выпавших из гнезда своих детей. Великая мать рассудила: кто хочет вернуться под ее крыло, тот пусть проделает большой путь, с препятствиями и квестами, такой путь героя классический, из сказок. Дойдут только упорные. Словно этим дети ее должны были искупить некий первородный грех, но какой грех лежал на тех, кто не отрекался?

            Потом был Крым. И это было чудо: потерянным детям разрешили вернуться к матери. Просто так, нипочему. Как будто мать в девяносто первом сдала его в приют, а теперь забрала обратно. Донбасс решил, что его тоже могут забрать из приюта и радостно замахал руками, закричал, загорлопанил: мама, я здесь! Мама, возьми меня тоже домой!

            Ну, видимо, мама как-то смогла взять домой только одного ребенка, так уж обстоятельства сложились. То есть, конфеты и печенье другому передавала, но не больше.

            А Донбасс 11 и 12 мая 2014 года проголосовал на референдуме, делая все, как Крым, копируя действия того, первого ребенка, которому сказочно повезло. Оказалось, впрочем, что это так не работает. Началась долгая, страшная, затяжная война, и на пятый год она привела к страшному пониманию: кажется, маме все равно. Кажется, нас не берут.

            И вот – указ о российских паспортах для жителей Донбасса, как раз через пять лет. Этот паспорт значит: ты, потерянный ребенок, можешь вернуться к своей матери. Ты теперь не какой-то посторонний, приютский, а ты теперь мамин сын. И теперь все могут вернуться: и те, кто когда-то носил паспорт с серпом и молотом, и те, кто никогда не знал иной родины, кроме приюта, и потерянное поколение тридцатилетних – у которых забрали родину, не спросив, не спросив, не спросив.

            А еще президент, сам президент заявил, что и другие потерянные дети, живущие на Украине, в перспективе, наверное, тоже смогут получить российские паспорта. А потом упростили получение для тех, кто жил на Донбассе и в Крыму раньше, и забрезжила какая-то надежда, что скоро все будет так, как надо – никакого искупления первородного греха, никакого пути героя, а просто мать откроет дом для потерянных своих приютских детей, и все станет так, как надо. Так, как надо.


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