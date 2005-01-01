Защита отечества – это не носки в форме танка

По поводу 23 февраля позвольте мне, как обычно, занять позицию «ни с кем не согласна» и поставить один простой вопрос.

Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому неприменимо. Кто защищал – пол в данном случае не важен. Поэтому «поздравляем всех дорогих мужчин» – это абсурдиум!

Но мне совершенно не нравится противоположная затея – «давайте в этот день насуем мужчинам в панамку и покажем, что они никакие не защитники». Во-первых, получается, что у вас все опять крутится вокруг мужчин. Во-вторых, при чем тут повседневная жизнь? Вроде бы речь про отечество.

А что интересно было бы обсудить: как понимать саму идею «защиты отечества» сейчас, в 2019. Что это для нас всех значит. Ну например.

В самой предельной ситуации – пойдем ли мы на фронт, если будет война, и отпустим ли наших близких?

В ситуациях более лайтовых: вступимся ли мы за отечество в дискуссии, где кто-нибудь будет орать про «совковую ****рашку»?

Как вообще сейчас устроены отношения с «отечеством» и что оно для нас такое – в мире, где трансформируется понятие суверенитета и размываются многие границы?

Нуждается ли вообще отечество в защите? То есть что мы должны своей стране, а чего не должны?

Как отделить «отечество» от «государства» и надо ли? И всегда ли надо?

Я ни от кого ничего не требую и не говорю, как отвечать на эти вопросы. Мне просто кажется, что вот это – супер интересные темы для разговора 23 февраля. А не носки, свернутые в форме танка.