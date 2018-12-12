Россия единым махом смешала все карты США

После ввода войск в Сирию Россия совершила уже второй шаг, который кардинально меняет правила игры в международных отношениях. Только теперь она вступила на территорию, которую США считают зоной своих исключительных интересов и где остальные страны не имеют права на военно-политические комбинации.

Российский военный десант высадился в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара, расположенном неподалеку от Каракаса. Хотя десант – это, наверно, громко сказано. В столицу Венесуэлы переброшена группа российских военнослужащих. По сообщениям агентства Reuters, которое ссылается на неназванного американского чиновника, ее численность составляет 99 военнослужащих. Второй самолет доставил 35 тонн груза, которые, по информации все тех же СМИ, необходимы для обеспечения нужд российского подразделения. Любопытно, что по пути самолеты, вылетевшие с аэродрома Чкаловский, сделали остановку в Сирии.

Реакция США и подотчетной Вашингтону Организации американских государств последовала незамедлительно. Американский Конгресс включил ускоренную процедуру для рассмотрения законопроекта о борьбе с «влиянием» Москвы в Боливарианской Республике. Согласно документу, американский госсекретарь должен будет в течение месяца представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством», а вышеупомянутая Организация американских государств так и вовсе назвала визит российских специалистов «военным вторжением».

По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, некоторые высокопоставленные представители администрации США заявили, что «не потерпят вмешательства враждебных иностранных держав в дела Западного полушария». А Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой Хуана Гуайдо, заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.

Я боюсь, что Москва едва ли прислушается к требованиям американских политиков, несмотря на их предельно жесткую и крайне недружелюбную тональность. Не для того вся эта довольно шумная и загадочная операция затевалась. У России есть все правовые основания для военного присутствия в Венесуэле.

В 2001 году обе страны подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Собственно, и в Сирии российский военный контингент находится в соответствии с аналогичным межгосударственным договором. Это лишает Вашингтон какой бы то ни было возможности обвинить Москву в нарушении суверенитета Венесуэлы и потребовать принятия соответствующей резолюции Советом Безопасности ООН.

В этой истории много темных пятен, которые, похоже, ее авторы специально оставили для заинтересованных лиц. Зачем для обеспечения группы из 95 человек потребовалось 35 тонн груза, не совсем ясно. Хотя очевидно, что такой вопрос возникает автоматически. Для чего в состав группы включены военнослужащие сил спецназначения, обязанностью которых является выполнение боевых задач? Весь этот туман напущен явно для того, чтобы многократно усилить эффект довольно скромной, если иметь в виду количество военных, операции. Думаю, что Министерство обороны сознательно не раскрывает ее деталей, чтобы Вашингтон продолжал теряться в догадках относительно целей миссии.

За термином «военно-техническое сотрудничество» может скрываться что угодно. Перечень проблем, которые решаются в таком взаимодействии, при желании сторон окажется очень разнообразным. Это и охрана стратегических объектов и государственных деятелей, и консультации в сфере кибернетической безопасности, и услуги по подготовке военнослужащих. В общем, какой вопрос ни возьми, он окажется пригоден для включения в список.

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Что здесь по-настоящему важно? Вашингтон, очень серьезно подставивший своих европейских союзников, поторопившихся признать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, так и не сумел хоть как-то повлиять на положение дел в этой стране. Мадуро лишь укрепляет свои позиции, и сюжет начинает окукливаться, превращаясь в аналог уже ставшего анекдотом многолетнего призыва-требования-утверждения «Асад должен уйти».

До прибытия российских военных Белый дом всерьез рассматривал план военной интервенции. Трамп делал полунамеки на эту тему, хотя прямое американское военное вмешательство все же скорее не предполагалось. Скорее всего, для вторжения была бы использована одна из стран-сателлитов США в Латинской Америке, граничащих с Венесуэлой. Например, Колумбия. Теперь о намерениях одним махом решить проблему замены Мадуро на Гуайдо силовым путем можно забыть.

Мировое сообщество, надо полагать, хорошо помнит созданный Грузией в августе 2008 года казус белли, которым стала гибель российских миротворцев, оборонявших рубежи Цхинвала под огнем грузинской артиллерии и танков. Ни одному латиноамериканскому государству, покорному воле США, не захочется проверять терпение России.

Таким образом, очень малой ценой Россия единым махом смешала все карты США, которые до минувших выходных полагали, что у них все еще есть инструменты воздействия на ситуацию в Венесуэле. Теперь этих инструментов нет. Совсем. Москва сделала ход для сохранения венесуэльского суверенитета, как до этого совсем другими силами она сумела удержать суверенитет Сирии. От того в грозных требованиях американских политиков слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности.