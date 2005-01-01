Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Взгляд
11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
Разделы

Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
Перейти а раздел…

США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Задержание Ассанжа связали с усилением давления США на Латинскую Америку
            Эквадор объяснил решение об отказе Ассанжу в убежищеПесков возразил Лукашенко про «выкручивание рук» БелоруссииОпрос на Украине показал превосходство Зеленского над ПорошенкоПутин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
            Эксперт рассказал о незавидной участи Ассанжа после арестаРоссийский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии из-за КрымаШарий рассказал об агонии ПорошенкоЕС заблокировал запрос России в ВТО по холоднокатаному прокату
            Симоньян после задержания Ассанжа объявила о победе всемирного лицемерияВассерман: Нынешним оккупантам Одессы стоит учесть опыт 75-летней давностиСоловьев объяснил американскому эксперту слова Тимошенко про «дебать некого»В воронежском ГУ МВД не придали значения словам матери водителя, задавившего курсанта МЧС

            Главная тема


            Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

            громкое дело


            Сноуден дал оценку задержанию Ассанжа

            «обнаглели до такой степени»


            Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы

            особый случай


            Соцсети гневно отреагировали на оправдания матери сбившего курсанта МЧС воронежца

            Видео

            бывший олигарх


            Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

            «Решающий выбор»


            Кремль отреагировал на предвыборные плакаты с Путиным на Украине

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            лидерство в машиностроении


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?


            Андрей Манчук

            Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

            Андрей Манчук
            политолог
            		 11 апреля 2019, 13:58

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            За считанные дни до второго тура президентских выборов на Украину пришел Путин. Его изображения развешены сегодня во всех крупных городах страны, их распространяют по всем подъездам на красочной обложке газеты, официальный тираж которой составляет четыре миллиона экземпляров. По иронии судьбы эту грандиозную пиар-кампанию российского президента организовало самое антироссийское правительство в украинской истории.

            Билборды, которые стали сейчас главной темой обсуждения постсоветского интернета, были подготовлены предвыборным штабом Петра Порошенко и одобрены непосредственно президентом. Российский лидер изображен на них лицом к лицу со своим украинским визави, в сопровождении лаконичной надписи: «21 апреля. Решающий выбор». А это как бы подразумевает, что в день голосования украинцам придется выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Путиным – под которым очевидно подразумевается лидирующий во всех социологических опросах кандидат Владимир Зеленский.

            Эта массированная рекламная кампания с участием Путина по-настоящему шокировала даже украинцев, которые привыкли к предвыборному безумию своих кандидатов. Для начала: действия президентских пиарщиков грубо нарушают сразу две нормы предвыборного закона – он требует испрашивать предварительное согласие у размещенного на политической рекламе лица и в принципе запрещает использовать в ней изображения иностранных граждан.

            Конечно, жители Украины давно привыкли к тому, что власть с особым цинизмом игнорирует законодательство. Однако попытки выставить Зеленского пророссийским политиком откровенно нелепы – поскольку он явно не имеет с Путиным ничего общего, кроме имени.

            Шоумен из Кривого Рога всегда последовательно поддерживал Евромайдан и АТО, дружески общается с генсеком НАТО, расточает комплименты «американской» и.о. министра Ульяне Супрун, собирается назначить на пост генпрокурора еще одну гражданку США Марту Борщ, а также требует привлечь Вашингтон и Лондон к прямым переговорам относительно будущего Донбасса.

            Фото: Анна Марченко/ТАСС

            Но дело не только в этом. Сам факт того, что образ предельно демонизированного националистической пропагандой Путина распространяется по всей Украине по инициативе украинского президента, выглядит сюрреализмом даже в глазах его профессиональных политических агитаторов. Одна из них, блогер-«порохобот» Ольга Симсон, даже посчитала скандальную рекламу провокацией штаба Зеленского и публично обратилась к советнику Петра Порошенко Юрию Бирюкову с требованием немедленно снять путинские портреты. Мэр областного центра Черкассы Анатолий Бондаренко пообещал немедленно демонтировать в своем городе эти «аморальные» билборды. А патриотическая журналистка Екатерина Золотарева назвала случившееся «дичайшим самострелом» президентской команды. И заключила: «Нет такого дна, которого не могли бы пробить президентские технологи и пиарщики».

            Что же касается остальных украинских комментаторов, то они откровенно потешались над инициативой провластных пиарщиков. Известный оппозиционный адвокат Андрей Портнов иронично заметил, что согласно логике Порошенко тридцать процентов украинских избирателей, которые голосовали в первом туре за кандидата Зеленского, отдали свои голоса российскому президенту. А вероятное поражение президента, которое ожидается социологами по итогам следующего этапа голосования (если этому не помешают «непредвиденные обстоятельства» в виде фальсификаций и провокаций), автоматически станет победой Владимира Путина. Что поставит украинских патриотов в совсем уже неудобное положение.

            Шутки шутками, но следует констатировать – за последние годы украинская власть действительно превратилась в эффективного и энергичного пиар-агента российского лидера. Президент Порошенко, который в прежние, домайдановские, времена угодливо расшаркивался перед Путиным во время его официальных встреч с украинскими чиновниками и развернул в России кондитерский бизнес, попытался создать из своего кремлевского коллеги символ абсолютного зла, в буквальном смысле запугивая им украинцев.

            В результате киевская пропаганда обрушивалась на Путина в ежедневном режиме, постепенно превращая его в злое божество местного националистического пантеона, и наделяла своего врага поистине сверхчеловеческими чертами – обвиняя российского президента во всех проблемах и бедах своей страны.

            Увы, Петр Порошенко явно не учил в советском вузе диалектику Гегеля – и не учел, что этот оголтелый черный пиар может в итоге сработать против него самого. Основная часть населения Украины, которое полностью разочаровано властью, настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них были бы вполне готовы увидеть в качестве этой альтернативы самого Владимира Путина.

            А раз так, отчаянная кампания президентских технологов скорее работает в актив кандидата Зеленского, обеспечивая ему поддержку известной части колеблющегося «пророссийского» электората, который в основном проголосовал в первом туре за Александра Вилкула и Юрия Бойко. Хотя, следует повториться: это не дает повода говорить о каких-то прокремлевских симпатиях самого «Кандидата Зе», или же маячащего за его спиной олигарха Игоря Коломойского – который выступил в 2014 году одним из главных спонсоров одиозных националистических «добробатов».

            Стоит напомнить: предвыборная кампания Петра Порошенко началась в декабре 2018 года с пафосного лозунга «Геть від Москви!», который тоже красовался тогда на всех билбордах страны, а заканчивается тем, что ее улицы увешаны путинскими портретами. Конечно, Банковая наверняка настроена вести борьбу до конца, зубами хватаясь за ускользающую из рук власть – и может пойти ради нее буквально на все.

            Однако пока дело идет к тому, что человек по имени Владимир может оказаться во главе Украины. И это будет самым комичным завершением антипутинского джихада Петра Порошенко, который войдет в историю как главный украинский пиарщик Путина.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

            Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
            Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Салют из Москвы нормальным людям Одессы

            Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
            В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
            Обсуждение: 20 комментариев

            Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

            Антон Любич, экономист
            На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Россия будет прирастать Арктикой

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
            Обсуждение: 27 комментариев

            Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            Андрей Бабицкий, журналист
            Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
            Обсуждение: 130 комментариев

            30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

            Дмитрий Родионов, политолог
            За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
            Обсуждение: 31 комментарий

            У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

            Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
            В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Почему Мексика никогда не станет Украиной

            Никита Коваленко, политический обозреватель
            Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............