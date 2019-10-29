Японский минимализм Suzuki Vitara

Взгляд
29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
Разделы

Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

    Как различать российские истребители

    Референдум о смерти

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
      Подробности...

      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
      Подробности...
      Обсуждение: 33 комментария

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Британский парламент согласился на досрочные выборы
              Курды досрочно отвели подразделения из зоны безопасности в СирииРоссия опровергла обстрел военной полиции в СирииГреческий архиепископ официально признал автокефалию ПЦУУкраина устроит стрельбу из «Бука» у границ Крыма
              Опубликовано фото «перехвата» Су-35 натовскими F-16Украинские националисты отказались покидать ЗолотоеБелорусское МВД отказалось считать незаконным призыв «прогнать москалей»Велосипедист в Москве осужден за смертельное ДТП
              Суд взыскал с Грудинина в пользу «Совхоза имени Ленина» более 1 млрд рублейВелосипедист в Москве осужден за смертельное ДТПВетеран «Альфы»: Навык собирать и разбирать «Калашников» – пережиток прошлогоВ США полицейский-гей отсудил 20 млн долларов за дискриминацию

              Главная тема


              Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет

              захват месторождений


              США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля

              «суперорганизация мира»


              Прилепин создает движение для влияния на власть

              оружие СССР


              Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты

              Видео

              государственный деятель


              Примаков научил Россию отстаивать интересы

              советский диссидент


              Как самый знаменитый хулиган СССР разваливал свою Родину

              ближний восток


              Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

              Незаконная добыча


              На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Стройная Россия


              Антон Крылов: Полезное должно стать дешевым

              Фундаментальный процесс


              Ирина Алкснис: Зачем Лукашенко воюет с войной

              Национальная судьба


              Дмитрий Ольшанский: Трагедия советских диссидентов – в их сражении за советскую власть

              на ваш взгляд


              Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?


              Дмитрий Шутов

              Японский минимализм Suzuki Vitara

              Дмитрий Шутов
              дизайнер, автомобильный эксперт
              		 29 октября 2019, 20:05

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              К радости фанатов Suzuki, компактный кроссовер Vitara подвергся рестайлингу. Этот автомобиль является бестселлером марки – в сентябре в России было продано 517 штук (+18% относительно августа). Продажи прямых конкурентов выглядят немного лучше: Hyundai Creta было приобретено 6208, а Renault Duster – 3137 автомобилей. Но и не мудрено, они дешевле: ценник «француза» чуть ли не в два раза ниже «японца» – 719 000 рублей против 1 199 000. Кореец немного дороже – базовая комплектация от 957 000 рублей.

              Vitara можно назвать японским только лишь по территориальному расположению штаб-квартиры компании. К нам же он поступает с завода Magyar Suzuki, находящегося в венгерском городе Эстергом, где помимо него собирают также SX4.

              Внешне Vitara посвежел и выглядит теперь дорого-богато, особенно в цвете Grayish Blue, вернее в двухцветном варианте – черный верх, голубой низ. Обновилась решетка радиатора и прибавилось хрома возле противотуманок, к тому же передняя оптика теперь со светодиодами. Задние фонари также сменили форму. По экстерьеру однозначно одни только плюсы.

              В салоне тоже заметны изменения к лучшему – прежний «дубовый» пластик торпедо заменили на более дорогой и приятный на ощупь, добавив вставки «под карбон». До пластика на дверях инженеры еще не добрались, оставив его на следующий апдейт. Отсутствие подлокотника на заднем диване видимо обусловлено теми же соображениями.

              Электронную начинку Vitara также обновили: бортовой компьютер между тахометром и спидометром выдает множество различных характеристик начиная с графиков расхода топлива и заканчивая показом сил, действующих на автомобиль – играться вариантами экранов не наскучит никогда.

              О графическом оформлении бортового компьютера на центральной консоли можно долго спорить: кому-то оно может показаться архаичным, пришедшим из восьмибитной графики, но, как говорится, на вкус и цвет, товарищей нет, и оно вполне вяжется с остальным оформлением салона. К тому же в нем есть навигация и связь с вашим смартфоном с помощью Android Auto или Apple CarPlay. Vitara легко можно простить отсутствие подлокотника на заднем диване или автоматический стеклоподъемник только водительской двери, но вот ограничиваться одним USB разъемом и одной розеткой для прикуривателя в век гаджетов – это даже для японского минимализма чересчур. 

              На шумоизоляцию Vitara инженеры Suzuki также решили потратить минимум усилий, и даже не зная цены автомобиля, сразу становится понятно, какому ценовому сегменту он принадлежит по толщине дверей, поэтому проникновению шума с улицы почти ничего не мешает, звукоизоляция моторного отсека также не на высоте – рокот двигателя отлично слышен в салоне даже на небольших оборотах.

              Связка 117-сильного силового агрегата с шестиступенчатым автоматом совместно с полным приводом разгоняют Vitara до сотни за 13 секунд. Желаете динамики? Тогда выбирайте переднеприводный вариант с механикой и 140-сильным мотором. В такой комплектации разгон будет уже 9,5 секунды.

              На грунтовке Vitara ведет себя уверенно: подвеска (спереди макферсон, сзади полузависимая торсионная балка) вполне энергоемка и пробоев не наблюдается даже на значительных неровностях дорожного полотна. А вот на глухое бездорожье забираться не рекомендуется, хоть производитель заявляет дорожный просвет в 185 мм, но установленная защита картера и редуктора уменьшают его до 150 мм, что довольно существенно.

              На ровном асфальте Vitara ведет себя предсказуемо – 117 сил явно недостаточно для его веса, и чтобы более-менее динамично перемещаться, приходится переключаться в спортрежим. Вот тогда при резком нажатии на педаль акселератора, автомат сбрасывает пару передач вниз, добавляя крутящего момента при обгонах. Но и расход топлива сразу же переваливает за 10 литров на сотню, хотя в режиме AUTO он составляет 8,2 литра по городу. В загородном режиме расход снижается до 6,7 литра.

              При попадании на межполосный пунктир у Vitara начинается боковая раскачка, того и глядишь, что автомобиль войдет в резонанс, а если на асфальте присутствует небольшая колейность, то приходится крепче держаться за баранку – кроссовер норовит уйти с полосы, и приходится все время подруливать.

              Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность к бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Возможно, поправит положение дел, обещанный возврат на рынок нового Grand Vitara в будущем году.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Кто и зачем нападает на евреев в Германии

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              На Примакова был острый спрос

              Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
              Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
              Обсуждение: 34 комментария

              Зачем Лукашенко воюет с войной

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Полезное должно стать дешевым

              Антон Крылов, журналист
              Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
              Обсуждение: 268 комментариев

              В Африке почти всем нужна Россия

              Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
              Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

              Глеб Простаков, журналист
              «Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
              Обсуждение: 108 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............