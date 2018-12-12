Россия единым махом смешала все карты США

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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
120 лет назад в небольшом мегрельском селе Мерхеул, что нависает с гор над Сухумом, родился Лавренти Павлес дзе Бериа. Человек, вошедший в российскую и советскую историю под русифицированным вариантом имени, фамилии, бренда и мема – Лаврентий Павлович Берия. Этот человек сыграл колоссальную роль в истории России. Но об одном из его важнейших шагов очень мало кто знает. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...

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            Андрей Бабицкий

            Россия единым махом смешала все карты США

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 29 марта 2019, 09:30

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            После ввода войск в Сирию Россия совершила уже второй шаг, который кардинально меняет правила игры в международных отношениях. Только теперь она вступила на территорию, которую США считают зоной своих исключительных интересов и где остальные страны не имеют права на военно-политические комбинации.

            Российский военный десант высадился в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара, расположенном неподалеку от Каракаса. Хотя десант – это, наверно, громко сказано. В столицу Венесуэлы переброшена группа российских военнослужащих. По сообщениям агентства Reuters, которое ссылается на неназванного американского чиновника, ее численность составляет 99 военнослужащих. Второй самолет доставил 35 тонн груза, которые, по информации все тех же СМИ, необходимы для обеспечения нужд российского подразделения. Любопытно, что по пути самолеты, вылетевшие с аэродрома Чкаловский, сделали остановку в Сирии. 

            Реакция США и подотчетной Вашингтону Организации американских государств последовала незамедлительно. Американский Конгресс включил ускоренную процедуру для рассмотрения законопроекта о борьбе с «влиянием» Москвы в Боливарианской Республике. Согласно документу, американский госсекретарь должен будет в течение месяца представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством», а вышеупомянутая Организация американских государств так и вовсе назвала визит российских специалистов «военным вторжением».

            По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, некоторые высокопоставленные представители администрации США заявили, что «не потерпят вмешательства враждебных иностранных держав в дела Западного полушария». А Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой Хуана Гуайдо, заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.

            Я боюсь, что Москва едва ли прислушается к требованиям американских политиков, несмотря на их предельно жесткую и крайне недружелюбную тональность. Не для того вся эта довольно шумная и загадочная операция затевалась. У России есть все правовые основания для военного присутствия в Венесуэле.

            Фото: MOD Russia/Global Look Press

            В 2001 году обе страны подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Собственно, и в Сирии российский военный контингент находится в соответствии с аналогичным межгосударственным договором. Это лишает Вашингтон какой бы то ни было возможности обвинить Москву в нарушении суверенитета Венесуэлы и потребовать принятия соответствующей резолюции Советом Безопасности ООН.

            В этой истории много темных пятен, которые, похоже, ее авторы специально оставили для заинтересованных лиц. Зачем для обеспечения группы из 95 человек потребовалось 35 тонн груза, не совсем ясно. Хотя очевидно, что такой вопрос возникает автоматически. Для чего в состав группы включены военнослужащие сил спецназначения, обязанностью которых является выполнение боевых задач? Весь этот туман напущен явно для того, чтобы многократно усилить эффект довольно скромной, если иметь в виду количество военных, операции. Думаю, что Министерство обороны сознательно не раскрывает ее деталей, чтобы Вашингтон продолжал теряться в догадках относительно целей миссии.

            За термином «военно-техническое сотрудничество» может скрываться что угодно. Перечень проблем, которые решаются в таком взаимодействии, при желании сторон окажется очень разнообразным. Это и охрана стратегических объектов и государственных деятелей, и консультации в сфере кибернетической безопасности, и услуги по подготовке военнослужащих. В общем, какой вопрос ни возьми, он окажется пригоден для включения в список.

            Что здесь по-настоящему важно? Вашингтон, очень серьезно подставивший своих европейских союзников, поторопившихся признать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, так и не сумел хоть как-то повлиять на положение дел в этой стране. Мадуро лишь укрепляет свои позиции, и сюжет начинает окукливаться, превращаясь в аналог уже ставшего анекдотом многолетнего призыва-требования-утверждения «Асад должен уйти».

            До прибытия российских военных Белый дом всерьез рассматривал план военной интервенции. Трамп делал полунамеки на эту тему, хотя прямое американское военное вмешательство все же скорее не предполагалось. Скорее всего, для вторжения была бы использована одна из стран-сателлитов США в Латинской Америке, граничащих с Венесуэлой. Например, Колумбия. Теперь о намерениях одним махом решить проблему замены Мадуро на Гуайдо силовым путем можно забыть.

            Мировое сообщество, надо полагать, хорошо помнит созданный Грузией в августе 2008 года казус белли, которым стала гибель российских миротворцев, оборонявших рубежи Цхинвала под огнем грузинской артиллерии и танков. Ни одному латиноамериканскому государству, покорному воле США, не захочется проверять терпение России.

            Таким образом, очень малой ценой Россия единым махом смешала все карты США, которые до минувших выходных полагали, что у них все еще есть инструменты воздействия на ситуацию в Венесуэле. Теперь этих инструментов нет. Совсем. Москва сделала ход для сохранения венесуэльского суверенитета, как до этого совсем другими силами она сумела удержать суверенитет Сирии. От того в грозных требованиях американских политиков слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности.


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