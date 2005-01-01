Мир на глазах теряет «американскую мечту»

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев вынужден реагировать на страхи шведов перед РоссиейФото: facebook.com/RusEmbassySweden/
Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон грата?  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

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«Очередная» российская катастрофа отменяется

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            Ирина Алкснис

            Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 15 марта 2019, 09:58

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            Ситуация дошла до того, что история с «Боингом» и скандал с поступлением богатеньких американских деток за взятки в самые престижные вузы уже не вызывают удивления.

            «Да со Штатами давно все понятно, – цинично усмехаются люди. – Была когда-то такая великая страна, была да вся вышла».

            И не возразишь особо, потому что приходящие чуть ли не каждый день новости не оставляют пространства для разночтений.

            Ну да, крупнейшая в мире авиакорпорация так нахимичила со своим новейшим Boeing 737 Мax, что убила за полгода в двух катастрофах 350 человек, а теперь еще и упирается, отказываясь признавать свою вину. Ну да, оказывается, хваленая американская система образования на самом деле коррумпирована сверху донизу и страдает ровно теми же пороками, за которые десятилетиями обличалось отечественное образование.

            А что, у кого-то оставались какие-то иллюзии на этот счет?

            Фото: Horst Mahr/Global Look Press

            Да всем, за исключением совсем уж наивных, все давно стало понятно. И с американской эффективностью – с ее дичайшими распилами в многие миллиарды и даже триллионы долларов. И с американской свободой слова, когда в борьбе с неугодным президентом спустили в канализацию свою репутацию самые почтенные медиа Штатов, опустившись до прямой лжи. И с уважением к другим политическим взглядам – с травлей даже не внешних, а внутриполитических оппонентов и со сносом памятников. И с технологической продвинутостью – в виде неуклонной инфраструктурной деградации и неспособности даже поддерживать достижения, созданные в прошлую эпоху, не то что развивать их (если кто не в курсе, за страшные калифорнийские пожары и, как следствие, гибель десятков людей несет ответственность знаменитый энергетический гигант Pacific Gas & Electric Corp.).

            Продолжать этот список можно долго.

            На этом фоне коррупция в образовательной сфере выглядит прямо-таки второстепенной мелочью, просто очередным штришком в общей картине неуклонно наступающего упадка и утраты грандиозных достижений без преувеличения великой американской цивилизации.

            Обсуждать эту тему можно с самых разных сторон. Например, невозможно не замечать знаковое сходство многих текущих американских процессов с теми, что развивались в СССР на излете его существования. А это естественным образом заставляет, держа в памяти советский пример, размышлять о том, куда там приведут аналогичные события за океаном.

            Впрочем, среди вполне закономерного любопытства и местами даже злорадства, испытываемых многими людьми по поводу того, что давний геополитический конкурент в данный момент наступает ровно на те же грабли, что и наша страна 30–40 лет назад, есть и другие чувства – тревога, а у некоторых, включая автора, даже грусть.

            Причины тревоги вполне понятны. Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете.

            Что же касается грусти – хотя кому-то это может и показаться странным – то с ней тоже все довольно просто.

            На протяжении более века США были путеводной звездой и образцом для подражания практически для всего мира, и в значительной степени вполне заслуженно. Советский Союз, кстати, тоже выступал в подобной роли, хотя и в более узких рамках.

            Но Америке, увы и ах, мы в этом смысле точно проиграли, потому что сами ей завидовали и подражали, равнялись на нее, брали с нее пример, пытались догнать и перегнать.

            Часто можно услышать мнение, что подобная ориентация на другую страну неправильна, нездорова и даже опасна. Сермяга в таком подходе действительно есть.

            Но есть в этом феномене и обратная сторона, которая проявляется все отчетливее. Мир вступил в очень сложный, неприятный и опасный период распада сложившегося порядка вещей. Те или иные процессы деградации и упадка, цивилизационного и социального отката наблюдаются в большинстве стран мира, футурологи предсказывают возвращение «темных веков» на новом витке социального расслоения и жестко регламентированного доступа к благам.

            И в этой ситуации мир на глазах теряет «землю обетованную», образец для подражания, американскую мечту.

            Частенько говорят, что современная Россия в довольно большом ряде моментов (от госуслуг до вайфая в метро) превзошла Запад просто потому, что она не воспроизводила западные реалии, а создавала у себя собственные идеализированные представления о нем. И во многих отношениях они оказались лучше того, что выступило для них лекалом.

            И вот теперь этот объект для подражания – пусть во многом иллюзорный и до неадекватности идеализированный – исчезает. И теперь на любую проблему и вызов, на любой общественно-государственный порок возникает искушение махнуть рукой и сказать: да ладно, во всем мире то же самое – вы на Штаты посмотрите, там все куда хуже.

            А в нынешние времена больших проблем и регрессивных тенденций это тем более соблазнительно, потому что дает повод принять ухудшения как должное и не пытаться их преодолеть. Куда уж нам, сиволапым, если уж даже у американцев вон что творится.

            Так что пока Штаты будут – или не будут – что-то делать и решать со своими системными проблемами и провалами, России придется искать ответ на вопрос: на что мы будем ориентироваться, к чему стремиться и с чего брать пример, когда привычный объект нашего «догнать и перегнать» исчезает на глазах?

            И хватит ли у нас сил, желания, драйва создать собственную внутреннюю цель и мечту, к которой мы и пойдем дальше, не оглядываясь на прежний объект подражания?


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