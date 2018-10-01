Народный артист – это образ жизни

Нынче такое время – о народных артистах сам народ вспоминает, только если случится какой-нибудь скандал. Недавняя история с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым тому яркое подтверждение. Клип, который сделали эти исполнители, обсуждать не стоит: зачем обсуждать пошлость. Интересен сам сюжет, развернувшийся вокруг: широкая общественность, возмущенная клипом, выступила с призывом лишить Баскова и Киркорова званий народных артистов России.

Народ, присмотревшись к своим артистам, заявил, что они – не его артисты, не народные. Народ, так сказать, против. Ну, против и против. Пошумели, погалдели, пофлудили в соцсетях – все успокоилось. Все стало как прежде: народ – отдельно, артисты – отдельно.

Был я на одном спектакле, в котором играл один из любимых моих актеров, Саша Балуев. Купил программку, решил почитать. Вижу – в составе труппы: «Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии такой-то, лауреат такого-то конкурса…» – добрых пять строк одних званий и титулов. Отдельным абзацем существует артист.

Следующим в списке значился «актер Александр Балуев».

Про спектакль ничего говорить не буду. Хороший был спектакль. И артисты хорошие. Вне зависимости от количества строк в программке напротив их имен.

Конечно, вся эта система маркировки – «народный», «заслуженный» – придуманная сразу после революции, была очень удобна для большевиков. И Сталин в 1930-е годы замечательно использовал этот рычажок управления творческой интеллигенцией.

Система была проста: довеском к званию, которое само по себе могло согреть лишь самолюбие его обладателя, шли вполне ощутимые «коврижки» в виде дачи, пайка, повышенной ставки в театре. Размер и степень сладости «коврижки» зависели от масштабов звания: свои заслуженные-народные артисты были в союзных и автономных республиках (труба пониже, дым пожиже), а были заслуженные-народные Советского Союза: тут уже слой масла на хлебе был вполне ощутим. И уже без иронии: деньги, которые государство доплачивало артистам со званиями, иногда были очень и очень кстати.

Система была эффективна: я не историк советского искусства, могу ошибаться, но вот так, навскидку, на память не приходит ни один пример того, как народный (или даже заслуженный) артист Советского Союза выступил бы на каком-нибудь Съезде ЦК КПСС против «генеральной линии партии».

Сегодня получение звания, особенно если речь о «народных», – дело непростое: награждение происходит указом президента. Выслуга лет, опять же: целых десять лет должно пройти после присвоения «заслуженного». Сегодня тоже существуют какие-то выплаты и надбавки к пенсии. Что интересно: эти надбавки нужны именно тем артистам, которые имеют не только формальное право называться народными.

А что такое вообще народный артист – если без кавычек, по сути? Это не тот, кого узнают на улице: тогда народным артистом мог бы стать любой более-менее настырный человек из телевизора – хотя и такие варианты тоже имеют место.

По моему мнению, народный артист – это уже не только и не столько звание как признание таланта и творческих достижений, а образ жизни. С этой точки зрения народными артистами были такие разные личности, как, к примеру, Алексей Баталов и Владимир Высоцкий. Ну и что, что у первого был значок и корочка о присвоении звания, а у второго – нет? Они оба воплощали в себе лучшие представления подавляющей части населения нашей страны о том, каким должен быть человек. Они оба были, выражаясь странным языком советских передовиц, «агентами влияния». И их влияние распространялось не только на сцену, оно ощущалось и вовне.

Жаль, но именно этого сегодня не осталось.

Те же Киркоров с Басковым – они звезды, кто спорит, но в чем заключается «народность» этих и подобных им исполнителей, для меня загадка. В том, что они собирают полные залы, может быть? Не знаю, насколько это показательно. В то время как вне поля зрения широких народных масс существуют многие и многие по-настоящему заслуженные и по-настоящему народные артисты – существуют очень скромно, на грани с бедностью. Бог с ними, со званиями – званиями сыт не будешь; вот кому доплачивать нужно – этим старикам, которые были кумирами для наших отцов, этим героям ушедшей эпохи, на которых хотели быть похожими мы сами.

Поэтому я был очень рад услышать на одной из прошлогодних встреч худруков московских театров предложение Николая Губенко: хорошо бы, чтоб Москва выделила какие-то деньги на прибавки к пенсиям тем народным артистам-москвичам, которые, несмотря на звание, сегодня живут, потеряв страну, не сумев приспособиться к «прекрасному новому миру», который мы построили. Они сегодня просто выпали из жизни, забытые государством и людьми. Моя искренняя благодарность Сергею Собянину за то, что это предложение было услышано и уже реализовано. Государство вспомнило об этих достойнейших людях. Будем помнить и мы.

Исторический факт, которым хочется подвести итог: в числе первых народных артистов Советской России были Шаляпин и Собинов.

Источник: Блог Юрия Грымова