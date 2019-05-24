Ковровые блокировки корпорации добра

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Во что превратят Украину либертарианцы

Зеленский считает, что лучше дать первый шанс свежим идеям, чем восьмой шанс – политическим трупамФото: Zuma/ТАСС
К власти на Украине пришли либертарианцы. Точнее, почти пришли: партия Зеленского еще не выиграла выборы, но ее шансы выглядят предпочтительными. Как изменится страна, если ее новое руководство воплотит свои обещания в жизнь? И почему кажется, что такая спорная идеология, какой является либертарианство, подойдет для современной Украины лучше, чем любая другая? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...

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            Игорь Мальцев

            Ковровые блокировки корпорации добра

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 24 мая 2019, 12:00

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            C тех самых пор, как выбирали Трампа, мы наблюдаем картину деконструкции мирового порядка. Вот куда ни плюнь. Правда, есть один нюанс: все началось гораздо раньше, только процессы были разрозненные и не все из них протекали на виду почтенной публики. Особенно потому, что лозунговый шум все еще гремел в ушах лохов, которые называют себя мировой общественностью: Свобода обмена информацией, Свобода предпринимательства, Свобода перемещения капиталов, Банковская тайна, Независимость прессы. Свобода перемещения граждан. Ну, весь этот набор, который тыкали в нос Эсэсэсеру. 

            А потом все это куда-то начало исчезать. Одно за другим. При этом на внедрение в сознание западного человека ощущения, что все хорошо и либеральный порядок никуда не девается, потрачено денег и человеко-часов больше, чем на всю военную кампанию 1939-45 годов. Они ведь до сих пор бубнят, что все в порядке и так надо. В самых скандальных случаях все списывают на борьбу с терроризмом. А в последнее время так и вовсе – просто на интересы страны. Причем, мы знаем эту страну. Она, собственно, одна-единственная, кто может себе позволить разрушить базовые свободы и на этом еще и заработать. 

            Ведь как красиво разыграли комбинацию по уничтожению банковской тайны – или это прошло мимо ваших ушей?

            В 2008 году Генрих Кибер, клерк компьютерного центра крупного финансового института LGT в Лихтенштейне  предложил  BND – Федеральной службе разведки Германии – продать за  5 млн евро диски с базами данных – 1400 счетов граждан Германии, несколько сотен счетов граждан Швейцарии и Великобритании. Германия потребовала от 14 банков мира раскрыть, куда уходили и откуда приходили деньги немецких граждан со счетов в LGT. Банкиры смеялись ровно три месяца. Но когда Германия заявила, что закроет у себя все их отделения и корсчета, дрогнули и сдались.

            А потом была операция, которую провернули от имени гордых собой журналистов – 11,5 миллионов документов «Панамского дела», а на деле расправой над понятием юридической тайны. Потому что никакого «журналистского расследования» не было, а было воровство базы данных фирмы Mossack Fonseca. С тех пор сотни тысяч госслужащих следят за тем, чтобы какая-нибудь пенсионерка в Дюссельдорфе не положила себе на карту неучтенный нал в размере 100 евро и называют это все «борьбой с отмыванием денег». Ну, и конечно – терроризм. Не забывайте про борьбу с терроризмом. 

            Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

            Будем считать, что банковскую тайну порушили немцы. Но как тогда быть с тем фактом, что зарабатывают на этом все равно американцы? И еще прекрасный инструмент под названием SWIFT, который отключается тем странам, которых в данный момент США считают врагами и террористами. А ведь такой удобный финансовый инструмент – все им радостно начали пользоваться – буквально все. Еще и приговаривали – вот почему некоторые глупые страны (обычно начинается на Р) не могут создать ничего подобного – а все потому что тоталитаризм, нищета и скрепы. 

            А потом демократы начали проигрывать выборы и мы с удивлением (вообще-то нет) стали свидетелями того, как бывшие светочи свободы слова и независимой журналистики превратились в рупоры партийной пропаганды – да еще и такой, что газете «Правда» не снилось.

            Нынче они готовятся к кампании 2020 года и к уничтожению свободы слова приступили уже всемирные высокотехнологичные площадки – Facebook, Twitter и так далее – они блокируют уже не просто фейковые новости, а реальных активистов и политических и медийных персонажей, чье мнение может пошатнуть веру избирателя в истинность нового маркситстко-ленинского учения. Как бы оно нынче не называлось.  Блокируют навечно таких персонажей, как Майло Яннопулос – и прочих с миллионами подписчиков. Только за то, что они громко и ярко оппонируют диктатуре добра. Потому что, как говорили ранние российские парламентарии, «демократия это власть демократов».  

            И опять все та же схема – по всему миру распространяется – конечно же, добровольно и радостно – очередная американская технология, и все рады золотому веку обмена информацией.

            А потом начинаются ковровые блокировки. И цензура. Даже после этого московские жители, из наших провинциальных про-американцев, рассказывали нам – «ну, не может быть такого, чтобы отключили SWIFT для российских пользователей». И так радостно, заливисто смеялись. А потом американцы отключили от SWIFT Иран. И вдруг выясняется, что американские корпорации, особенно из числа самых независимых и в самом прямом смысле демократичных и продвинутых, на которые смотрит весь мир, как на икону новой экономики, готовы выполнять любое пожелание американского правительства и спецслужб.

            Последний (но точно не последний) пример – корпорация добра Google по запросу правительства просто отключает китайскую корпорацию Huawei от своих сервисов. При этом Huawei – одна из самых крупных компаний по производству смартфонов и ее продукция, так же, как и Google, распространена по всему миру. И ее телефоны на андроиде покупают те, кто не хочет пользоваться, например, iPhone, а это миллионы людей.

            Американские спецслужбы обвинили корпорацию Huawei в том, что ее оборудование занимается шпионажем, затем взяли в заложники топ-менеджера компании прямо на территории третьей страны, и далее – вот эти блокировки.

            Вряд ли Huawei – контора белая и пушистая, но когда выясняется, что продукция Apple и соцсети – все как на подбор американские – шпионят за населением всего мира, эта информация остается просто информацией. Без последствий. Почему? А потому что могут.

            Но что тут важно для нас? Понимать, что нынче нет никаких сдерживающих рамок типа призрачных мечт, что «никто не посмеет отключить SWIFT, Windows, Google и далее по всему списку», когда будет такая политическая или экономическая необходимость. И надо не разговоры разговаривать, а делать свое. Или хотя бы не чморить то, что уже сделано – например гениальный дуровский Telegram.


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