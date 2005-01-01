От суперуказа к суперполитике

Взгляд
15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
Разделы

Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Крымский мост открыли на полгода раньше срокаФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
Перейти а раздел…

Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового кабинета министров. Подробности...

От суперуказа к суперполитике

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...

Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Киев предложил обменять главу РИА «Новости Украина» на шпиона
          Порошенко прокомментировал открытие Крымского мостаЕС недоволен открытием Крымского мостаПутин отказался говорить о санкциях с Меркель и МакрономВыяснилось, почему Россия передумала по поводу визы для «разоблачителя допинга»
          МИД в ответ на слова Климкина призвал не слушать «всяких дураков»Назван срок начала поставок газа по «Северному потоку – 2»Украинскую чиновницу уволили из-за песни Марии ЗахаровойКиев объяснил суть «подрывной деятельности» РИА «Новости Украина»
          Западные СМИ назвали Крымский мост символом победы ПутинаРогозина отстранили от решений по армейскому строительствуВ Сети бурно отреагировали на открытие Крымского мостаДалай-лама оценил Ленина

          Главная тема


          США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

          «подводный спецназ»


          В Крыму рассказали о судьбе боевых дельфинов ВМС Украины

          непризнанные республики


          Волкер придумал оправдание отказу посещать ДНР и ЛНР

          «У всех свои ценности»


          Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию

          «отстреляться, отскочить»


          Доброволец «Инженер» рассказал об излюбленной тактике в ЧВК «Вагнера»

          провалы пентагона


          Перечислены безумные расходы США на бесполезные военные программы (видео)

          прорыв в энергетике


          В России создается реактор на замену атомным

          взлет и падение


          Оскорбленные украинки разоблачили русофоба-попрошайку

          огромный подземный океан


          В Солнечной системе появился кандидат номер один на наличие внеземной жизни

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          удар по евроатлантизму


          Дмитрий Дробницкий: Мы наблюдаем очередной этап распада глобального миропорядка

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?


          Екатерина Соколова

          От суперуказа к суперполитике

          Екатерина Соколова
          политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
          		 15 мая 2018, 18:05

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Политика, власть, управление – это прежде всего целеполагание: куда идти и кого мы способны увлечь за собой?

          До сих пор российское политическое целеполагание было в основном государствоцентричное. Начиная с целей построения фундамента социалистической экономики и укрепления обороноспособности в плане первой пятилетки. Индустриализация, коллективизация, удвоение ВВП, «совершенствование социальной политики», ну и редкие переложения в понятные слоганы, вроде «Догнать и перегнать Америку».

          Все это борьба, соревнование, субъектом в которой выступает страна, государство. Это цели, описанные бюрократическим языком для административной машины. Люди не видят себя частью цепочки производства ВВП, не поднимают тосты за его удвоение.

          И «увлекает» такое целеполагание, как правило, лишь бюрократию, да и то скорее по необходимости, по долгу службы. Мобилизация ресурсов под такие цели неминуемо затруднена, а нередко и доходит до прямого принуждения вплоть до вариантов вроде БАМЛАГа.

          Такая мобилизация требует большого административного аппарата, который контролирует выполнение плана на каждом шаге (отсюда знаменитое «ручное управление») и в случае чего все-таки выполнит поручение, а значит, и больших издержек на его содержание.

          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

          В этом плане указ президента от 7 мая № 204, который даже в СМИ окрестили «суперуказом», – очень нестандартный для российской управленческой культуры документ.

          Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Пусть родители живут долго, пусть дети будут успешны, занимаясь любимым делом.

          Почти невероятно, что в первых строках государственного документа говорится о возможностях самореализации человека.

          В XXI веке государственный аппарат не может эффективно справляться со всем многообразием вызовов и задач, с новыми требованиями общества. Мобилизация государственных ресурсов для развития экономики и социальной сферы – модель недостаточно эффективная.

          В эпоху «умной толпы», когда для успеха проектов мы обращаемся к краудфандингу и краудрайзингу, добиться прорыва в экономическом развитии, в инновациях, в качестве социальных услуг и инфраструктуре невозможно без участия гражданского общества, без социального капитала.

          Никакое прорывное развитие без развития и реализации человеческого капитала невозможно. Это и есть основной ресурс XXI века.

          И, можно сказать, впервые российская система госуправления настолько четко говорит, что цель – компетентный, образованный, успешный, инициативный, довольный своей жизнью человек. А все остальное – только средства.

