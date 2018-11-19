Рано или поздно мы признаем, что скучаем по 90-м

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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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          Анна Долгарева

          Рано или поздно мы признаем, что скучаем по 90-м

          Анна Долгарева
          журналист, поэт, военный корреспондент
          		 13 февраля 2019, 12:04

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          Мне шесть лет. На дворе девяносто четвертый. Папа – инженер-ракетчик, переставший получать зарплату, мама беременна вторым ребенком. На столе у нас обычно вареная картошка и квашеная капуста с дедушкиного огорода. В принципе, меня это особо не беспокоит: если с подсолнечным маслом, то вкусно. Но по телевизору рекламируют «Баунти», и я грущу, что никогда не узнаю, что такое райское наслаждение.

          – Ммм… «Баунти» – райское наслаждение, – говорят счастливые люди в телевизоре.

          Я стою, завороженно следя за ними.

          Папа хватает меня за руку, тащит в коридор, резко говорит: «Обувайся». Пока он ведет меня к киоску, я реву в голос, объясняя, что мне не нужен никакой «Баунти». В девяносто четвертом дети знали, что такое деньги. Мне страшно, что я съем этот «Баунти» и мы все умрем от голода. Папа не слушает, он покупает этот батончик, трясущимися от ярости руками – на всю эту проклятую окружающую реальность – сует мне. Я перестаю плакать, потому что, как-никак, я все-таки узнаю сейчас, что это за райское наслаждение.

          «Баунти» на вкус оказывается как картон.

          Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

          От голода, конечно, никто не умер.

          Если вспоминать девяностые, то без эмоций – невозможно: это время, когда мы выживали и выжили. Мир пробовал нас на прочность, и оказалось, что мы прочнее. Мы выросли, и оказалось парадоксальное: нам нравится, когда нас пробуют на прочность. Мы стремимся жить в комфорте, мы пытаемся, нам, честное слово, нравится, когда это получается, но на самом деле мы не очень-то это умеем. У нас в крови эта отрава, серебристый ихор, когда мир постоянно пробует тебя на прочность и нужно доказать, что ты сильнее. Мы и рады бы забыть девяностые, как страшный сон, но ребенок, искалеченный таким опытом, вряд ли научится жить с базовым доверием к миру.

          «Баунти» – райское наслаждение.

          Блестящие цветные лосины.

          Вечеринка у Децла дома, пришли ребята со всего района.

          На смерть Децла дети восьмидесятых отреагировали бурным отторжением, почти открытым неверием. Отреагировали так, словно им сказали: вот это твое дикое отрочество приняло облик человека живого и ушло в страну вечного лета.

          Да нет же, говорим мы, дети восьмидесятых. Куда оно уйдет, отрочество, где я рос, как лопух на развалах страны. Куда оно уйдет, если оно всегда со мной, как пепел Клааса, стучит в мое сердце.

          Алена Апина поет «Он уехал в ночь на ночной электричке».

          Нам по тридцать-сорок лет. Мы не слушаем ни Алену Апину, ни Таню Буланову. Даже того же Децла никто не слушал, если бы не умер – не вспомнили. У половины из нас есть машины, не какие-то «Жигули», а иномарки; это слово больше не употребляется, потому что больше не несет никаких коннотаций.

          Время, которое пробовало нас на прочность, всегда где-то рядом, когда ты едешь прочь на ночной электричке.

          Я вот с удивлением недавно узнала, что Татьяна Буланова заняла в 2018 году первое место в номинации «Шансон года». Тоже казалось, что она осталась где-то там, в девяностых, и больше никогда не появлялась на публике, осталась плавать в безвоздушном пузыре. Нет же, она смеет быть не приметой времени, а человеком, смеет продолжать петь после того, как закончилась ее эпоха.

          Мы – менеджеры, маркетологи, пиарщики, журналисты, сеошники. У нас стабильная пахота каждый день, у нас средняя зарплата, но уровень жизни совсем не такой, на который мы могли замахнуться в своих мечтаниях в девяносто шестом году.

          Мы с неприязнью вспоминаем девяностые – голодное, дикое время. И мы еще не дошли до того, чтобы признать: мы скучаем по ним. Скучаем, словно спрятали секретик, цветок да записку под стекло, зарыли в ржавой глине, да и забыли где. Не разрыть, не потрогать секретик, не полюбоваться. Время, навсегда оставившее в нас надлом, ушло.

          Мы пока еще не признаем этого. Нам нужно немножко больше причин. Еще несколько раз тихо охнуть от смерти очередного кумира, поежиться от накатившего одиночества, с ностальгией накатить об ушедшем детстве или молодости.

          Рано или поздно мы все признаем и честно скажем: да, мы скучаем по девяностым.

          Сможем ли мы тогда признать, о чем именно скучаем? Или забудем? Сплетутся ли воедино Алена Апина, и «Баунти» (райское наслаждение), и отец, белый от беспомощной злости, и прыжки через резинку во дворе?

          Наш надлом не починится никогда.


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