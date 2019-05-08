Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...

Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
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            Евгений Фатеев

            Культура, которая мимо

            Евгений Фатеев
            Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
            		 8 мая 2019, 19:35

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            Настоящее обычно случается немного мимо, немного по недомыслию и недосмотру, очень незаметно. Потом оно вдруг властно является на порог в лице каких-то странных незнакомцев, которые взялись из неведомого «откуда-то». Собственно, настоящее почти всегда оценивается с точки зрения прошлого, эдак странно ретроспективно. Именно так, вхолостую, работает огромный, патронируемый сильными мира сего, подпитываемый большими ресурсами, механизм Большой культуры. Мимо.

            Сегодня у нас в культурной отрасли много всего мимо. Рубрикатор Большой культуры безнадежно устарел. Самое бросающееся в глаза «мимо» – это стойкая неспособность Большой культуры даже заметить культуру сверхмассовую, которую составляют сегодня реклама, дизайн, компьютерные игры и другие культурные жанры, обладающие значительным, едва ли не определяющим влиянием, исключительной эффективностью.

            Если массовая культура все-таки оставляет для потребителя культурного продукта некоторый зазор возможности неучастия, игнорирования, то культура сверхмассовая столь тотальна, что человек вынужден самоопределяться по отношению к ней. Рассмотрим такой низкий культурный жанр, как реклама.

            Будучи изначально нежеланной коммуникацией, в самый момент своего рождения реклама породила и культуру игнорирования себя, культуру игнора. С тех пор началась бесконечная гонка вооружений рекламодателей и потребителей. Пока потребитель проигрывает.

            Реклама сегодня мутирует в «нативную», разрешенную, легальную рекламную «нерекламу». Современная реклама не только паразитирует на Большой культуре, но и создает свой культурный, ментальный синтаксис. Современная реклама ежедневно, ежечасно делает людей. Современная реклама уже становится самостоятельным контентным жанром в Youtube. Уже не кажется абсурдной ситуация, когда приходится посмотреть рекламу прежде чем посмотреть рекламу.

            Фото: Lynx/youtube.com

            Реклама, обоснованная маркетинговой антропологией, порождает очень интересного и непознанного маркетингового человека, у которого уже вовсю формируются новые стандарты потребления, новое потребительское поведение. Мимоходом в маркетингового человека загружаются какие-то ценности. Происходит большая работа на каких-то невероятно поверхностных уровнях поверхностности, ускользая от алкающих оригинальных и необычных объяснений деятелей Большой культуры, выпадая из силового поля интерпретации и осмысления.

            То же самое и с дизайном, который не только «оформляет», но и создает вещный синтаксис, а также эдакую выемку, для которой предполагается уже какой-то другой, новый человек. Таким образом, и дизайн соучаствует в делании человеков. Тьмы низких жанров не замечаются Большой культурой.

            Как выясняется, эти низкие жанры, эти отрасли еще и вопиюще несуверенны. Рекламный рынок, годовой оборот которого составляет уже свыше 7 млрд долларов, в нашей стране почти монополизирован так называемыми сетевиками, подразделениями глобальных игроков. Эти игроки уже не удовлетворяются только столицами, но и устремляются в регионы.

            У нас в Екатеринбурге локальные игроки уже нередко вынуждены конкурировать с BBDO и другими мейджорами, чего раньше не наблюдалось. Очень часто кормильцами иностранного рекламного бизнеса становятся не только иностранные производители, на плечах которых он и вошел в страну, но и государственные компании и даже государственные органы. В итоге именно рекламная отрасль каким-то магическим образом осталась в стороне даже от разговоров об импортозамещении и суверенизации.

            Большая же культура шумит по поводу:

            – театральных постановок, виденных, дай бог, тысячами;

            – книг, читанных в лучшем случае десятками тысяч;

            – фильмов, виденных сотнями тысяч, а если повезет, то парой-тройкой; миллионов

            – видео в Youtube, просмотренных в самых удачных случаях, с разной степенью погружения, десятками миллионов.

            А в это время постоянно, негромко, системно, эффективно кто-то делает людей. Вообще всех. Делает осознанно, управляясь какими-то неведомыми нам целями и ценностями. Пора начать говорить об этом. Хотя бы говорить, хотя бы спорить об этом человекоделании. Иначе совсем скоро мы повстречаемся с новыми незнакомцами. Далеко не для всех эта встреча окажется радостной.


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