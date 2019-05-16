«Народ-Богоносец» и «Сияющий град на холме»

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-Богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-Богоносец» - это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...

Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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            Андрей Бабицкий

            «Народ-Богоносец» и «Сияющий град на холме»

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 16 мая 2019, 19:30

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            Телеведущий Владимир Познер поставил в один ряд идею американской исключительности и концепт русского «народа-Богоносца», имея в виду, что это равные по своей этической природе явления. Как всякий человек либеральных взглядов, играющий в объективность, он поместил в негативный контекст американскую теорию «града на холме», являющегося примером идеального общественного устройства, ибо, как сказано в Евангелии: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы».

            Большая часть наших свободомыслящих соотечественников не имеет обыкновения сомневаться в том, что американцам действительно удалось построить идеальную общественную систему. Познер явно стремится к тому, чтобы его отличали от большинства единомышленников.

            Между тем, только человек с очень поверхностным образованием может считать протестантскую и православную этику труда, лежащую в основе представлений американцев и россиян об исполнении замысла Божьего о человеке и его предназначении, эквивалентными вещами. Они так далеко отстоят друг от друга, что их сближение принципиально невозможно. Хотя сегодня это уже не так очевидно, американский капитализм имеет протестантские корни, о чем писало множество исследователей.

            Самой известной работой на эту тему является книга философа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Несмотря на то, что в ней есть спорные и слабые места, главная идея этого исследования остается неопровержимой.

            Отличительным свойством переселенцев в Северную Америку стал предельный рационализм. Французский мыслитель и политик, автор известного труда «Демократия в Америке» Алексис де Токвиль характеризовал их следующим образом: «Их строго пуританское происхождение, их исключительно коммерческие привычки, даже территория, которую они населяют, как представляется, отвращает их умы от преследования наук, литературы и искусства, близость Европы, которая позволяет им пренебрегать этими преследованиями, не впадая в варварство, тысячи особых причин, из которых я смог указать только на самые важные, направляют ум американцев на чисто практические цели. Его страсти, его желания, его образование, его окружение  кажется, всё объединилось для направления усилий уроженца Соединённых Штатов по направлению к земле». Токвиль правда считал, что вера  входит в противоречие с прагматизмом пуритан.

            Фото: «Мартин Лютер в кругу реформаторов»

            Тем не менее, земное призвание человека, согласно представлениям переселенцев в Новую Англию – убедить окружающих в своей богоизбранности. Это можно сделать, демонстрируя личный успех, который в Америке стал паттерном сложившейся человеческой судьбы. Недаром для американцев одним из основополагающих национальных мифов является сюжет о человеке, сумевшем с самых низов пробиться наверх, благодаря упорному труду и приумножению личного достояния.

            Вебер пишет, что ценность времени для пуритан измеряется количеством денег, которые способен извлечь из него человек, добывающий хлеб насущный в поте лица своего. Любопытно, что в первой четверти ХХ века глава американской Компартии Джей Лавстон объяснил невозможность социалистической революции в США ростом прочности американского капитализма. Неприкосновенность частной собственности, императивность извлечения прибыли и напряженный труд в земной жизни как конечная цель – этими ценностями стянута в единую и очень сильную теорию пуританская по своей родословной идея смысла истории, направляемой Господом.

            «Народ-Богоносец», которого Познер, как следует из его пассажа, терпеть не может – это отсылка к представлениям славянофилов прошлого века. Едва ли сегодня можно говорить о том, что они сохранили свою первозданную чистоту – в настоящем «русская идея» не считает необходимым навязывать себя другим народам: кто хочет, сам будет черпать из нее все ему необходимое. Тем не менее, убежденность православного человека в том, что его вера и принципы в большей степени соответствуют замыслу Божьему о человеке, нежели в иных христианских конфессиях – это нормально. В этом смысле мы действительно остаемся «народом-Богоносцем».

            Однако трудовая этика в православии в сравнении с протестантизмом ставит значительное число ограничений по роду деятельности; по дозволенности извлечения прибыли; по труду во имя удовлетворения греховных страстей. Она предписывает бережно относиться к сотворенной Господом реальности и пренебрегать личным успехом, если он не направлен на добрые дела.

            Проще говоря, в своей деятельности христианин должен руководствоваться стремлением исполнить Божественное предназначение, следовать правилу «возлюби ближнего, как самого себя», а следовательно не навреди ему своим трудом, который должен быть общественно-полезным и социально значимым. Предприниматель поступает правильно, когда занимается богоугодным делом, даже если оно не способно принести ему сколько-нибудь серьезную прибыль. Необходимость добывать хлеб насущный – это земное послушание: человек не является собственником тварного мира, последний отдан ему Богом во временное управление.

            Самое серьезное отличие от протестантской этики – это принцип смирения, которое является главной добродетелью человека. Дело христианина – трудиться, а будет ему дарован успех или нет, решает Господь. На все воля Божья.

            Таким образом, речь идет о двух абсолютно разных позициях, которые принципиально несхоже видят мир и роль человека в нем. Протестантизм склонен более к ветхозаветной трактовке и поэтому пытается устроить царствие Божие на земле. Для православия характерна неотмирность, точное знание о том, что земной путь – это лишь кратковременный отрезок, и душа не должна привязывать себя к мирским вещам так, как будто они незыблемы и вечны.

            Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-Богоносец» – это совсем неплохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце.


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