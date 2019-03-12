Украинский национализм выдыхается

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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Как и зачем меняется структура российской армии

Сухопутные войска активно меняют свою структуруФото: Юрий Смитюк/ТАСС
США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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            Сергей Худиев

            Украинский национализм выдыхается

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 19 марта 2019, 10:18

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            Как сообщает Левада-центр, «больше половины украинцев стали хорошо относиться к России». Опросы, проведенные этой социологической службой совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), показывают, что с ноября 2018 г. доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%.

            Это постепенное потепление – для кого-то хорошая, а для кого-то очень плохая новость. Для нас – хорошая. Мы можем работать над дальнейшим снижением враждебности, это имеет смысл.

            Но обратим внимание на то, что эти результаты в некотором смысле неожиданны. Медиапространство Украины заполнено совершенно определенной мифологией, в которой России и русским отводится роль архизлодеев, это послание настойчиво возвещается из каждого утюга, при частных беседах в Сети легко встретить горячечных патриотов – часто с русскими фамилиями, которые на чистом русском языке излагают все ту же картину мира, в которой свободолюбивые европейские украинцы спасают Европу от гнусных монгольских орд под восхищенными взглядами всего цивилизованного мира. В политическом пространстве Украины явно преобладают люди, выражающие ту же мифологию и публично состязающиеся в патриотизме.

            Но, судя по данным опроса, эта мифология постепенно выдыхается. Контраст между героически фэнтезийным миром пропаганды, где неумирающие эпические герои останавливают несметные полчища орков, и реальным миром, где близкое окружение президента обворовывает (очевидно, с его ведома и согласия) собственную армию, оказывается слишком уж резким.

            Националисты, конечно, воспринимают такое развитие общественных настроений с глубоким огорчением. То, что политическое руководство России остается у жителей Украины непопулярным, не может служить для националистов утешением.

            Фото: Zuma/ТАСС

            «Мы не против народа, мы против правительства» – это лозунг, выражающий имперское сознание, за ним стоит воля к созданию и поддержанию надплеменных общностей.

            Для национализма, наоборот, важна именно враждебность к соседнему народу, а не к правительству. Без толку, что люди плохо относятся к властям соседней страны – если в них нарастают пагубное примиренчество в отношении рядовых граждан. 

            Для националистического проекта важна враждебность не к текущей российской власти – а именно к России как к вековечному врагу, вне зависимости от текущих властей, и к русским как к народу культурно, исторически и даже биологически чуждому, «финно-монголам», которые «украли» имя Руси. Не власти, а именно россияне как таковые наделяются обобщающе-негативными чертами в патриотической риторике – взять хотя бы недавнее интервью бывшего президента страны Виктора Ющенко, в котором он говорит «россиянин не любит свободы, не любит волю».

            Россия и Украина в националистическом контексте не пребывают в конфликте сейчас – они всегда, всю историю были в конфликте, о чем говорит, например, горячее желание Вятровича провести «закон о деколонизации», согласно которому с карты Украины будут стерты названия не только советской, но и царской эпохи.

            Характерна склонность к образам из фэнтезийной литературы и кино, к которым часто прибегают в таких случаях: русские – это «орки» (образ из трилогии Толкина), которые живут за «стеной» (образ из «Игры Престолов»). Там, за восточной границей – нечто абсолютно чужое, ненавистное и враждебное, источник экзистенциальной угрозы, представители радикально другой – «ордынской» цивилизации, которые не имеют и не могут иметь ничего общего с европейскими украинцами. Это те самые враждебные «они», на фоне которых выстраивается националистическое «мы».

            В этом отношении украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ничего – ни смысла жизни, ни идентичности, ни общих переживаний, ни даже лозунгов. Можно будет, конечно, попробовать переключиться на поляков как запасной объект ненависти. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта».

            И вот в этом контексте хорошее отношение, заявленное уже большинством опрошенных жителей Украины к россиянам, – это провал всего националистического проекта. Он не может обеспечить приверженности граждан Украины к своему главному убеждению и переживанию – ненависти к России и ее людям. Украинцы, как и россияне, оказываются обычными людьми, которые предпочитают иметь нормальные отношения с соседями.

            Есть люди и политические силы, которым важна вражда – они ей питаются, строят на ней свои планы, живут в ней, как в родной стихии. Им важно, чтобы русские и украинцы относились друг к другу как можно хуже. И есть люди, которым (на уровне простых граждан) важно примирение. На стороне вражды играют украинские националисты и глубоко презирающие их, но использующие их в своих целях американские политики, которым важно обеспечить как можно более глубокий психологический и культурный развод между двумя народами.

            Риторика украинских националистов легко вызывает в россиянах ответную язвительность и презрение, но надо помнить, что такая реакция работает на наших врагов. Мы играем на стороне примирения – и важно не подыгрывать своим врагам. Необходимо разграничивать политическую элиту, отношения с которой еще какое-то время останутся плохими, и народ, по отношению к которому недопустимы выражения злорадства или высокомерия. Украина переживает время, напоминающее наши ранние 90-е – безоглядной влюбленности в Запад и надежд, которые не сбудутся.

            Это время неизбежно пройдет – а что останется неизменным, так это наше соседство, культурная, религиозная, языковая близость, экономическая заинтересованность друг в друге. У наших стран и народов есть будущее – давайте уже сегодня думать о нем.


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