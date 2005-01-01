Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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США призвали для атаки на Мадуро тени убитых Каддафи и Чаушеску

Сенатор Марко Рубио хочет напугать Мадуро судьбой ЧаушескуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Давление США на Венесуэлу приобретает все более грубые формы. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал в своем «Твиттере» ряд фотографий, прямо направленных на запугивание президента Николаса Мадуро, – Каддафи, Норьеги и Чаушеску. Подборка, сделанная Рубио, дискредитирует американских политиков сильнее тысячи слов. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причём, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...

С победой контреволюции, господа и товарищи

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          Алексей Фельдгендлер

          Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

          Алексей Фельдгендлер
          программист, предприниматель (Осло)
          		 27 февраля 2019, 11:20

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          Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причём, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. А мне, иммигранту, это хорошо заметно.

          Если разрешить норвежцам парковку на пустыре, то машины непременно выстроятся более или менее стройными рядами, несмотря на отсутствие разметки. (В этом норвежцы противоположны израильтянам).

          Когда норвежцы решают, например, создать у себя в районе общество грибников или шахматный клуб, то непременно избирают председателя и членов правления, назначают ответственных за различные сферы деятельности и проводят общие собрания не реже раза в год. Вместо того, чтобы неформально «скидываться» на нужды клуба, на собраниях учреждают членские взносы, а правление отчитывается о сборах в бюджет и расходовании средств из него.

          Это может показаться излишней бюрократией, но с тех пор, как я в первые годы в стране отсмеялся по поводу «выборов в правление клуба настольных игр», идея проводить такие выборы представляется мне всё более привлекательной. Например, я ни разу не стал свидетелем разборок в родительском чате при школьном классе. Здесь и чатов-то родительских нет, потому что общий чат на толпу народа – это жутко неэффективно.

          Подход с довольно высоким уровнем формализма работает лучше, чем «как-нибудь разберёмся и договоримся». Правила, написанные словами, лучше подразумеваемых. Обсуждаемое вслух распределение ответственности лучше, чем невысказанные ожидания. Членские взносы и прозрачный бюджет лучше, чем «скидываться» по каждому случаю.

          Фото: Erlend Aas/Reuters

          Норвежцы с детства учатся участвовать в организованной деятельности, распределять обязанности, проводить демократические процедуры. В школе все классы, начиная с четвёртого (это девятилетние дети), избирают двоих представителей в ученический совет. Это совещательный орган при директоре, который участвует, в числе прочего, в выработке правил поведения в школе.

          Когда старшеклассники заканчивают школу в возрасте 18–19 лет, то им предстоит важное испытание: организовать свой собственный выпускной, для которого покупают и украшают старенький автобус. Для этого приходится собирать деньги – чаще всего путём организации ярмарки-барахолки в выходные. Представители всех школ решают общие для выпуска этого года вопросы, такие, как дизайн костюма выпускника.

          И ещё один важный момент, который я здесь понял. Чтобы демократия работала, недостаточно уметь проводить голосование. Нужна ещё такая важная штука, как готовность подчиниться воле большинства, даже оказавшись в меньшинстве. Исполнять правила, даже когда не согласен с ними. Не саботировать принятое большинством голосов решение, даже если голосовал против. Не устраивать раскол и не плести интриги против тех, кто получил мандат доверия.

          Именно благодаря этому типичное норвежское домоуправление может, например, установить домофон или заключить коллективный договор с провайдером интернета, и это решение не будет заблокировано двумя жильцами, которые категорически против такой траты средств.

          Как вам? Хотели бы так жить или, наоборот, вас это отталкивает?

          Источник: Блог Алексея Фельдгендлера


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