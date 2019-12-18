Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

Реальные права женщин в России гораздо выше, чем во многих странах ЗападаФото: Майшев Алексей/ТАСС
Россия вновь попала на незавидное место в одном из мировых рейтингов. На этот раз речь идет о гендерном равенстве – то есть, по сути, правах женщин. Как получилось, что наша страна заняла в этом рейтинге столь низкое место, в то время как реальное положение российских женщин гораздо лучше? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...

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Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

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Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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              Геворг Мирзаян

              Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 18 декабря 2019, 08:54

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              Прошедшие 12 декабря выборы действительно завершились триумфом консерваторов. Они взяли 365 мест в 650-местной палате общин – более чем комфортное большинство. Однако это не столько триумф консерваторов, сколько их лидера – Бориса Джонсона. Как верно отмечает британский The Economist, Джонсон, который рисковал быть самым недолговечным британским премьером, теперь всемогущ.

              И действительно, именно ему партия обязана таким успехом. И дело тут не в том, что Джонсон является образцом для подражания – его облико морале, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По мнению некоторых экспертов, премьер-министр не что иное, как смесь амбиций и эго, правый популист а-ля Трамп. Нельзя считать Джонсона и сверхуспешным управленцем – ничего особенного премьер в ходе своей короткой каденции не показал.

              Секрет Бориса Джонсона прост – он четко понимал, что нужно Англии. А ей нужна была стабильность. Страна потерялась, не знала, куда ей идти – политики не могли вывести ее из состояния перманентного ожидания Брекзита. А когда ты потерялся, когда пал духом, то годится абсолютно любая карта местности – она дает тебе возможность выбрать курс, определить цель движения. Хотя бы потому, что она дает уверенность в себе и в следующем шаге.

              Джонсон предлагал Британии такую карту с четким направлением движения – в сторону реализации его лозунга «сделаем Брекзит». Премьер обещал однозначно и при любых раскладах совершить Брекзит к 1 февраля 2020 года («никаких нет, никаких «может быть»). В отличие от того же Корбина и его лейбористов, предлагающих провести новый референдум (только организация которого заняла бы полгода) и дальше обсуждать этот вопрос.

              Неудивительно, что большая часть англичан – даже рабочие из северных районов Англии, традиционно голосующие за лейбористов – поддержали Джонсона. И теперь, как отмечает сам премьер, «наличие в стране правительства, пользующегося поддержкой однозначного большинства в парламенте и имеющего четкий запрос со стороны населения, делает ситуацию несколько более определенной». 

              Фото: Simon Dawson/Reuters

              Но делает ли? Да, Джонсон обещает Брекзит и Британия выйдет из Евросоюза после 31 января. Но выйдет она не в свободное плавание, а в переходный период, в ходе которого стране и Брюсселю нужно будет определиться с новым форматом взаимоотношений. Заключить новые торговые сделки, определиться с таможенными, визовыми и всеми остальными вопросами. И эти переговоры будут на порядок сложнее, чем дебаты между ЕС и Великобританией о дате и общих условиях Брекзита (которые, напомним, заняли три года). В ЕС, например, не уверены, что смогут выработать с Лондоном какую-либо торговую сделку к концу 2020 года.

              Кроме того, британскому правительству необходимо определиться, как и на что жить после выхода из ЕС и потери доступа на европейский рынок, предполагающий свободное перемещение товаров, услуг, людей и капиталов. Да, Джонсон (см. «правый популист») обещает своим избирателям сладкую жизнь. Сразу же после официального Брекзита – то есть в феврале – премьер планирует существенно изменить состав кабмина. Создать «трансформационный» кабинет министров.

              Кроме того, он намерен провести миграционную реформу. Людей, желающих переехать в Соединенное Королевство, будут делить на три категории. В первую попадут предприниматели, инвесторы и другие випы – им государство даст зеленый свет. Во вторую попадут важные и нужные стране профессионалы (в частности, врачи). Наконец, в третьей окажется низкоквалифицированный персонал – их будут пускать в Великобританию на очень жестких условиях, да и то лишь в том случае, если эту работу не захотят выполнять местные жители. Представители бизнеса уже назвали планы консерваторов слишком неопределенными, однако голосовавший за Джонсона рабочий класс доволен – ведь им гарантируют рабочие места, которые теперь не смогут занимать всякие поляки, румыны и прочие восточноевропейские «понаехавшие».

              К сожалению для Джонсона, далеко не все вопросы после выхода из ЕС можно будет решить так просто. Так, например, эксперты уже подсчитали, что кабмин не сможет компенсировать стране те потери, которые она понесет от разрыва нынешних отношений с Евросоюзом. Напомним, что на сегодняшний день почти половина британского товарооборота приходится на страны ЕС. И любые альтернативные торговые сделки (с Канадой, Австралией и даже Соединенными Штатами, лидер которой обещает Джонсону «массивную сделку») не покроют разницу для Соединенного Королевства.

              Впрочем, еще вопрос – сохранится ли это Соединенное Королевство. Ведь Брекзит резко усиливает центробежные силы внутри Великобритании. Например, в той же Шотландии.

              Да, в 2014 году прошел референдум о независимости, по итогам которого 55% шотландцев выразили желание остаться в Великобритании – однако тогда они голосовали за то, чтобы оставаться в «еэсовской» Великобритании. Сейчас, после выхода Соединенного Королевства из ЕС, шотландцы требуют нового подхода к снаряду – по словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, шотландцы «хотят иного будущего чем то, которое выбрало большая часть Соединенного Королевства». Поскольку на референдуме по Брекзиту в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода из ЕС, Никола Стерджен уверяет, что у Бориса Джонсона есть мандат на Брекзит со стороны англичан – но шотландцы ему такого мандата не давали.

              В свою очередь, Джонсон не собирается давать шотландцам новый референдум. Формально народное волеизъявление в Шотландии может пройти только после одобрения этой идеи со стороны британского правительства. И в правительстве уже заявили, что одобрения не будет. Никола Стерджен уже заявила, что никто не имеет права насильно удерживать Шотландию в Соединенном Королевстве.

              Конечно, это не означает, что на авансцену в Эдинбурге выйдет новый Уильям Уоллес. Хотя бы потому, что в случае одностороннего провозглашения референдума и «выламывания» из Великобритании шансы шотландцев войти в ЕС превращаются из невысоких в нулевые – та же Испания не захочет голосовать за включение и создавать каталонцам новый стимул дял беспорядков. Однако шотландские националисты (получившие на нынешних выборах почти 90% всех парламентских мандатов от Шотландии) устроят Борису Джонсону веселую жизнь. Ведь у них, как и у него, есть карта, по которой они намерены идти до конца.

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