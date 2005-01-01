От суперуказа к суперполитике

Политика, власть, управление – это прежде всего целеполагание: куда идти и кого мы способны увлечь за собой?

До сих пор российское политическое целеполагание было в основном государствоцентричное. Начиная с целей построения фундамента социалистической экономики и укрепления обороноспособности в плане первой пятилетки. Индустриализация, коллективизация, удвоение ВВП, «совершенствование социальной политики», ну и редкие переложения в понятные слоганы, вроде «Догнать и перегнать Америку».

Все это борьба, соревнование, субъектом в которой выступает страна, государство. Это цели, описанные бюрократическим языком для административной машины. Люди не видят себя частью цепочки производства ВВП, не поднимают тосты за его удвоение.

И «увлекает» такое целеполагание, как правило, лишь бюрократию, да и то скорее по необходимости, по долгу службы. Мобилизация ресурсов под такие цели неминуемо затруднена, а нередко и доходит до прямого принуждения вплоть до вариантов вроде БАМЛАГа.

Такая мобилизация требует большого административного аппарата, который контролирует выполнение плана на каждом шаге (отсюда знаменитое «ручное управление») и в случае чего все-таки выполнит поручение, а значит, и больших издержек на его содержание.

В этом плане указ президента от 7 мая № 204, который даже в СМИ окрестили «суперуказом», – очень нестандартный для российской управленческой культуры документ.

Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Пусть родители живут долго, пусть дети будут успешны, занимаясь любимым делом.

Почти невероятно, что в первых строках государственного документа говорится о возможностях самореализации человека.

В XXI веке государственный аппарат не может эффективно справляться со всем многообразием вызовов и задач, с новыми требованиями общества. Мобилизация государственных ресурсов для развития экономики и социальной сферы – модель недостаточно эффективная.

В эпоху «умной толпы», когда для успеха проектов мы обращаемся к краудфандингу и краудрайзингу, добиться прорыва в экономическом развитии, в инновациях, в качестве социальных услуг и инфраструктуре невозможно без участия гражданского общества, без социального капитала.

Никакое прорывное развитие без развития и реализации человеческого капитала невозможно. Это и есть основной ресурс XXI века.

И, можно сказать, впервые российская система госуправления настолько четко говорит, что цель – компетентный, образованный, успешный, инициативный, довольный своей жизнью человек. А все остальное – только средства.

В России, как и в большинстве стран бывшего Восточного блока, гражданские ресурсы очень ограниченно работают даже в экономике. Сбережения мы предпочитаем делать в валюте, на депозитах или вкладываясь в недвижимость. В работающих активах – акциях, ценных бумагах, страховых инвестиционных инструментах – в России, по подсчетам, менее 20% сбережений. Между тем в США, напротив, только 14% сбережений в пассивах, остальные частные средства реинвестируются в экономику.

«Суперуказ», как и многие решения за последнее время, направлен на активизацию гражданского общества, на усиление его роли в развитии.

Этот курс прослеживался и в запуске платформы «Россия – страна возможностей», изменившей социальную динамику, динамику социальных лифтов. И в новых принципах выделения президентских грантов социально ориентированным НКО. И во внимании к добровольчеству. И даже в конкурсах благоустройства городской среды на основе народного голосования.

Указ продолжает эту линию на активизацию энергии общества для улучшения страны и качества жизни.

В экономике ставка сделана на то, чтоб интенсифицировать частную инициативу, самозанятость, собственный инвестиционный потенциал и инновации. Это другой тип мобилизации сил для развития.

Вовлечение общества в изменение страны требует высокого уровня доверия к президенту и институтам. В нынешней конфигурации национального большинства, при значительной убежденности граждан в достигнутой стабильности (выше 80% граждан, согласно опросам) это вполне возможно.

Еще одна важная особенность указа, что делает его инновационным для нашей управленческой традиции, это то, что он один. Нет характерных для нас узких ведомственных границ ответственности.

Первым таким документом, сломавшим управленческие шаблоны, стал декабрьский указ о развитии конкуренции, оставшийся почти не замеченным СМИ. Между тем этот документ стал революционным.

Он обсуждался и готовился несколько лет. Но каждое отраслевое ведомство уверяло, что не в его задачах развивать конкуренцию, например, в образовании, здравоохранении, транспортных услугах, что за конкуренцию пусть отвечают Минэкономразвития России и Антимонопольная служба.

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И только этот указ расставил точки над i. Без конкуренции невозможно говорить о развитии отраслей. А значит, это общая задача.

Майский «суперуказ» о целях национального развития построен в логике проектного управления, на основе лучших современных практик.

Есть основные цели. Они определены через измеримые и достижимые показатели. Причем так, что, делая этот промежуточный шаг к одному показателю, получаешь наибольший эффект для достижения общей цели. И все шаги связаны друг с другом, работают на общий результат.

При этом есть понимание, что достижение цели зависит от факторов в различных отраслях и требует межведомственного взаимодействия.

Если мы хотим увеличения продолжительности жизни, это не только по ведомству Минздрава России проходит. Потому что надо улучшать экологию, а значит, и внедрять современные экологические стандарты в промышленности. Надо сократить смертность на дорогах. А это зависит и от качества полотна, и от безопасности движения. Надо улучшать условия труда, пенсионное обеспечение и т. д.

Указ очень сдержанный, в нем нет заоблачных целей. Он даже более осторожен и расчетлив, чем «майские указы» 2012 года. Тут все показатели вполне достижимые – с учетом имеющихся трендов и наработок. За пять лет, с 2007 по 2012 год, продолжительность жизни россиян выросла на два года, а за следующие пять лет – на три. Ничего нет нереального в том, что к 2024 году она вырастет еще на пять. Это просто лучший сценарий.

Внедряется метод «бережливой поликлиники» – становится легче пройти диспансеризацию, не надо сидеть в очереди с пришедшими из-за болезни. Принимается новая программа безопасности дорожного движения. Внедряются новые методы лечения и диагностики. Все это уже может дать искомый результат.

Похоже, установка президента была не обманывать ожиданий, не формировать в обществе разочарования.

Когда-то, сократив сроки ответа заявителю до восьми дней, правительство Москвы осознало, что это требует изменения всех регламентов работы.

Так и этот «суперуказ» потребует серьезной перестройки и в ориентациях, и в процессах работы органов власти. Он, возможно, потребует иной роли аппарата правительства и вице-премьеров как своеобразного проектного офиса, который контролирует результат, не позволяет отклоняться в сторону, а не занимается «ручным управлением» процессами.