          В России, как и в большинстве стран бывшего Восточного блока, гражданские ресурсы очень ограниченно работают даже в экономике. Сбережения мы предпочитаем делать в валюте, на депозитах или вкладываясь в недвижимость. В работающих активах – акциях, ценных бумагах, страховых инвестиционных инструментах – в России, по подсчетам, менее 20% сбережений. Между тем в США, напротив, только 14% сбережений в пассивах, остальные частные средства реинвестируются в экономику.

          «Суперуказ», как и многие решения за последнее время, направлен на активизацию гражданского общества, на усиление его роли в развитии.

          Этот курс прослеживался и в запуске платформы «Россия – страна возможностей», изменившей социальную динамику, динамику социальных лифтов. И в новых принципах выделения президентских грантов социально ориентированным НКО. И во внимании к добровольчеству. И даже в конкурсах благоустройства городской среды на основе народного голосования.

          Указ продолжает эту линию на активизацию энергии общества для улучшения страны и качества жизни.

          В экономике ставка сделана на то, чтоб интенсифицировать частную инициативу, самозанятость, собственный инвестиционный потенциал и инновации. Это другой тип мобилизации сил для развития.

          Вовлечение общества в изменение страны требует высокого уровня доверия к президенту и институтам. В нынешней конфигурации национального большинства, при значительной убежденности граждан в достигнутой стабильности (выше 80% граждан, согласно опросам) это вполне возможно.

          Еще одна важная особенность указа, что делает его инновационным для нашей управленческой традиции, это то, что он один. Нет характерных для нас узких ведомственных границ ответственности.

          Первым таким документом, сломавшим управленческие шаблоны, стал декабрьский указ о развитии конкуренции, оставшийся почти не замеченным СМИ. Между тем этот документ стал революционным.

          Он обсуждался и готовился несколько лет. Но каждое отраслевое ведомство уверяло, что не в его задачах развивать конкуренцию, например, в образовании, здравоохранении, транспортных услугах, что за конкуренцию пусть отвечают Минэкономразвития России и Антимонопольная служба.

          И только этот указ расставил точки над i. Без конкуренции невозможно говорить о развитии отраслей. А значит, это общая задача.

          Майский «суперуказ» о целях национального развития построен в логике проектного управления, на основе лучших современных практик.

          Есть основные цели. Они определены через измеримые и достижимые показатели. Причем так, что, делая этот промежуточный шаг к одному показателю, получаешь наибольший эффект для достижения общей цели. И все шаги связаны друг с другом, работают на общий результат.

          При этом есть понимание, что достижение цели зависит от факторов в различных отраслях и требует межведомственного взаимодействия.

          Если мы хотим увеличения продолжительности жизни, это не только по ведомству Минздрава России проходит. Потому что надо улучшать экологию, а значит, и внедрять современные экологические стандарты в промышленности. Надо сократить смертность на дорогах. А это зависит и от качества полотна, и от безопасности движения. Надо улучшать условия труда, пенсионное обеспечение и т. д.

          Указ очень сдержанный, в нем нет заоблачных целей. Он даже более осторожен и расчетлив, чем «майские указы» 2012 года. Тут все показатели вполне достижимые – с учетом имеющихся трендов и наработок. За пять лет, с 2007 по 2012 год, продолжительность жизни россиян выросла на два года, а за следующие пять лет – на три. Ничего нет нереального в том, что к 2024 году она вырастет еще на пять. Это просто лучший сценарий.

          Внедряется метод «бережливой поликлиники» – становится легче пройти диспансеризацию, не надо сидеть в очереди с пришедшими из-за болезни. Принимается новая программа безопасности дорожного движения. Внедряются новые методы лечения и диагностики. Все это уже может дать искомый результат.

          Похоже, установка президента была не обманывать ожиданий, не формировать в обществе разочарования. 

          Когда-то, сократив сроки ответа заявителю до восьми дней, правительство Москвы осознало, что это требует изменения всех регламентов работы.

          Так и этот «суперуказ» потребует серьезной перестройки и в ориентациях, и в процессах работы органов власти. Он, возможно, потребует иной роли аппарата правительства и вице-премьеров как своеобразного проектного офиса, который контролирует результат, не позволяет отклоняться в сторону, а не занимается «ручным управлением» процессами.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

          Эдуард Биров, журналист
          Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового кабинета министров. Подробности...

          Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
          Обсуждение: 17 комментариев

          Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          «Вот за это я и ненавижу русских!»

          Сергей Лукьяненко, писатель
          Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

          Антон Любич, экономист
          При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
          Обсуждение: 31 комментарий

          Только русский будет праздновать День Победы

          Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
          Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
          Обсуждение: 47 комментариев

          Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

          Виктория Федотова, журналист
          Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
          Обсуждение: 58 комментариев

          Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

          Антон Крылов, журналист
          Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
          Обсуждение: 489 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............