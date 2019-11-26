Интеллектуальная свобода не равна истерике

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
История с постом Гасана Гусейнова породила полемику, в которой поучаствовали многие. Свои обращения в защиту святости права на свободу любого слова опубликовали и некоторые сообщества, претендующие на представительство позиции академических кругов нашей страны. И в этой связи их представления об окружающем мире, отраженные в полемике, оказываются неожиданно любопытными. Подробности...

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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              Интеллектуальная свобода не равна истерике

              Андрей Быстрицкий
              Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
              		 26 ноября 2019, 18:35

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              История с постом Гасана Гусейнова породила полемику, в которой поучаствовали многие. Свои обращения в защиту святости права на свободу любого слова опубликовали и некоторые сообщества, претендующие на представительство позиции академических кругов нашей страны, например такие, как «Международный профсоюз работников высшей школы» и ассоциация «Свободное слово». И в этой связи их представления об окружающем мире, отраженные в полемике, оказываются неожиданно любопытными.

              Мне всегда казалось, что Университет (не только ВШЭ, но Университет как таковой) есть собрание весьма ответственных и серьезных людей, занятых очень важным и нужным делом: изучением окружающего мира и подготовкой людей, способных в этом мире жить, взаимодействовать и изменять его, желательно в лучшую сторону. Занятие это непростое, но почетное: предполагается, что интеллектуальная элита общества сосредоточена именно в университетах.

              Но если прочесть упомянутые письма, то складывается впечатление, что его авторы вовсе не считают себя ни ответственной элитой российского общества, ни даже членами некоего общего университетского, академического, интеллектуального сообщества страны (хотя называют себя его представителями). В сущности, эти письма и другие подобные тексты сводятся к одному: отстаньте, что делали, то и будем делать, никакой ответственности за свои слова мы нести не должны.

              При этом авторы апеллируют к свободе слова. Строго говоря, свобода слова - общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и переводчикам, и полицейским, повторю, всем. Поэтому, конечно, поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Они тоже воспользовались свободой слова. И призвали автора к ответу.

              Современное российское общество переживает сложный, переходный период, здесь кипят страсти и споры по поводу будущего, системы ценностей, по поводу новой российской идентичности. И потому многие весьма и весьма чувствительны и к вопросам языка, и к вопросам стиля рассуждений об этом языке.

              Фото: «Общество мертвых поэтов», A Steven Haft Production

              Но, похоже, авторы упомянутых обращений всерьез полагают, что высказывание, в современном мире, можно отделить от высказывающего. Неужели всерьез можно думать, что профессор университета, известный филолог, говорящий о людях и их языке, не будет воспринят, как представитель университета? Да еще в наше время, когда грань между публичным и частным, безусловно, размывается.

              Понятно, что от университетской профессуры ждут определенного стиля рассуждений, точности и тонкости, сдержанности и академичности. Но «представители» ни о чем таком не говорят. Главное для них – право выкрикнуть то, что в момент выкрикивания им пришло в голову.

              Даже «Фейсбук» беспокоится о постах, исполненных ненависти и оскорблений, безответственных суждений и лихих обобщений (кстати, администрация «Фейсбука» удалила пост Гусейнова). И это глубоко не случайно: современное общество очень чувствительно, к слову, к его интонации. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но не учитывать это глупо.

              Еще более контрпродуктивно говорить в своих обращениях языком ненависти, записывать всех тех, кто думает несколько иначе, по-другому видит мир в непримиримые враги, «расчеловечивать» их, отказывать им в праве на собственную позицию и на свой поиск добра и согласия.  А разрушительный напор кое-кого из авторов даже впечатляет, так же, как и их сплоченность и готовность наброситься на всякого, кто имеет другую точку зрения, что весьма напоминает манихейскую тоталитарную секту, с болезненно упрощенным делением мира на своих и чужих, черное и белое.

              На мой взгляд, надо относиться ко всем собеседникам, включая этические комиссии и прочие механизмы саморегулирования ученой, интеллектуальной среды с уважением, а не нервно реагировать с криком «наших бьют».  В конце концов, задача подлинной научной дискуссии состоит не в том, чтобы победить, опровергнуть своего оппонента. Нет. Задача дискуссии в том, чтобы найти общее, то, в чем ты согласен со своим оппонентом и продолжить уже совместный поиск истины.

              Впрочем, может быть я и переоцениваю степень нетерпимости авторов писем к настоящей свободе и иному мнению, но им следует помнить, что Университет как таковой конечно же синоним подлинной интеллектуальной свободы, а она не равна истерике и раздраженному брюзжанию. Свобода стоит дорого и невозможна без ответственности, предостерегающей нас от разрушительности бесконтрольных порывов.


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