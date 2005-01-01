Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причём, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. А мне, иммигранту, это хорошо заметно.

Если разрешить норвежцам парковку на пустыре, то машины непременно выстроятся более или менее стройными рядами, несмотря на отсутствие разметки. (В этом норвежцы противоположны израильтянам).

Когда норвежцы решают, например, создать у себя в районе общество грибников или шахматный клуб, то непременно избирают председателя и членов правления, назначают ответственных за различные сферы деятельности и проводят общие собрания не реже раза в год. Вместо того, чтобы неформально «скидываться» на нужды клуба, на собраниях учреждают членские взносы, а правление отчитывается о сборах в бюджет и расходовании средств из него.

Это может показаться излишней бюрократией, но с тех пор, как я в первые годы в стране отсмеялся по поводу «выборов в правление клуба настольных игр», идея проводить такие выборы представляется мне всё более привлекательной. Например, я ни разу не стал свидетелем разборок в родительском чате при школьном классе. Здесь и чатов-то родительских нет, потому что общий чат на толпу народа – это жутко неэффективно.

Подход с довольно высоким уровнем формализма работает лучше, чем «как-нибудь разберёмся и договоримся». Правила, написанные словами, лучше подразумеваемых. Обсуждаемое вслух распределение ответственности лучше, чем невысказанные ожидания. Членские взносы и прозрачный бюджет лучше, чем «скидываться» по каждому случаю.

Норвежцы с детства учатся участвовать в организованной деятельности, распределять обязанности, проводить демократические процедуры. В школе все классы, начиная с четвёртого (это девятилетние дети), избирают двоих представителей в ученический совет. Это совещательный орган при директоре, который участвует, в числе прочего, в выработке правил поведения в школе.

Когда старшеклассники заканчивают школу в возрасте 18–19 лет, то им предстоит важное испытание: организовать свой собственный выпускной, для которого покупают и украшают старенький автобус. Для этого приходится собирать деньги – чаще всего путём организации ярмарки-барахолки в выходные. Представители всех школ решают общие для выпуска этого года вопросы, такие, как дизайн костюма выпускника.

И ещё один важный момент, который я здесь понял. Чтобы демократия работала, недостаточно уметь проводить голосование. Нужна ещё такая важная штука, как готовность подчиниться воле большинства, даже оказавшись в меньшинстве. Исполнять правила, даже когда не согласен с ними. Не саботировать принятое большинством голосов решение, даже если голосовал против. Не устраивать раскол и не плести интриги против тех, кто получил мандат доверия.

Именно благодаря этому типичное норвежское домоуправление может, например, установить домофон или заключить коллективный договор с провайдером интернета, и это решение не будет заблокировано двумя жильцами, которые категорически против такой траты средств.

Как вам? Хотели бы так жить или, наоборот, вас это отталкивает?

Источник: Блог Алексея Фельдгендлера