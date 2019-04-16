Пожар в любом крупном историческом храме – это второе по частоте после богослужений событие, которое может там произойти. С некоторых пор – как концерты стали там делать и выставки – третье. Не являющееся символом ровным счетом ничего кроме того, что любой горючий материал может сгореть. Особенно старое дерево, особенно если не соблюдать технику безопасности.

Каждый раз когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать что разглядывает плоды его восстановления в лучшем (с точки зрения «историчности») случае в 19-ом веке, а то и лет 50 назад, а то и полгода. И гений места – он не столько в стенах, сколько в любви и творчестве, с которыми этот храм сначала построили, а потом множество раз восстанавливали/ремонтировали. А более всего – он во взгляде смотрящего.

Вспоминаю Собор в Ипре, где после почти полного уничтожения в Великую Войну на местах горгулий и изображений святых по фронтону и карнизам пустили танки, пушки, медсестер и солдат – живых, раненых и умирающих. И поверьте, впечатление он производит не меньшее, чем любой другой собор, где восстановление после очередной катастрофы произошло точно и аккуратно по архивным записям.

Вспоминаю Морской Собор в Кронштадте, восстановленный из небытия вот уж точно и аккуратно и производящий впечатление сокрушительное и возвышенное.

Ничего не произошло сколько-нибудь страшного, непоправимого и символического. Особенно в сравнении с трагедиями Ипра и Кронштадта. Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним. Дух – в людях. А не в камнях, как бы давно они на одном месте не лежали.

Источник: Блог Глеба Кузнецова