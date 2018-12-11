Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...

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            Екатерина Соколова

            Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

            Екатерина Соколова
            политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
            		 27 марта 2019, 11:50

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            Очень раздражают некоторые политические аналитики, расписывавшиеся в том, что никогда не понимали, - чем открытое правительство занималось - и потому туда ему и дорога. У нас, конечно, национальный род аналитики «Я Пастернака не читал, но скажу», но мне это почему-то кажется стыдным. Ну уж если ты аналитик, можно ж было хоть разок ролик на 5 минут посмотреть – такие были на одноименном сайте, или указ соответствующий пролистать. 

            Как ни относись к Михаилу Абызову (хотя башка у этого парня устроена совершенно удивительным образом, это было круто наблюдать), к его бизнесам...

            Во-первых, мы еще не знаем, правда ли нас всех порадует политический шлейф этого дела, а он, как мне кажется, будет.

            Во-вторых, тем, для кого загадочным было целеполагание открытого правительства, предлагаю для начала перечитать статью «Демократия и качество государства. Владимир Путин о развитии демократических институтов в России». А потом «майский указ» 2012 г. № 601.

            Не стану спорить, многое не удалось. Российская общественная инициатива не стала таким уж change.org и не смогла остановить какой-нибудь «пакет Яровой». Открытые данные – кто в лес, кто по дрова. Боролись мы тогда за указ о развитии конкуренции, что мол развитие конкуренции, а не борьба с ветряными монополиями – ключевая задача ФАС России и одна из задач для отраслевых ведомств. Ну вот указ вышел, а этот тезис про развитие конкуренции теперь используется до подрыва рыболовной отрасли. Много там было всяких разочарований. 

            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

            Но если честно оглянуться назад, изменилось так многое, во многом благодаря тому, что Абызов и открытое правительство постоянно создавали это давление. Что экспертов надо в любую серьезную тему втягивать, учитывать позиции. Все эти общественные советы, советы потребителей, экспертные советы, просто разные рабочие группы, общественные слушания, оценка регулирующего воздействия. Кто бы знал, с каким вообще треском экспертный совет вписывали в Регламент Правительства.

            Электронные услуги, МФЦ. В декабре 2012 года американская эксперт рассказывала чиновникам из регионов, занимавшихся открытостью, как устроена работа с обращениями. «У нас регламент» – говорили российские чиновники. – «30 дней». «Как так» – удивлялась американка. – «Те, кто к нам обращаются, наши основные заказчики, я должна ответить за сутки». И тогда мы внимали отдельные практики (Москва, Татарстан, Якутск, Калуга), тиражировали их в регионах. А теперь Инцидент-менеджмент – это уже норма.

            В 2013 году мы собирали по крупицам все эти народные бюджеты, партисипаторные бюджеты. Показывали, что они муниципалитетам позволяют делать, как улучшать среду и т.д. Маялись с ограничениями в бюджетном кодексе и все такое. А теперь вот – партисипаторный бюджет в моде. 

            Тогда Абызов носился с эффективностью управления, он вообще за многое хватался. Организовал обучение современным управленческим практикам министров и замминистров. Из этого проекта много всего потом интересного выросло, включая обновление губернаторское. 

            И много всего еще. Поменялось вообще все сознание чиновников, в очень значительной части. 

            Я была начальником отдела внедрения механизмов открытого правительства в субъектах Российской Федерации, референтом Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство» с 2012 по 2016 гг. И для меня лично 4 года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что было куча классных идей и проектов и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много.

            В общем, как бы там ни было. Открытое государственное и муниципальное управление, принцип открытого правительства, – это очень круто. И не стоит торопиться вбивать в него осиновый кол, просто потому, что арестовали бывшего министра или вы просто не стали разбираться, а в чем там вообще дело.

            Источник: Блог Екатерины Соколовой


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