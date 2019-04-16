Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз, когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать, что разглядывает плоды его восстановления в лучшем случае в 19-ом веке. И гений места – он не столько в стенах, сколько во взгляде смотрящего. Подробности...

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            Глеб Кузнецов

            Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

            Глеб Кузнецов
            политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            		 16 апреля 2019, 09:28

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            Пожар в любом крупном историческом храме – это второе по частоте после богослужений событие, которое может там произойти. С некоторых пор – как концерты стали там делать и выставки – третье. Не являющееся символом ровным счетом ничего кроме того, что любой горючий материал может сгореть. Особенно старое дерево, особенно если не соблюдать технику безопасности.

            Каждый раз когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать что разглядывает плоды его восстановления в лучшем (с точки зрения «историчности») случае в 19-ом веке, а то и лет 50 назад, а то и полгода. И гений места – он не столько в стенах, сколько в любви и творчестве, с которыми этот храм сначала построили, а потом множество раз восстанавливали/ремонтировали. А более всего – он во взгляде смотрящего.

            Вспоминаю Собор в Ипре, где после почти полного уничтожения в Великую Войну на местах горгулий и изображений святых по фронтону и карнизам пустили танки, пушки, медсестер и солдат – живых, раненых и умирающих. И поверьте, впечатление он производит не меньшее, чем любой другой собор, где восстановление после очередной катастрофы произошло точно и аккуратно по архивным записям.

            Вспоминаю Морской Собор в Кронштадте, восстановленный из небытия вот уж точно и аккуратно и производящий впечатление сокрушительное и возвышенное.

            Ничего не произошло сколько-нибудь страшного, непоправимого и символического. Особенно в сравнении с трагедиями Ипра и Кронштадта. Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним. Дух – в людях. А не в камнях, как бы давно они на одном месте не лежали.

            Источник: Блог Глеба Кузнецова


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