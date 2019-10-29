Японский минимализм Suzuki Vitara

К радости фанатов Suzuki, компактный кроссовер Vitara подвергся рестайлингу. Этот автомобиль является бестселлером марки – в сентябре в России было продано 517 штук (+18% относительно августа). Продажи прямых конкурентов выглядят немного лучше: Hyundai Creta было приобретено 6208, а Renault Duster – 3137 автомобилей. Но и не мудрено, они дешевле: ценник «француза» чуть ли не в два раза ниже «японца» – 719 000 рублей против 1 199 000. Кореец немного дороже – базовая комплектация от 957 000 рублей.

Vitara можно назвать японским только лишь по территориальному расположению штаб-квартиры компании. К нам же он поступает с завода Magyar Suzuki, находящегося в венгерском городе Эстергом, где помимо него собирают также SX4.

Внешне Vitara посвежел и выглядит теперь дорого-богато, особенно в цвете Grayish Blue, вернее в двухцветном варианте – черный верх, голубой низ. Обновилась решетка радиатора и прибавилось хрома возле противотуманок, к тому же передняя оптика теперь со светодиодами. Задние фонари также сменили форму. По экстерьеру однозначно одни только плюсы.

В салоне тоже заметны изменения к лучшему – прежний «дубовый» пластик торпедо заменили на более дорогой и приятный на ощупь, добавив вставки «под карбон». До пластика на дверях инженеры еще не добрались, оставив его на следующий апдейт. Отсутствие подлокотника на заднем диване видимо обусловлено теми же соображениями.

Электронную начинку Vitara также обновили: бортовой компьютер между тахометром и спидометром выдает множество различных характеристик начиная с графиков расхода топлива и заканчивая показом сил, действующих на автомобиль – играться вариантами экранов не наскучит никогда.

О графическом оформлении бортового компьютера на центральной консоли можно долго спорить: кому-то оно может показаться архаичным, пришедшим из восьмибитной графики, но, как говорится, на вкус и цвет, товарищей нет, и оно вполне вяжется с остальным оформлением салона. К тому же в нем есть навигация и связь с вашим смартфоном с помощью Android Auto или Apple CarPlay. Vitara легко можно простить отсутствие подлокотника на заднем диване или автоматический стеклоподъемник только водительской двери, но вот ограничиваться одним USB разъемом и одной розеткой для прикуривателя в век гаджетов – это даже для японского минимализма чересчур.

На шумоизоляцию Vitara инженеры Suzuki также решили потратить минимум усилий, и даже не зная цены автомобиля, сразу становится понятно, какому ценовому сегменту он принадлежит по толщине дверей, поэтому проникновению шума с улицы почти ничего не мешает, звукоизоляция моторного отсека также не на высоте – рокот двигателя отлично слышен в салоне даже на небольших оборотах.

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Связка 117-сильного силового агрегата с шестиступенчатым автоматом совместно с полным приводом разгоняют Vitara до сотни за 13 секунд. Желаете динамики? Тогда выбирайте переднеприводный вариант с механикой и 140-сильным мотором. В такой комплектации разгон будет уже 9,5 секунды.

На грунтовке Vitara ведет себя уверенно: подвеска (спереди макферсон, сзади полузависимая торсионная балка) вполне энергоемка и пробоев не наблюдается даже на значительных неровностях дорожного полотна. А вот на глухое бездорожье забираться не рекомендуется, хоть производитель заявляет дорожный просвет в 185 мм, но установленная защита картера и редуктора уменьшают его до 150 мм, что довольно существенно.

На ровном асфальте Vitara ведет себя предсказуемо – 117 сил явно недостаточно для его веса, и чтобы более-менее динамично перемещаться, приходится переключаться в спортрежим. Вот тогда при резком нажатии на педаль акселератора, автомат сбрасывает пару передач вниз, добавляя крутящего момента при обгонах. Но и расход топлива сразу же переваливает за 10 литров на сотню, хотя в режиме AUTO он составляет 8,2 литра по городу. В загородном режиме расход снижается до 6,7 литра.

При попадании на межполосный пунктир у Vitara начинается боковая раскачка, того и глядишь, что автомобиль войдет в резонанс, а если на асфальте присутствует небольшая колейность, то приходится крепче держаться за баранку – кроссовер норовит уйти с полосы, и приходится все время подруливать.

Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность к бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Возможно, поправит положение дел, обещанный возврат на рынок нового Grand Vitara в будущем году.